نصيحة جدار HGTV Hilary Farr’s Accent Wall يثبت أن تصميم المنزل ليس له حدود

يمكن أن يبدو تصميم جدار لهجة مهمة شاقة إذا لم تكن محترفًا في التصميم الداخلي. قد تشعر أن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها أنه من المستحيل سحب المظهر بالطريقة الصحيحة. بعد كل شيء ، توصي المصادر غالبًا بمطابقة الجدار مع نظام الألوان المحيط وعناصر التصميم الحالية تمامًا. ومع ذلك ، لا يجب أن يكون ذلك معقدًا ، وفقًا لنجم HGTV Hilary Farr. تثبت نصيحة الجدار لهجة المصمم الداخلي أن تصميم المنزل ليس له حدود.
وقال فار خلال “دقيقة التصميم مع هيلاري فار”: “لا يجب أن يكون اللون أي علاقة بأي شيء آخر في غرفتك”. “يمكن أن يكون لونًا مستقلًا يدل على مجرد بيان رائع. قد تقرر رسمه باللون الأسود. لا توجد قواعد على جدار لهجة باستثناء اختيار الجدار الأيمن.” تعتبر فكرة جدار اللكنة الملهمة لـ Farr رائعة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون أنه يتعين عليهم الحد من إبداعهم عند تصميم جدار لهجة. ومع ذلك ، على الرغم من أن ميزة التصميم لا يجب أن تتطابق مع العناصر المحيطة تمامًا ، إلا أنه لا يزال من الجيد أن تأخذ على الأقل نظام الغرفة الجمالية والألوان في الاعتبار. وبهذه الطريقة ، يمكنك التأكد من أن كل شيء متماسك – حتى في غرفة ذات جدار لهجة يدلي ببيان.
كيفية تطبيق نصيحة هيلاري فار مع الحفاظ على مساحة متماسكة
إذا كنت تشعر بالإلهام لمتابعة فكرة جدار اللكنة من فار من Farr لإثارة منزلك ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق مظهر متماسك ، مثل نظام ألوان مساحة المعيشة الخاصة بك. مثلما اقترح فار ، لا يجب أن تتطابق الألوان. ومع ذلك ، ينبغي على الأقل استكمال بعضهم البعض. على سبيل المثال ، لا يتعين على غرفة ذات لوحة ألوان محايدة تضمين جدار لهجة بلون محايد. يمكنك تحديد ظل غامق بدلاً من ذلك بحيث يكون جدار اللكنة بمثابة موسيقى البوب. ومع ذلك ، يجب أن يقترن ظل الطلاء بشكل جيد بالألوان المستخدمة في جميع أنحاء الغرفة. قم ببعض الأبحاث المتعلقة بالألوان التي تعمل بشكل جيد معًا ، ويمكن أن تساعدك المقارنة مع عينات ألوان أو ألوان على توليد الأفكار المتعلقة بما ينجح وما لا ينجح.
إذا كان لديك جدران بيج ، على سبيل المثال ، فكر في اختيار الطلاء الأزرق أو البني أو الأخضر لجدار لهجتك. زوج رمادي فاتح ، بني ، وزوج أزرق مع الجدران البيضاء. إذا كان لديك نظام ألوان غرفة أكثر غرابة ، فاكتشف أي ظلال تتواجد بشكل جيد معها لاستخدامها في جدار اللكنة. البرتقالي والأزرق مكملون ، وسيتم تبرز المجموعة في مساحة عالية الطاقة ، في حين أن ظلال الأزرق والأرجواني قد تعمل بشكل جيد لبيئة مريحة.
ربما لاحظت أيضًا اقتراح ألوان الطلاء الأسود لـ Farr. إذا كنت ترغب في السير في هذا الطريق ، فاختر ظلال الطلاء الأسود المحايدة متعددة الاستخدامات. يجب أن يقترن جدار اللكنة بشكل جيد مع جمالية تصميم غرفتك أيضًا. إذا كنت تضيف جدارًا لهجة إلى غرفة نمط مزرعة حديثة ، على سبيل المثال ، تأكد من أنه لا يصطدم به. أخيرًا ، تمامًا كما أكد فار ، تحتاج إلى تحديد الجدار الصحيح لتعيينه كجدار لهجة. يعد الجدار غير المحظور بالأثاث ويقع بالقرب من الضوء الطبيعي ونقاط دخول الغرفة خيارًا جيدًا.