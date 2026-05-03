نصائح مفيدة من تقارير المستهلك للحصول على أقل سعر للأجهزة

سواء كنت مستعدًا لاستبدال محمصة الخبز ذات اللون الأصفر التي لم تعد تتناسب مع مطبخك المجدد أو تحتاج إلى ثلاجة جديدة لأن ثلاجتك الحالية لم تعد تبرد كما كانت من قبل، فمن المحتمل أنك تبحث عن صفقة جيدة. بعد كل شيء، يمكن أن يكون استبدال أو شراء أجهزة جديدة أمرًا مكلفًا، ومن الأفضل دائمًا تجنب دفع قسط غير ضروري حيثما أمكن ذلك.
قد يكون انتظار أفضل وقت في السنة لشراء جهاز منزلي جديد – مثل مبيعات الجمعة السوداء، عندما تنخفض بعض الأسعار بنسبة 25٪ – أمرًا مثاليًا، ولكن قد لا تتمكن من الانتظار لفترة طويلة قبل أن تحتاج إلى بديل.
ما هو البديل إذن؟ في دليل شراء متجر الأجهزة، أوضحت مجلة Consumer Reports ضرورة مراقبة التغيرات في أسعار جهازك المستهدف مع مرور الوقت، بحجة أن هذا يساعدك على معرفة مدى انخفاض سعره في الماضي والحفاظ على ذلك كهدف لك عند دخول السوق له.
لماذا يمكن أن يكون تتبع اتجاهات الأسعار مفيدًا
يعرض العديد من الشركات المصنعة وتجار التجزئة عبر الإنترنت خصومات كبيرة لزيادة حركة المرور والمبيعات على موقع الويب، خاصة بالنسبة للطرز الشهيرة. لكنهم ربما يعتمدون على مجرد دلالات أو حتى تصوير أسعار متضخمة لخلق تصور للصفقة.
في الأساس، غالبًا ما يعرض المصنعون أسعارًا مختلفة، وهو أمر مسموح به قانونًا ولكنه قد يكون خادعًا في الممارسة العملية. على سبيل المثال، قد تجد سعرًا مدرجًا أو سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة (MSRP) عبر الإنترنت. هذا هو السعر الذي يوصي به المصنعون لتوحيد الأسعار، حتى لا يقوض التجار بعضهم البعض لتحقيق مبيعات أكبر. إذا تم أخذها من نقطة سعر مرتفعة، فإن أي خصم سيبدو وكأنه سرقة، على الرغم من أنه من المرجح أن المنتج تم بيعه سابقًا بسعر أقل بكثير. لهذا السبب، فإن معرفة تاريخ الأسعار يمكن أن تكون طريقة رائعة للتمييز بين الصفقة الجيدة والصفقة السيئة.
بخلاف ذلك، للحفاظ على قيمة العلامة التجارية وسمعتها، تحدد شركات الأجهزة أيضًا الحد الأدنى للسعر المعلن (MAP). وهذه طريقة أخرى لتحديد الحد الأدنى للسعر، مما يضمن عدم “” البائعين عن أسعار أقل منه. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنعهم من تقديم كوبونات خصم إضافية أو حسومات تقلل التكلفة الإجمالية. إذا كنت تتبع مثل هذه الخيارات، فيمكنك الحصول على صفقة جيدة جدًا.
كيفية مراقبة تاريخ الأسعار
لحسن الحظ، لا يتعين عليك القيام بهذه الممارسة الشاقة المتمثلة في التحقق من الأسعار كل يوم أو أسبوع عبر مواقع الويب المختلفة لمعرفة تاريخ الأسعار – يمكن للكثير من مواقع تتبع الأسعار القيام بذلك نيابةً عنك، والعديد منها مجاني. ولعل أشهرها هو CamelCamelCamel. وبصرف النظر عن تحديث الصفقات على المنتجات الشعبية كل يوم، فإنه يسمح لك بإعداد “تنبيهات انخفاض الأسعار”، إما إرسالها إلى بريدك الإلكتروني أو موجز RSS. ومع ذلك، فهو يتتبع فقط أسعار أمازون. وعلى الرغم من أن شراء الأجهزة من أمازون قد يكون أمرًا مريحًا، إلا أنه ليس الخيار الأفضل دائمًا. في البداية، قد لا يكون السعر الأقل، وثانيًا، يحتفظ بمخزون محدود من الأجهزة الكبيرة، لذلك عليك استشارة تجار التجزئة المختلفين.
في المقابل، تمر مواقع الويب مثل Price Tracker بصفقات من عدد كبير من البائعين، بما في ذلك AJ Madison وBest Buy وHome Depot وMenards. يُظهر موقع PayPal’s Honey تاريخ الأسعار لمدة أربعة أشهر تقريبًا عبر العديد من البائعين عبر الإنترنت، ويُعلمك (إذا قمت بالتسجيل في Droplist الخاص به) عندما ينخفض سعر جهازك المستهدف.
تدير تقارير المستهلك أيضًا أداة تعقب لتوصيات المنتجات الأفضل أداءً. لذا، إذا كان اختيارك يتداخل مع موافقاتهم، فهذا خيار آخر يجب مراعاته. وأخيرا، لا تخافوا من المساومة. ومن خلال استطلاعات آراء الأعضاء، وجدت Consumer Reports أيضًا أن إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الأسواق عبر الإنترنت بسعر أقل ينجح بنسبة 90% من الوقت.