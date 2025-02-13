نصائح منظمة معطف Winter Coat Corpion الأساسي لا يمكنك تفويتها

نفس السماكة والزخرفة التي تجعل معاطف الشتاء الحماية المثالية من الطقس البارد تجعلها مصدر إزعاج لتخزينها بدقة. يمكن أن تصبح خزانة معطف الشتاء فوضويًا بسرعة إذا لم تكن مقصودًا للغاية مع استراتيجية التخزين الخاصة بك. لحسن الحظ ، من الممكن تمامًا زيادة المساحة في الخزانات التي تضم معاطف الشتاء السميكة. تحتاج فقط إلى تنظيم المساحة مثل المحترف. شارك السفير المحترف والعلامة التجارية ، سفيورد ريا سافورد بعض النصائح الأساسية لمنظمة معطف الشتاء الذي لا يمكنك تفويته إذا كانت مجموعة خزانة المعطف مدرجة في قائمة المهام الخاصة بك. أثناء التحدث حصريًا إلى House Digest ، كشف الخبير أنه يجب عليك التأكد من أن المعاطف الخاصة بك يمكن الوصول إليها بسهولة ، والتخلص من المعاطف التي لم ترتديها منذ سنوات ، وتخزينها حسب الفئة ، وتعيين بقعة إسقاط للمعطف الذي ترتديه يوميًا.
في هذه المرحلة ، قد تتساءل عما إذا كنت بحاجة إلى تجديد نظام تنظيم خزانة المعطف في فصل الشتاء باستخدام نصيحة Safford. هناك سؤال بسيط يمكنك طرحه على نفسك لتحديد ما إذا كان هذا ضروريًا. “موسم معطف الشتاء على قدم وساق – هل تمكنت من العثور على ما كنت تبحث عنه قبل الخروج من الباب؟” سأل سافورد. إذا كانت الإجابة لا ، ففكر في استخدام نصائح تنظيم الخبير لتسهيل الحصول على أي معطف تحتاجه بمجرد حاجتك. “من الأهمية بمكان أن يكون من الممكن الوصول بسهولة إلى عناصر فائدة مثل معاطف الشتاء خلال أشهر الشتاء” ، أكد سافورد.
كيفية تنظيم خزانة معطفك مثل المحترف
ستساعدك نصائح Safford على تنظيم خزانة المعطف مثل المحترف ، مما يترك لك مساحة تخزين رائعة تجعل كل عنصر في مجموعتك أكثر سهولة. النصيحة الأولى للمنظم المحترف هي التخلص من المعاطف التي لم تعد ترتديها. وقال سافورد أثناء حديثه حصريًا إلى منزل هضم: “يمكن أن تشغل المعاطف الشتوية مساحة كبيرة – كن متأكد من أنك تقوم بتحرير مخزونك في نهاية كل موسم شتاء ، وتخليص نفسك من الأشياء غير المصلحة أو غير المرغوب فيها”. “سترغب في تقييم مخزونك مرة أخرى عند الاستعداد لفصل الشتاء لمعرفة ما إذا كان قد تم شراء أي عناصر جديدة تحل محل أي من القديم.”
نصيحة أخرى مفيدة مشتركة Safford هي تقسيم المعاطف إلى فئات. تخزين سترات منتفخة معًا ، وتجمع بين قوائم الرياح في قسم واحد ، وشنق سترات المطر جنبًا إلى جنب ، وهلم جرا. استخدم المقسمات لجعل هذا أسهل. وأضاف الخبير: “نصيحة تنظيم رائعة تتمثل في إضافة مقسمات معلقة في الخزانة لتسمية الفئات أو حتى تسمية من تنتمي إلى المعاطف إذا كانت مساحة مشتركة”. نصيحة منظمة Cofford DIY Coat Closet هي شيء ربما لم تجربه من قبل. إنها توصي بإنشاء قسم “Grab and Go” للمعاطف التي ترتديها أنت وعائلتك يوميًا. فكر في وضع بعض السنانير ، مثل شماعات ملابس القيادة ، على باب أو جدار داخل الخزانة لإنشاء بقعة التخزين هذه.
نصيحة ونصائح للتخزين الموسمية لتحديث ناجح في الربيع
أشار Safford إلى أنه يمكنك استخدام خزانة المعطف لتنظيم العناصر الموسمية الأخرى أيضًا. وقالت أثناء حديثه حصريًا إلى منزل هجمي: “قد تخدم خزانة المعطف الشتوية العديد من الأغراض وغالبًا ما أسميها مساحة” متعددة الاستخدامات “. “قد يكون هذا هو خزانتك الموسمية التي يتم تبديلها في مطلع المواسم المختلفة.” إذا قررت استخدام هذه الخزانة للارتداء الموسمي إلى جانب معاطف الشتاء ، فإن التنظيم أمر حيوي للحفاظ على المساحة أنيقة. وأضاف الخبير “حاول الحفاظ على الفئات المتعلقة ببعضها البعض وإزالة أي عناصر تنتمي إلى مكان آخر في المنزل”. “أحب الحفاظ على ملحقات الشتاء الأخرى بالقرب من المعاطف.” يمكنك أيضًا تخزين العناصر الموسمية مثل القفازات أو القبعات أو الأوشحة أو بدلات الاستحمام في سلال التخزين أو الحاويات على أرفف الخزانة.
عندما يحين الوقت لتحديث خزانتك الشتوية لفصل الربيع ، يوصي Safford بإغلاق معاطف الشتاء الخاصة بك ووضعها بعيدًا حتى يتم لفت الشتاء مرة أخرى. ضع المعاطف المختلطة الفراغي في الصناديق المسمى ، وسيتركك مع مساحة خزانة أكبر. هذا هو حل تخزين الفضاء الصغير المثالي للخزائن الصغيرة. مع كل هذه النصائح من تنظيم خزانة المعطف المحترف تحت حزامك ، يجب أن تكون قادرًا على ترتيب خزانة معطف أحلامك.