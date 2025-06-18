نصيحة الحدائق الذكية الحاويات التي تبقي الأعشاب صحية

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البحث عن كيفية إنشاء حديقة عشب على الفناء أو الشرفة الخاصة بك؟ جزء حيوي من العملية هو مصادر المزارعين. وعلى الرغم من أن الجماليات مهمة بلا شك ، فإن مادة الحاوية هي أيضًا. قد تؤثر بعض المواد سلبًا على صحة مصنعك ، وهو أمر مهم حقًا إذا كنت تزرع الأعشاب للمطبخ. المعدن ، على وجه الخصوص ، هو مادة حاوية محفوفة بالارتباك. بينما يصرخ الغراس أو يتآكل ، يشعر العديد من البستانيين بالقلق من احتمال حدوث ملوثات في التربة التي يتم تناولها من قبل جذور نباتاتهم. لحسن الحظ ، سواء كان الخطر صالحًا أم لا ، فهناك طريقة بسيطة للخطأ إلى جانب الحذر. حافظ على أعشابك في أواني الحضانة البلاستيكية أو زرعها في حاويات بلاستيكية أكبر قبل ظهورها في منزلها المعدني.
يتم تصنيع الأسرة المرتفعة المصنعة تجاريًا بشكل متزايد من المعدن ، وهناك أيضًا اتجاه لاستخدام أحواض الماشية الجديدة مثل حدائق الأعشاب المرتفعة. هذه في الغالب مصنوعة من الفولاذ المجلفن ، ولكن يمكن أيضا أن تصنع من الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ. مواد البناء المعاد تشغيلها وحاويات عتيقة – أشياء موجودة مثل صفائح التسقيف المعدنية ، وعلب صدئة كانت ذات يوم أظافر ، أو صناديق غداء العامل العتيقة أو صناديق الصيد ، أو الدلاء المعدنية القديمة – تشكل مشاكل محتملة أيضًا. لا تعرف دائمًا سنهم أو نوع المعدن الذي تتعامل معه ، أو ما الذي يحتوي على الطلاءات والتشطيبات السطحية. في الواقع ، فإن معظم هذه الحاويات جيدة تمامًا لاستخدامها في الحديقة. تنشأ مشكلات Herb Health ، وربما حتى صحتك عندما تأكل المساحات الخضراء المحلية ، عندما تبدأ في التآكل.
هل الحاويات الصدئة تمثل في الواقع مشكلة لأعشابك؟
الصدأ يحدث بشكل طبيعي أكسيد الحديد. في حين أن تركيزات عالية من أكسيد الحديد قد تمنع إنتاج الكلوروفيل وامتصاص المغذيات في النباتات ، فإن الحديد هو أيضًا مغذيات نباتية أساسية. سمية الحديد غير شائعة في النباتات لأن أكسيد الحديد ليس قابل للذوبان في الماء ، مما يعني أنه لا يتم امتصاصه بسهولة في أنسجة النبات. هناك أيضًا ، في إعدادات الحدائق العادية ، مثل هذه الكمية الصغيرة من أكسيد الحديد المنبعث من حاوية الصدأ من المحتمل أن تكون ضئيلة. في الواقع ، هناك أدلة يعود تاريخها على الأقل إلى الستينيات التي يمكن أن تجعل أكسيد الحديد الأعشاب أكثر صحة. ومع ذلك ، لاحظ أن التجارب الحديثة تستخدم الجسيمات النانوية لأكسيد الحديد (في حديد النانو فتيليز) ، وهو ليس شكل أكسيد الحديد الذي يقشر من زارع الفناء الصدئ.
فقط العناصر المصنوعة من الحديد والصلب الخام سوف الصدأ. أكسدة النحاس والألمنيوم ، بينما يتآكل الزنك. الفولاذ المقاوم للصدأ فقط (في الغالب) مقاومة للتآكل. اعتمادًا على المعدن الذي يصنعه السرير المرتفع الخاص بك ، فإن المركبات الأخرى التي تم تربيتها هي سبب للقلق أكثر من الصدأ. قد تحتوي الحاويات المعدنية العتيقة والحيوية والمزارعين الجدد الذين تم تصنيعهم في الخارج وشرائهم عبر الإنترنت على معادن ثقيلة سامة مثل الرصاص. حتى الطلاء على الحاويات المعدنية يمكن أن يكون مصدر تلوث. الفولاذ المجلفن ، وهو مادة زارع حديقة مشتركة مرتفعة ، مغلفة بالزنك وأحيانًا من الألومنيوم. إن البحث في مقدار ما يفسره الزنك (وغيرها من المواد الضارة مثل الكادميوم) في التربة من هذه الحاويات. يمكن للتربة والماء الحمضي تسريع انهيار طلاء الزنك ، مثل أكسيد الحديد ، من المحتمل أن يكون ما هو الحد الأدنى للغاية. الغذاء الآمن الفولاذ المجلفن أقل من القلق.
الإرشاد: حماية صحة الأعشاب مع الحاويات البلاستيكية
هذا لا يعني أنه لا يمكنك استكشاف طرق فريدة لإعادة استخدام الحاويات المعدنية حول حديقتك ، حتى بالنسبة للنباتات الصالحة للأكل. بدلاً من ذلك ، حول حاوية المعادن إلى cachepot. إنشاء قسم بين التربة والمعادن بسيط. أولاً ، زرع الأعشاب في حاويات منفصلة – يعمل مزارعي البلاستيك الثقيل أو الراتنج بشكل أفضل. تكلف أواني الحضانة الخضراء ذات الجذور المختلطة 15 و 6 و 8 بوصات الأوسمة ذات الجذور ذات الجذور الخضراء ذات الثقوب الصرف 23 دولارًا فقط وتمنحك الكثير من المرونة مع ترتيب النباتات داخل سريرك المرتفع.
قبل تفريغ الأعشاب المصقفة البلاستيكية في السرير المعدني المرتفع ، حماية المعدن عن طريق إزالة أي صدأ موجود-فرك السطح بعصير الليمون وعجينة الملح وورق الصنفرة-واطمئنه في الطلاء الصدأ أو مثبط الصدأ أو مينا صافية. أضف أواني الأعشاب الخاصة بك ، ثم املأ أي فجوات مع الطين المكسور أو الحصى الرطب أو الرمال ، وقطع من البوليسترين ، أو التفاف الفقاعة ، أو رغوة مقاومة للماء لعزلها ضد الحرارة وإخراج حاجز الحماية بين المعدن والمصنع. فقط تأكد من عدم منع أي ثقوب تصريف.
المكافأة: باستخدام المزارعين المستديرة داخل أسرّيك المعدني المرتفع ، ستوفر حوالي 50 ٪ على حجم التربة. وإذا كنت لا تزال قلقًا بشأن أن الحاوية المعدنية أصبحت ساخنة للغاية ، حتى مع وجود حاجز زارع بلاستيكي والمواد العازلة المضافة ، اختر الأعشاب سهلة النمو يمكن أن تأخذ الحرارة وستزدهر طوال الصيف. تأكد أيضًا من غسل كل التربة من الأعشاب التي تم حصادها قبل استخدامها في الطهي.