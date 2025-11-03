نصيحة تقليم شجيرة التوت التي يجب وضعها في الاعتبار خلال فصل الشتاء للحصول على نبات أقوى في الربيع

يعد قطف التوت الطازج من الحديقة أمرًا مثيرًا دائمًا، خاصة عندما تخصص الوقت والطاقة في العناية بالنبات. إذا كان لديك شجيرة في حديقتك أو كنت تزرع التوت في أوعية، فربما تريد أن تفعل كل ما بوسعك للتأكد من أنها تنتج أفضل الفاكهة. أحد الأمور الأساسية عندما يتعلق الأمر بالعناية بشجيرة التوت هو التقليم الشتوي، الذي يهيئها للنمو في الربيع. عندما لا يتم تقليم هذه الشجيرات، فإنها يمكن أن تصبح غصينية وكثيفة مع ثمار صغيرة. وذلك لأن أفضل الفاكهة يتم إنتاجها على قصب يتراوح عمره بين عامين وأربعة أعوام. عندما تُترك العصي القديمة التي تعطي ثمارًا أضعف على النبات، لا يضطر النبات إلى إنتاج نمو جديد. إن إزالة هذه العصي غير المنتجة تسمح للشجيرة بالتركيز على زراعة قصب جديدة مثمرة.
ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند تقليم شجيرات التوت، إذ لا ينبغي تقليم جميع الشجيرات بنفس الطريقة. تعتمد كيفية تقليمها على عمرها. إذا كانت لديك شجيرة صغيرة عمرها عامين أو أقل، فيجب أن يركز التقليم على تدريب الشجيرة وتشكيلها بدلًا من إزالة العصي. عند تقليم شجيرات التوت الصغيرة، يجب عليك إزالة أي سيقان وبراعم زهور منخفضة أو ضعيفة للسماح للنبات بالتركيز على تطوير جذور وعصي قوية. تحتاج شجيرات التوت الأزرق التي يتراوح عمرها بين سنتين وخمس سنوات إلى تقليم خفيف كل شتاء. بالنسبة لهذه الشجيرات، ما عليك سوى إزالة البراعم الضعيفة وبعض الفروع الصغيرة في المركز لتجنب الاكتظاظ. سيؤدي القيام بذلك إلى إعداده لموسم صحي ومنتج.
أفضل الممارسات لتقليم شجيرة التوت الناضجة
عندما تصل شجيرات التوت إلى سن السادسة، فإنها ستحتاج إلى تقليم شتوي أكثر صلابة للتخلص من القصب غير المنتج. عندما تقوم بتقليم شجيرة التوت الناضجة، فإن الهدف هو الحصول على 12 إلى 18 قصبًا بأعمار مختلفة مع اثنتين أو ثلاث قصب جديدة. وبهذه الطريقة، ينضج كل قصب، وينتج، ثم ينضج في أوقات مختلفة. قم بإزالة أضعف العصي من وسط الأدغال واقطع العصي المنخفضة عن الأرض. ثم خذ بعضًا من أقدم العصي. عادة ما يكون من السهل اكتشاف وإزالة العصي القديمة التي لا تنتج الفاكهة، حيث سيكون قطرها أكثر من بوصة واحدة ولها لحاء مقشر وممزق. عند التقليم، قم بإزالة أي أغصان أو سيقان تالفة. يجب عليك أيضًا القيام ببعض التشذيب الذي يسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى مركز النبات، لذلك قد ترغب في تخفيف بعض الفروع الوسطى قليلاً.
عندما تقوم بتقليم شجيرة التوت الخاصة بك، تحرك ببطء وتفحص كل قصب واختر ما تريد الاحتفاظ به وتلك التي تريد التخلص منها. لا ترغب في قطع العصي القابلة للحياة، كما أن التقليم الزائد قد يعني أن شجيرتك تنتج ثمارًا أقل. بعد الانتهاء من التقليم، يجب أن تبدو شجيرة التوت ضيقة عند القاعدة ومفتوحة في المنتصف. ويجب أيضًا أن تكون خالية من الفوضى النباتية والسيقان المكسورة والنمو المريض أو التالف. يستغرق الأمر وقتًا لتتعلم كيفية تقليم شجيرة التوت الخاصة بك مثل المحترفين، ولكن بعد بضع سنوات من التدريب، ستتمكن قريبًا من تقييم كل قصب وإزالة تلك التي تحتاج إلى الذهاب، مما يترك لك شجيرة صحية ومثمرة موسمًا بعد موسم.