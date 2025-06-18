نصيحة الحدائق الذكية الحاويات التي تبقي الأعشاب صحية

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البحث عن كيفية إنشاء حديقة عشب على الفناء أو الشرفة الخاصة بك؟ جزء حيوي من العملية هو مصادر المزارعين. وعلى الرغم من أن الجماليات مهمة بلا شك ، فإن مادة الحاوية هي أيضًا. قد تؤثر بعض المواد سلبًا على صحة مصنعك ، وهو أمر مهم حقًا إذا كنت تزرع الأعشاب للمطبخ. المعدن ، على وجه الخصوص ، هو مادة حاوية محفوفة بالارتباك. بينما يصرخ الغراس أو يتآكل ، يشعر العديد من البستانيين بالقلق من احتمال حدوث ملوثات في التربة التي يتم تناولها من قبل جذور نباتاتهم. لحسن الحظ ، سواء كان الخطر صالحًا أم لا ، فهناك طريقة بسيطة للخطأ إلى جانب الحذر. حافظ على أعشابك في أواني الحضانة البلاستيكية أو زرعها في حاويات بلاستيكية أكبر قبل ظهورها في منزلها المعدني.

يتم تصنيع الأسرة المرتفعة المصنعة تجاريًا بشكل متزايد من المعدن ، وهناك أيضًا اتجاه لاستخدام أحواض الماشية الجديدة مثل حدائق الأعشاب المرتفعة. هذه في الغالب مصنوعة من الفولاذ المجلفن ، ولكن يمكن أيضا أن تصنع من الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ. مواد البناء المعاد تشغيلها وحاويات عتيقة – أشياء موجودة مثل صفائح التسقيف المعدنية ، وعلب صدئة كانت ذات يوم أظافر ، أو صناديق غداء العامل العتيقة أو صناديق الصيد ، أو الدلاء المعدنية القديمة – تشكل مشاكل محتملة أيضًا. لا تعرف دائمًا سنهم أو نوع المعدن الذي تتعامل معه ، أو ما الذي يحتوي على الطلاءات والتشطيبات السطحية. في الواقع ، فإن معظم هذه الحاويات جيدة تمامًا لاستخدامها في الحديقة. تنشأ مشكلات Herb Health ، وربما حتى صحتك عندما تأكل المساحات الخضراء المحلية ، عندما تبدأ في التآكل.