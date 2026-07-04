نصيحة آن هاثاواي المكونة من 7 كلمات بشأن الشيخوخة مثالية جدًا لدرجة أنها تنتمي إلى ملصق لاصق على الصدمات

تصدرت آن هاثاواي عناوين الأخبار مؤخرًا عندما أعلنت عن حملها الثالث مع زوجها آدم شولمان، وسرعان ما أعادت طفرة المواليد فوق الأربعين إلى دائرة الضوء. “x Baby، I’m your x” ، كتبت الفتاة البالغة من العمر 43 عامًا على Instagram جنبًا إلى جنب مع مقطع فيديو لنفسها وهي تحتضن بطنها المتنامي، بينما كانت ذات وجه جديد وترتدي تنورة عاجية متطابقة ومجموعة علوية فلاحية.

ولكن كما يعلم أي معجب حقيقي ومخلص لهاثاواي، لم تكن الممثلة مهووسة أبدًا بعمرها، وهي بالتأكيد لن تملي عليها كل الأشياء التي تنوي تحقيقها في الحياة – مثل طفل ثالث. في الواقع، نصيحتها المكونة من سبع كلمات حول الشيخوخة مثالية جدًا لدرجة أنها تستحق أن توضع على ملصق على الصدمات. أعلنت خلال مقابلة مع مجلة People في عام 2023: “الشيخوخة هي مجرد كلمة أخرى للعيش. وما تفعله بها بعد ذلك هو أمر شخصي وعائد إليك. أشعر أنني بحالة جيدة – أشعر أنني أفضل مما كنت عليه في العشرينات من عمري لأنني أعتني بنفسي بشكل أفضل بكثير”.

بالنسبة إلى هاثاواي، فإن طريقتها المجربة والحقيقية في تقبل عملية الشيخوخة وكل ما يأتي معها بسيط: فهي لم تعد تشرب الكحول (يمكنك العثور على صورها قبل وبعد شرب الخمر هنا)، وهي مستخدمة مخلصة لخط العناية بالبشرة Shiseido Vital Perfection. وكشفت قائلة: “لم أكن أعلم أن هناك مستحضرات للعناية بالبشرة مصممة خصيصًا للبشرة في العقد الخامس من عمرها. ويسعدني أن أحصل على هذا القدر الإضافي من الدعم”.