نصيحة تقليم شجيرة التوت التي يجب وضعها في الاعتبار خلال فصل الشتاء للحصول على نبات أقوى في الربيع

يعد قطف التوت الطازج من الحديقة أمرًا مثيرًا دائمًا، خاصة عندما تخصص الوقت والطاقة في العناية بالنبات. إذا كان لديك شجيرة في حديقتك أو كنت تزرع التوت في أوعية، فربما تريد أن تفعل كل ما بوسعك للتأكد من أنها تنتج أفضل الفاكهة. أحد الأمور الأساسية عندما يتعلق الأمر بالعناية بشجيرة التوت هو التقليم الشتوي، الذي يهيئها للنمو في الربيع. عندما لا يتم تقليم هذه الشجيرات، فإنها يمكن أن تصبح غصينية وكثيفة مع ثمار صغيرة. وذلك لأن أفضل الفاكهة يتم إنتاجها على قصب يتراوح عمره بين عامين وأربعة أعوام. عندما تُترك العصي القديمة التي تعطي ثمارًا أضعف على النبات، لا يضطر النبات إلى إنتاج نمو جديد. إن إزالة هذه العصي غير المنتجة تسمح للشجيرة بالتركيز على زراعة قصب جديدة مثمرة.

ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند تقليم شجيرات التوت، إذ لا ينبغي تقليم جميع الشجيرات بنفس الطريقة. تعتمد كيفية تقليمها على عمرها. إذا كانت لديك شجيرة صغيرة عمرها عامين أو أقل، فيجب أن يركز التقليم على تدريب الشجيرة وتشكيلها بدلًا من إزالة العصي. عند تقليم شجيرات التوت الصغيرة، يجب عليك إزالة أي سيقان وبراعم زهور منخفضة أو ضعيفة للسماح للنبات بالتركيز على تطوير جذور وعصي قوية. تحتاج شجيرات التوت الأزرق التي يتراوح عمرها بين سنتين وخمس سنوات إلى تقليم خفيف كل شتاء. بالنسبة لهذه الشجيرات، ما عليك سوى إزالة البراعم الضعيفة وبعض الفروع الصغيرة في المركز لتجنب الاكتظاظ. سيؤدي القيام بذلك إلى إعداده لموسم صحي ومنتج.