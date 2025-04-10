نصائح واستراتيجيات التقييم المباشر للماجستير 2025

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سيحصل ديفيس رايلي وباتون كيزاير رسميًا على سادة 2025 جاري في الساعة 7:40 صباحًا يوم الخميس ، لكن هذه مجرد بداية للمتعة لأولئك منا الذين يحبون الحصول على رفرفة على الجولف.

في الواقع ، ستجد غالبًا أفضل فرص الشراء في أسواق أوغوستا الوطنية في أسواق التقييم الحية.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يجب وضعها في الاعتبار لمساعدتك على النجاح في التقييم المباشر في سادة 2025.

كن صبورًا إذا كنت تحب بداية بعد الظهر

تتمثل إحدى طرق الضغط على القليل من القيمة الإضافية في الماجستير – أو أي بطولة – في الانتظار حتى تبدأ اللعب إذا كنت مهتمًا بدعم شخص لديه وقت في وقت لاحق ، باستثناء أي من المفضلات الكبيرة.

ذلك لأن صانعي المراهنات سيكونون سريعين في الرد على الأحداث في الساعات القليلة الأولى ، وستكون الاحتمالات وفقًا لذلك.

على سبيل المثال ، دعنا نقول أنني أريد أن أراهن على راسل هينلي في 55/1.

لا توجد طريقة تقريبًا لنقصر رقم هينلي من تلك النقطة قبل وقت نقطة الإنطلاق في الساعة 12:50 مساءً ، ومع ذلك ، هناك فرصة واقعية لإطالة.

سيقوم أكثر من 70 لاعبًا بتشغيله بحلول الوقت الذي يحصل فيه Henley على يومه ، والفرص في أن يصبح عدد قليل من هؤلاء المنافسين ساخنًا ويستمرون في لوحة المتصدرين.

ستقوم المراهنات بقطع هذه الاحتمالات بسرعة ، والتي يجب أن تتيح مساحة لبعضها لبدء في وقت لاحق مثل احتمالات هينلي للانجراف.

شراء في مفضلة بطيئة

يمكننا أن نشكر جون رام وأربعة أتباع على الحفرة رقم 1 في عام 2023 على مصدر إلهام لهذا.

بدأ رام هذا الماجستير مع اللطخة. لقد قام بأربعة طيور في طريقه حول الأخضر وتوصل إلى شبح مزدوج.

يشتهر برأسه الحار ، بدا الأمر كما لو أن رام كان يعتبر جديًا لإطلاق حقيبته في راي كريك ويستانٍ من الدورة.

بدلاً من ذلك ، جمع الإسباني نفسه وجعل سبعة عصافير بالإضافة إلى نسر لإطلاق النار على 7 إلى الجولة.

بعد ثلاثة أيام ، كان رام يرتدي السترة الخضراء.

الدرس هنا هو أنه إذا رأيت أحد لاعبي النخبة في هذا المجال ، مثل Rahm أو Scottie Scheffler أو Rory McIlroy ، يتعثر في حفنة من الثقوب الأولى ، فلا تشطبها.

بدلاً من ذلك ، ألق نظرة خاطفة على احتمالاتهم الحية ومعرفة ما إذا كانوا ينجرفون إلى نطاق يجعلهم يستحق الدعم ، حتى لو كان لديهم بعض اللحاق بالركب.

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ابتعد عن الأسباب المفقودة

الجانب الآخر من تلك العملة هو عدم التحمل الشديد والاستمرار في إضافة لاعبي الغولف إلى بطاقة المراهنة الخاصة بك.

قد يكون من المغري تمامًا رؤية Bryson Dechambeau أو Xander Schaufele في 200/1 مع ترك ثلاث جولات من لعبة الجولف للعب ، لكن عودة كبيرة نادرة جدًا في أوغوستا الوطنية.

وفقًا لجوستين راي من المجموعة الأولى العشرين ، فإن متوسط ​​عدد الطلقات من الصدارة بعد الجولة الأولى للفائزين العشرة الأخيرة هو 3.8 ، ومتوسط ​​المركز الأول للمنتصر النهائي في العشرين عامًا الماضية هو 5.6.