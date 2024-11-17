نصائح للكي تعيش مارثا ستيوارت من أجل بياضات الغسيل الهشة

إذا كنت تحاول الحصول على خطوط الغسيل الحادة على ملابسك وتعبت من حيل الغسيل التي هي مجرد مضيعة للوقت، فإن نصائح الكي هذه التي شاركتها مارثا ستيوارت ستساعدك في الحصول على ملابس ناعمة وخالية من التجاعيد. في مقطع فيديو على TikTok، قدمت خمس نصائح للكي، بما في ذلك البدء بقماش رطب، وحماية العناصر الحساسة بقطعة قماش تيري، واستخدام شكل المكواة للالتفاف حول الأزرار، والحفاظ على حركة المكواة باستمرار، وتعليق العناصر مباشرة بعد ذلك. كي الملابس.

النصيحة الأولى هي التأكد دائمًا من أن ملابسك رطبة قليلاً قبل الكي. من السهل إزالة التجاعيد على الملابس الرطبة مقارنة بالملابس الجافة. رش بعض الماء على الملابس الجافة باستخدام زجاجة رذاذ قبل البدء في الكي. ومع ذلك، لا ينبغي أبدًا كي الملابس المصنوعة من الحرير والصوف مباشرة. أفضل طريقة لكي الصوف هي على نار متوسطة مع وضع قطعة قماش مبللة فوقه، بينما من الأفضل كي الحرير على أقل حرارة ممكنة أو باستخدام جهاز بخار. لا ينبغي عليك كي الملابس مباشرة على البياضات الناعمة أيضًا. ضع منشفة من قماش تيري فوق قطعة القماش لحمايتها، ثم قم بكيها.

قد يكون كي قطعة القماش باستخدام الأزرار أمرًا صعبًا. يوصي ستيوارت باستخدام الحافة المدببة للمكواة للعمل حول الأزرار حتى لا تفوت أي تجاعيد في تلك المنطقة. أيضًا، لا تترك المكواة تستقر في مكان معين أثناء الكي لمنع احتراق القماش. قم بالكي بحركة مستمرة ذهابًا وإيابًا وتجنب الحركات الدائرية لأن ذلك قد يؤدي إلى تمدد القماش أو تشويهه. أخيرًا، تأكدي من تعليق ملابسك المكوية حديثًا حتى تجف.