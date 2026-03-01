نصيحة المناظر الطبيعية التي تجعل الممر الضيق يبدو أكبر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كان الممر الخاص بك يبدو ضيقًا أو ضيقًا، فمن المحتمل أنه ليس الجزء المفضل لديك من المناظر الطبيعية لممتلكاتك. وعلى الرغم من أن الممر الضيق يكون محبطًا للركن فيه وقليلًا من القبيح للعين، إلا أن تمديده إلى اليسار واليمين ليس خيارًا دائمًا بسبب خطوط الملكية أو المباني الملحقة الحالية. لذا، هل هناك طريقة لجعل قيادتك تبدو أوسع مما هي عليه في الواقع دون الحاجة إلى تجديدات واسعة النطاق؟ صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل استخدام النباتات الموجودة حول الممر الخاص بك لإنشاء وهم بصري من نوع ما والمساعدة في إعطاء المنطقة إحساسًا أخف وأكثر انفتاحًا.

تمامًا مثلما يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الفوضى على جدران الغرفة إلى جعلها تبدو أصغر حجمًا، فإن وجود نباتات منخفضة وكثيفة مثل التحوطات أو الشجيرات المحيطة بممرك على كلا الجانبين يمكن أن يجعلها تشعر بالضيق الشديد. لمكافحة هذا الإحساس، نصيحة رائعة هي اختيار النباتات التي لديها مساحة صغيرة تحتها مثل الأشجار ذات قمم كثيفة وجذوع ضيقة. وهذا يسمح بمزيد من الرؤية تحت أوراق الشجر، مما يجعل الممر يبدو وكأنه ينتشر على نطاق أوسع. إذا كنت تفضل الحصول على مزيد من الخصوصية في الممتلكات الخاصة بك، فلا تقلق، فهذه الخدعة تعمل لتحقيق ذلك أيضًا. بدلاً من وجود أشجار فردية متباعدة على طول الطريق، يمكنك في الواقع إنشاء ميزة سياج أطول، ويتم ذلك عن طريق زراعة الأشجار بجوار بعضها البعض وتدريب الفروع على بعضها البعض. تعد تقنية زراعة الأشجار هذه الحل الأمثل للخصوصية في الأفنية الخلفية الصغيرة والممرات الضيقة التي يتجاهلها الجيران. إذن، ما هي الطرق الأخرى لتصميم فكرة مدخل الممر الملهمة هذه لترك انطباع أول جيد لدى أي شخص يزور منزلك؟