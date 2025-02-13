نصائح منظمة معطف Winter Coat Corpion الأساسي لا يمكنك تفويتها

نفس السماكة والزخرفة التي تجعل معاطف الشتاء الحماية المثالية من الطقس البارد تجعلها مصدر إزعاج لتخزينها بدقة. يمكن أن تصبح خزانة معطف الشتاء فوضويًا بسرعة إذا لم تكن مقصودًا للغاية مع استراتيجية التخزين الخاصة بك. لحسن الحظ ، من الممكن تمامًا زيادة المساحة في الخزانات التي تضم معاطف الشتاء السميكة. تحتاج فقط إلى تنظيم المساحة مثل المحترف. شارك السفير المحترف والعلامة التجارية ، سفيورد ريا سافورد بعض النصائح الأساسية لمنظمة معطف الشتاء الذي لا يمكنك تفويته إذا كانت مجموعة خزانة المعطف مدرجة في قائمة المهام الخاصة بك. أثناء التحدث حصريًا إلى House Digest ، كشف الخبير أنه يجب عليك التأكد من أن المعاطف الخاصة بك يمكن الوصول إليها بسهولة ، والتخلص من المعاطف التي لم ترتديها منذ سنوات ، وتخزينها حسب الفئة ، وتعيين بقعة إسقاط للمعطف الذي ترتديه يوميًا.

في هذه المرحلة ، قد تتساءل عما إذا كنت بحاجة إلى تجديد نظام تنظيم خزانة المعطف في فصل الشتاء باستخدام نصيحة Safford. هناك سؤال بسيط يمكنك طرحه على نفسك لتحديد ما إذا كان هذا ضروريًا. “موسم معطف الشتاء على قدم وساق – هل تمكنت من العثور على ما كنت تبحث عنه قبل الخروج من الباب؟” سأل سافورد. إذا كانت الإجابة لا ، ففكر في استخدام نصائح تنظيم الخبير لتسهيل الحصول على أي معطف تحتاجه بمجرد حاجتك. “من الأهمية بمكان أن يكون من الممكن الوصول بسهولة إلى عناصر فائدة مثل معاطف الشتاء خلال أشهر الشتاء” ، أكد سافورد.