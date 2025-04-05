نصائح لمنع أنابيب ورق التواليت من القولبة عند زراعة البذور

أنابيب ورق التواليت قابلة للتحلل ورخيصة ، وهي بديل رائع لأواني الشتلات التي لديك بالفعل في منزلك. لسوء الحظ ، فإن البستانيين في كل مكان عرضة أيضًا للحصول على متعفن. وسريع. قبل أن تطرد المفهوم بأكمله من النافذة ، اسمعنا لأن القالب يمكن الوقاية منه – ويبدأ بعدم الإفراط في الماء.

عادةً ما تحتاج الشتلات إلى سقي متكرر للغاية ، لكن الشتلات التي تنمو في أنابيب ورق التواليت لها احتياجات مختلفة قليلاً. عندما تتبلل الورق المقوى ، فإنه يحمل الرطوبة مثل الإسفنج ، والذي سيبقي التربة رطبة أيضًا. هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الماء ، مما يخلق الظروف الفطرية المثالية التي يحتاجها العفن. بدلاً من ذلك ، يوصىك بإعداد الماء شتلاتك عدة مرات في الأسبوع. للقيام بذلك ، ضع أنابيب لفائف المرحاض على سطح مسطح مثل صينية درب الماء أو كرتون حليب متكرر ، ثم أضف الماء إلى القاعدة (تحت الأنابيب ، وليس فوقها) للسماح للجذور بالشرب من الأسفل إلى الأعلى.

فكرة أخرى جيدة هي ترك الأنابيب تتنفس. غالبًا ما يتم تجاهل دوران الهواء الجيد ولكن من الأهمية بمكان تجنب العفن. لذلك ، أثناء تغطية الشتلات الخاصة بك بعد الزراعة عادة ما يكون ممارسة جيدة ، هذه المرة ، تجاوز القباب البلاستيكية وتأكد من أن لديك نافذة مفتوحة للنسيم. العفن يكره نقل الهواء. شتلاتك ، ومع ذلك ، سوف تزدهر مع القليل من الرياح في أوراقهم.