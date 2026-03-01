نصيحة المناظر الطبيعية التي تجعل الممر الضيق يبدو أكبر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كان الممر الخاص بك يبدو ضيقًا أو ضيقًا، فمن المحتمل أنه ليس الجزء المفضل لديك من المناظر الطبيعية لممتلكاتك. وعلى الرغم من أن الممر الضيق يكون محبطًا للركن فيه وقليلًا من القبيح للعين، إلا أن تمديده إلى اليسار واليمين ليس خيارًا دائمًا بسبب خطوط الملكية أو المباني الملحقة الحالية. لذا، هل هناك طريقة لجعل قيادتك تبدو أوسع مما هي عليه في الواقع دون الحاجة إلى تجديدات واسعة النطاق؟ صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل استخدام النباتات الموجودة حول الممر الخاص بك لإنشاء وهم بصري من نوع ما والمساعدة في إعطاء المنطقة إحساسًا أخف وأكثر انفتاحًا.
تمامًا مثلما يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الفوضى على جدران الغرفة إلى جعلها تبدو أصغر حجمًا، فإن وجود نباتات منخفضة وكثيفة مثل التحوطات أو الشجيرات المحيطة بممرك على كلا الجانبين يمكن أن يجعلها تشعر بالضيق الشديد. لمكافحة هذا الإحساس، نصيحة رائعة هي اختيار النباتات التي لديها مساحة صغيرة تحتها مثل الأشجار ذات قمم كثيفة وجذوع ضيقة. وهذا يسمح بمزيد من الرؤية تحت أوراق الشجر، مما يجعل الممر يبدو وكأنه ينتشر على نطاق أوسع. إذا كنت تفضل الحصول على مزيد من الخصوصية في الممتلكات الخاصة بك، فلا تقلق، فهذه الخدعة تعمل لتحقيق ذلك أيضًا. بدلاً من وجود أشجار فردية متباعدة على طول الطريق، يمكنك في الواقع إنشاء ميزة سياج أطول، ويتم ذلك عن طريق زراعة الأشجار بجوار بعضها البعض وتدريب الفروع على بعضها البعض. تعد تقنية زراعة الأشجار هذه الحل الأمثل للخصوصية في الأفنية الخلفية الصغيرة والممرات الضيقة التي يتجاهلها الجيران. إذن، ما هي الطرق الأخرى لتصميم فكرة مدخل الممر الملهمة هذه لترك انطباع أول جيد لدى أي شخص يزور منزلك؟
كيفية استخدام أوراق الشجر لتعزيز الممر الخاص بك
هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تخصيص هذا الاختراق لجعل الممر الخاص بك يبدو أكبر وتحسين المظهر العام لممتلكاتك في نفس الوقت. إذا كنت تحب فكرة التحوط المغطى لزيادة الخصوصية، ولكنك تشعر بالقلق من أن اختيار الأشجار الطويلة سيجعل حديقتك السفلية تبدو لطيفة، يمكنك تجربة زراعة الزهور أو الأعشاب المنخفضة تحت الأشجار نفسها. للتأكد من أن الممر لا يزال يبدو أوسع، قد ترغب في اختيار بعض نباتات الظل سريعة النمو والتي ستملأ حديقتك بالألوان بسهولة. هذا يعني أنها سوف تزدهر على جانبي الممر الخاص بك، حتى تحت ظل الأشجار، وستساعد ألوانها الزاهية في تعزيز تأثير الممر الأوسع باستخدام اللون لجذب العين إلى الخارج.
تذكر أن الممرات عادة ما تكون مصنوعة من مواد مثل الأسفلت والحصى والتي تميل إلى امتصاص الحرارة بشكل أسرع من التربة، لذلك فإن أي نباتات توضع بالقرب من الممر ستحتاج إلى أن تكون شديدة التحمل ومقاومة للجفاف نسبيًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة حول المنطقة المرصوفة. مهما قررت زراعته بجوار ممر منزلك، تأكد من الحفاظ على النباتات جيدًا عن طريق إبقائها مشذبة ومرتبة لأن أوراق الشجر المتضخمة سوف تتعدى على ممر منزلك وتجعله يبدو أصغر حجمًا مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنباتات الجامحة أن تلحق الضرر بجاذبية الممتلكات الخاصة بك أيضًا. تعتبر أدوات مثل مقصات التقليم الالتفافية gonicc Titanium جيدة لهذه المهام لأنها محمولة ويمكن أن تقطع سيقان الزهور السميكة وفروع الأشجار الصغيرة.