نصائح مفيدة من تقارير المستهلك للحصول على أقل سعر للأجهزة

سواء كنت مستعدًا لاستبدال محمصة الخبز ذات اللون الأصفر التي لم تعد تتناسب مع مطبخك المجدد أو تحتاج إلى ثلاجة جديدة لأن ثلاجتك الحالية لم تعد تبرد كما كانت من قبل، فمن المحتمل أنك تبحث عن صفقة جيدة. بعد كل شيء، يمكن أن يكون استبدال أو شراء أجهزة جديدة أمرًا مكلفًا، ومن الأفضل دائمًا تجنب دفع قسط غير ضروري حيثما أمكن ذلك.

قد يكون انتظار أفضل وقت في السنة لشراء جهاز منزلي جديد – مثل مبيعات الجمعة السوداء، عندما تنخفض بعض الأسعار بنسبة 25٪ – أمرًا مثاليًا، ولكن قد لا تتمكن من الانتظار لفترة طويلة قبل أن تحتاج إلى بديل.

ما هو البديل إذن؟ في دليل شراء متجر الأجهزة، أوضحت مجلة Consumer Reports ضرورة مراقبة التغيرات في أسعار جهازك المستهدف مع مرور الوقت، بحجة أن هذا يساعدك على معرفة مدى انخفاض سعره في الماضي والحفاظ على ذلك كهدف لك عند دخول السوق له.