نصيحة إزالة الأعشاب الضارة التي تجعل حواف الممرات والعشب تبدو حادة

هل يبدو الممر الخاص بك متعرجًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون تبحث عن بعض أدوات العشب الأساسية للحصول على عشب أخضر صحي لجعل الحواف تبدو ذكية، مثل أداة تشذيب الخيوط. ومع ذلك، عند استخدام هذا الاختراع الذكي في حديقتك، لا يمكنك الاعتماد على الأداة وحدها؛ تحتاج أيضًا إلى استخدام التقنية الأكثر فعالية. بعد كل شيء، يبدو أن البستانيين وتنسيق الحدائق المحترفين لديهم طرق محددة للقيام بالأشياء – ويجب أن يكون لديهم أسبابهم، أليس كذلك؟ حسنًا، إحدى الطرق التي تستحق اعتمادها هي المشي للخلف أثناء استخدام أداة تشذيب الأوتار.
إن قلب هذه المهمة الشائعة رأسًا على عقب والمشي للخلف بدلاً من الأمام هو أمر يروج له البستانيون الهواة والمحترفون على حدٍ سواء لأسباب متعددة. أولاً، يدور الخيط الموجود في العديد من أدوات تشذيب الحواف في الواقع عكس اتجاه عقارب الساعة، لذلك من خلال المشي للخلف، فإنك تمشي مع حركة الخيط. لذلك، سيتم رمي الحطام بالطريقة التي جاء بها، وليس أمامك. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى قطع أنظف لأن الخيط لا يتم سحبه على الأرض عكس اتجاه دورانه الطبيعي؛ انها تعمل معك. يعد المشي للخلف أيضًا أكثر فعالية لأنه يمكنك الحصول على رؤية أوضح للحافة التي تعمل عليها. أخيرًا، اعتمادًا على مكان وجود الحارس على آكل الأعشاب الخاص بك، قد يعني المشي للخلف أن العشب المقطوع والحطام يتم رميه مرة أخرى على العشب بدلاً من وضعه على المسار، مما يجعل الممر وحواف العشب أكثر نظافة. دعونا نلقي نظرة على بعض النصائح الأساسية لاعتماد هذه الطريقة لتمنحك وقتًا أسهل في تنظيف حديقتك.
نصائح لحواف العشب الخلفية
من المهم أن نلاحظ في البداية بعض اعتبارات السلامة قبل تجربة هذه التقنية البديلة. أولاً، هذه النصيحة ليست مثالية لأي شخص يعاني من مشاكل في التنسيق أو محدودية الحركة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان العشب مبتلًا من المطر أو الرشاشات، فمن الأفضل عدم المشي للخلف – أو استخدام آكل الأعشاب على الإطلاق، بشكل مثالي – حتى تجف الظروف لتجنب احتمال الانزلاق. لا ينبغي أيضًا تجربة هذه الخدعة باستخدام أدوات التشذيب التي تعمل بالغاز، حيث قد يتم توجيه العادم إلى وجهك، مما يجعل الوضع خطيرًا على صحتك.
ومع ذلك، إذا كانت الظروف مناسبة وكنت تستخدم ماكينة تشذيب تعمل بالبطارية، فقد يساعدك تحديد حواف حديقتك أثناء المشي للخلف على الحصول على قطع أكثر نظافة وسهولة. للقيام بذلك، ارتدي بنطالًا طويلًا ونظارات واقية، ثم قم بتمرير مبدئي باستخدام أداة التشذيب أفقيًا، مع التأكد من أنك تمشي على الجانب الآخر من المكان الذي يتم فيه إرسال الحطام من الماكينة. ستساعد هذه التمريرة الأولى في تسوية الحافة لتتناسب مع بقية العشب، مما يمنحك حديقة أمامية أو فناء خلفي متماسك. يمكنك بعد ذلك إجراء تمريرة ثانية باستخدام أداة التشذيب التي يتم تثبيتها عموديًا على طول حافة الممر والعشب لإنشاء القطع الحاد الذي تبحث عنه. حتى أن بعض المحترفين يقولون إن المشي للخلف بشكل عام أكثر راحة واستقرارًا لأنه يتيح لك وضع جسم أداة التشذيب تحت ذراعك مع الحفاظ على الرؤية، حتى تتمكن من حافة العشب دون ارتجاج أو أوضاع محرجة.