نصيحة البستنة التي تمنع زهور جربر من تعفن الجذور

إذا كنت تبحث عن نبات يضيف لونًا إلى حديقتك، فقد تكون أقحوانات جربيرا (Gerbera jamesonii) هي الخيار الأمثل لك. تأتي هذه الزهور في مجموعة متنوعة من الألوان النابضة بالحياة، بما في ذلك الأصفر والوردي والخزامى – على سبيل المثال لا الحصر. على الرغم من أن زهور الجربيرا مذهلة، إلا أنها لسوء الحظ عرضة لتعفن الجذور، مما يجعل من الصعب الحفاظ على صحتها. ومع ذلك، يمكنك تقسيم هذه النباتات كإجراء وقائي، حيث تحتاج فقط إلى مجرفة وسكين نظيف لإنجاز المهمة.

ربما تتساءل كيف يساعد تقسيم هذه النباتات في منع تعفن الجذور. حسنًا، من الأسهل على زهور الجربيرا الاحتفاظ بالرطوبة التي قد تسبب هذه المشكلة في النهاية عندما لا يتم تخفيفها. تقسيم النباتات يخففها ويبعد الرطوبة الزائدة. فكر في إضافة مهمة صيانة النبات هذه إلى روتين البستنة الخاص بك لضمان بقاء أقحوان الجربيرا في صحة جيدة. يعد التعامل مع تعفن الجذور بعد أن بدأ بالفعل بمثابة صداع كبير، لذا يجب عليك اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه. إذا كنت بستانيًا مبتدئًا وليس لديك خبرة في تقسيم النباتات، فلا تخف، لأن العملية بسيطة جدًا.