نصح UNC المراسل بعدم سؤال بيل بيليتشيك عن جوردون هدسون

يعود بيل بيليتشيك أمام وسائل الإعلام بعد مقابلة “CBS Sunday Morning” المحرجة في الشهر الماضي من عاصفة من المؤامرات والتكهنات حول علاقته مع صديقته جوردون هدسون البالغة من العمر 24 عامًا ، وتأثيرها على مدرب كرة القدم.

يحاول المدرب الحائز على فائقة Super Bowl والمدرب الحالي في جامعة نورث كارولينا إعادة التركيز على كرة القدم ، ويبدو أن UNC تبذل كل ما في وسعها للحفاظ عليها هناك.

قامت محطة ولاية كارولينا الشمالية المحلية بإجراء مقابلة مطولة مع Belichick التي أطلقتها يوم الثلاثاء من Down at the ACC Spring Meetings ، لكنهم امتنعوا عن طرح أي أسئلة تتعلق بهدسون.

في رسالة قبل المقابلة غير المحررة ، أوضح برايان ميرفي من Wral أن UNC قد طلبت أن محطة “Keep Assest to Football”.

“مرحبًا ، أنا براين ميرفي مع أخبار WRAL” ، قال مورفي. “نحن هنا في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا ، في اجتماعات ACC Spring ، ونتحدث مع مدرب كرة القدم في UNC بيل بيليتشيك عن الاهتمام الذي حصل عليه برنامجه منذ توظيفه في ديسمبر وكيف يخطط لإعادة بناء برنامج Tar Heel لكرة القدم. والسؤال الذي لم يسألنا فيه عن Jordon Hudson ، صديقته ، و Creative unc. طلبنا أن نستمر في كرة القدم.

كانت المقابلة التي استمرت ست دقائق تقريبًا ، كما قال مورفي ، ركزت على خطة كرة القدم وبيليتشيك لبرنامج UNC Football.

وسط الاهتمام المستمر بعلاقته مع هدسون ، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا ، بدأ بيليتشيك فصلاً جديداً بطريقة ما ، ودخل عامه الأول كمدرب لفريق كرة القدم الجامعي.

منذ الدراما التي سخرت في الأسابيع التي أعقبت مقابلة CBS ، جلبت UNC محترفًا في العلاقات العامة في براندون فابر ليكون رئيسًا جديدًا لاتصالات كرة القدم.

أجرى Belichick أيضًا أول مقابلته منذ كارثة CBS يوم الثلاثاء على SportsCenter ، حيث تم طرح سؤال هدسون.

وقال “هذا حقًا خارج إلى الجانب ، إنها علاقة شخصية”. “ليس لديها أي علاقة بكرة القدم UNC.”

سيظهر مدرب كرة القدم أيضًا في “Good Morning America” ​​يوم الجمعة لإجراء مقابلة مع مايكل ستراهان.