نصائح لمنع أنابيب ورق التواليت من القولبة عند زراعة البذور

أنابيب ورق التواليت قابلة للتحلل ورخيصة ، وهي بديل رائع لأواني الشتلات التي لديك بالفعل في منزلك. لسوء الحظ ، فإن البستانيين في كل مكان عرضة أيضًا للحصول على متعفن. وسريع. قبل أن تطرد المفهوم بأكمله من النافذة ، اسمعنا لأن القالب يمكن الوقاية منه – ويبدأ بعدم الإفراط في الماء.
عادةً ما تحتاج الشتلات إلى سقي متكرر للغاية ، لكن الشتلات التي تنمو في أنابيب ورق التواليت لها احتياجات مختلفة قليلاً. عندما تتبلل الورق المقوى ، فإنه يحمل الرطوبة مثل الإسفنج ، والذي سيبقي التربة رطبة أيضًا. هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الماء ، مما يخلق الظروف الفطرية المثالية التي يحتاجها العفن. بدلاً من ذلك ، يوصىك بإعداد الماء شتلاتك عدة مرات في الأسبوع. للقيام بذلك ، ضع أنابيب لفائف المرحاض على سطح مسطح مثل صينية درب الماء أو كرتون حليب متكرر ، ثم أضف الماء إلى القاعدة (تحت الأنابيب ، وليس فوقها) للسماح للجذور بالشرب من الأسفل إلى الأعلى.
فكرة أخرى جيدة هي ترك الأنابيب تتنفس. غالبًا ما يتم تجاهل دوران الهواء الجيد ولكن من الأهمية بمكان تجنب العفن. لذلك ، أثناء تغطية الشتلات الخاصة بك بعد الزراعة عادة ما يكون ممارسة جيدة ، هذه المرة ، تجاوز القباب البلاستيكية وتأكد من أن لديك نافذة مفتوحة للنسيم. العفن يكره نقل الهواء. شتلاتك ، ومع ذلك ، سوف تزدهر مع القليل من الرياح في أوراقهم.
يبدأ العفن قبل الزرع
ما تفعله قبل أن تزرع بذورك يحدث فرقًا في منع العفن والعفن. الحمامات هي بيئات رطبة ، لذلك إذا أخذت أنبوب الورق المقوى مباشرة من لفة فارغة من الحمام ، فستظل هناك فرصة رطبة بعض الشيء. لتجنب ذلك ، دع الورق الذي تدور حول ورق التواليت تجف تمامًا – اتركها لبضعة أيام على حافة نافذة مشمسة لجعلها لطيفة وجفاف قبل أن تبد أي بذور فيها.
بمجرد أن تكون مستعدًا للزرع ، يبدو أن قطع القيعان إلى اللوحات وطيها مغلقًا ربما يكون منطقيًا ، لكن القيام بذلك سيؤدي فعليًا إلى إبطاء الصرف (الذي قد يزيد من فرص العفن). بدلاً من ذلك ، من الأفضل أن تترك الأنبوب مفتوحًا ووضعه في طبقة ضحلة من التربة في صينية جذابة للماء. هذه الخطوة البسيطة تعني أن أي ماء فائض يمكن أن يستنزف بدلاً من التسكع في القاعدة ، مما يزيد من احتمال ظهور العفن. الخطوة الأخيرة لضمان أن تكون نطاقات لفة المرحاض سعيدة وخالية من العفن هي اختيار مزيج لطفلة البذور الخفيفة مع تصريف جيد. التربة الثقيلة تحمل الكثير من الرطوبة ، وستستغرق الأنابيب إلى الأبد حتى تجف ، وهو ما يحب العفن. مزيج رقيق وذات الجير سوف يجف بشكل أسرع.
باختصار ، حافظ على جفاف التربة والبيئة منسمات للتأكد من أن العفن ليس لديه سبب للاعتقاد بأنه مدعو إلى حفلة الشتلات الخاصة بك. وعندما حان الوقت أخيرًا لنقل الشتلات في الهواء الطلق ، لا تنس أن تبدأ في تصلبها تدريجياً – لا فائدة من تجنب العفن لمجرد التعامل مع الجذور المصدوجة في وقت لاحق.