نصيحة ديفيد برومستاد بشأن تجديد المنزل على الطراز الحرفي ليست للجميع

يساعد المصمم David Bromstad الفائزين الجدد باليانصيب في العثور على العقارات الفاخرة التي طالما اشتاقوا إليها في “My Lottery Dream Home” على قناة HGTV. أثناء العروض، غالبًا ما يقدم للعملاء النصائح حول كيفية ترقية المنازل. ومع ذلك، يمكن أن يصيب التوجيه أو يخطئ بالنسبة للبعض.

شارك برومستاد توصية مثيرة للجدل بشكل خاص في الموسم السادس، الحلقة 6 من العرض. نصح المصمم الداخلي الزوجين، اللذين كانا يشاهدان منزلًا على الطراز الحرفي، بتغطية الأعمال الخشبية الأصلية الداكنة والأسقف ذات التجاويف الخشبية بالطلاء الأبيض. من المؤكد أن هذا التحول لا يناسب الجميع، حيث أن الكثير من جاذبية المنزل المصمم على الطراز الحرفي هو استخدام المواد الطبيعية المكشوفة في جميع أنحاء الداخل.

إن تغطية الخشب المكشوف بالطلاء الأبيض يزيل بعضًا من سحر طراز المنزل الشائع هذا. على الرغم من أن الزوجين اللذين ظهرا في حلقة “My Lottery Dream Home” لم يختلفا مع نصيحة برومستاد، فمن المؤكد أنها ستثير إحباط بعض المشاهدين. من ناحية أخرى، قد يرى أولئك الذين يفضلون الحداثة والمساحات المفتوحة والمشرقة قيمة إخفاء الأعمال الخشبية الداكنة خلف طبقات قليلة من الطلاء الأبيض.