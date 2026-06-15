نصيحة جون سكويب للشيخوخة البالغة من العمر 96 عامًا هي 7 كلمات فقط – وهي تنتمي إلى القميص

ربما تكون نجمة برودواي جون سكويب معروفة في عالم التمثيل بذكائها السريع، تليها فقط مهمتها التي لا تتزعزع لسحق أي أفكار مسبقة حول الشيخوخة وما يمكنها أو لا تستطيع هي والأشخاص في سنها القيام به. وقالت للوقاية في عام 2024: “لا توجد قواعد عندما تتوقف وتفكر في الأمر”. وأضافت: “أعتقد أن كل شيء يجب أن يُنسى، باستثناء: اخرج واستمتع بوقت ممتع! عش الحياة التي تريد أن تعيشها”، قبل أن تنطق الساخر الأسطوري المكون من سبع كلمات: “فليذهب إلى الجحيم كم عمرك!”. أعلنت. Aaand إسقاط الميكروفون. (ضع في الاعتبار طلبنا الرسمي هذا للحصول على هذا الاقتباس مطبوعًا على القمصان في كل مكان، في أسرع وقت ممكن.)
شرحت سكويب هذه الفكرة لاحقًا خلال لقاء مع Female Quotient في مايو 2026. وأعربت عن أسفها قائلة: “أتمنى أن يفهم المزيد من الناس أن كبار السن ما زالوا يرغبون في إنجاز الأشياء”. “بغض النظر عما إذا كان شيئًا بسيطًا جدًا أو كان شيئًا صعبًا للغاية، فنحن جميعًا نريد أن نشعر أنه لا يزال بإمكاننا القيام بهذه الأشياء.” ولهذا السبب، فهي انتقائية للغاية بشأن العمل الذي ستقوم به والذي لن تقوم به. وقالت دون اعتذار خلال ظهورها في البرنامج الإذاعي “Still Here Hollywood”: “لا أستطيع أن أتحمل شيئًا يضحك مع تقدمي في السن”.
جون سكويب وآخرون مثلهم في طريقهم إلى شيء ما
تعد جون سكويب من بين قائمة متزايدة من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يحبون تمامًا عملية الشيخوخة، ومن بينهم أيضًا جيمي لي كيرتس. أعلن كيرتس في قمة إعادة صياغة الشيخوخة بشكل جذري في عام 2022: “أنا أؤيد الشيخوخة. أريد أن أتقدم في السن بذكاء، ورشاقة، وكرامة، وحيوية، وطاقة. ولا أريد الاختباء من ذلك”.
تظهر الأبحاث أن موقفك تجاه الشيخوخة يمكن أن يؤثر حقًا على صحتك مع تقدمك في السن. وجدت دراسة أجريت عام 2022 في JAMA Network Open أنه من بين 14000 مشارك فوق سن 50 عامًا، كان أولئك الذين كانوا الأكثر رضاً عن الشيخوخة لديهم فرصة أقل بنسبة 43٪ للوفاة لأي سبب على مدار فترة أربع سنوات. وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2022 في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن الإناث فوق سن 50 عامًا واللاتي سجلن أعلى درجات التفاؤل يعشن بشكل عام أطول بنسبة 5٪ من نظيراتهن الأقل حماسًا.
قالت الدكتورة ديبيكا شوبرا، عالمة نفس الصحة ومؤلفة كتاب “قوة التفاؤل الحقيقي”، لصحيفة نيويورك تايمز حول كيفية تأثير الاكتئاب على الشيخوخة: “عندما يتخيل الناس مرارًا وتكرارًا أن المستقبل محدود أو متراجع، وهو ما يفعله الكثير من الأشخاص المتقدمين في السن، يبدأ الدماغ في تعزيز تلك التوقعات نوعًا ما”. وفقًا لتشوبرا، “إذا تمكنا من توجيه الانتباه بوعي نحو شيء صغير، أو لحظة إيجابية صغيرة في المستقبل كل يوم،” فيمكننا إعادة برمجة الدماغ بشكل أساسي للعمل من مكان التوقع الإيجابي بأن الأوقات الجيدة لا تزال قادمة. “إلى الجحيم كم عمرك،” بالفعل.