نصيحة جدار HGTV Hilary Farr’s Accent Wall يثبت أن تصميم المنزل ليس له حدود

إذا كنت تشعر بالإلهام لمتابعة فكرة جدار اللكنة من فار من Farr لإثارة منزلك ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق مظهر متماسك ، مثل نظام ألوان مساحة المعيشة الخاصة بك. مثلما اقترح فار ، لا يجب أن تتطابق الألوان. ومع ذلك ، ينبغي على الأقل استكمال بعضهم البعض. على سبيل المثال ، لا يتعين على غرفة ذات لوحة ألوان محايدة تضمين جدار لهجة بلون محايد. يمكنك تحديد ظل غامق بدلاً من ذلك بحيث يكون جدار اللكنة بمثابة موسيقى البوب. ومع ذلك ، يجب أن يقترن ظل الطلاء بشكل جيد بالألوان المستخدمة في جميع أنحاء الغرفة. قم ببعض الأبحاث المتعلقة بالألوان التي تعمل بشكل جيد معًا ، ويمكن أن تساعدك المقارنة مع عينات ألوان أو ألوان على توليد الأفكار المتعلقة بما ينجح وما لا ينجح.

إذا كان لديك جدران بيج ، على سبيل المثال ، فكر في اختيار الطلاء الأزرق أو البني أو الأخضر لجدار لهجتك. زوج رمادي فاتح ، بني ، وزوج أزرق مع الجدران البيضاء. إذا كان لديك نظام ألوان غرفة أكثر غرابة ، فاكتشف أي ظلال تتواجد بشكل جيد معها لاستخدامها في جدار اللكنة. البرتقالي والأزرق مكملون ، وسيتم تبرز المجموعة في مساحة عالية الطاقة ، في حين أن ظلال الأزرق والأرجواني قد تعمل بشكل جيد لبيئة مريحة.

ربما لاحظت أيضًا اقتراح ألوان الطلاء الأسود لـ Farr. إذا كنت ترغب في السير في هذا الطريق ، فاختر ظلال الطلاء الأسود المحايدة متعددة الاستخدامات. يجب أن يقترن جدار اللكنة بشكل جيد مع جمالية تصميم غرفتك أيضًا. إذا كنت تضيف جدارًا لهجة إلى غرفة نمط مزرعة حديثة ، على سبيل المثال ، تأكد من أنه لا يصطدم به. أخيرًا ، تمامًا كما أكد فار ، تحتاج إلى تحديد الجدار الصحيح لتعيينه كجدار لهجة. يعد الجدار غير المحظور بالأثاث ويقع بالقرب من الضوء الطبيعي ونقاط دخول الغرفة خيارًا جيدًا.