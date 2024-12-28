نصيحة ديفيد برومستاد بشأن تجديد المنزل على الطراز الحرفي ليست للجميع

يساعد المصمم David Bromstad الفائزين الجدد باليانصيب في العثور على العقارات الفاخرة التي طالما اشتاقوا إليها في “My Lottery Dream Home” على قناة HGTV. أثناء العروض، غالبًا ما يقدم للعملاء النصائح حول كيفية ترقية المنازل. ومع ذلك، يمكن أن يصيب التوجيه أو يخطئ بالنسبة للبعض.
شارك برومستاد توصية مثيرة للجدل بشكل خاص في الموسم السادس، الحلقة 6 من العرض. نصح المصمم الداخلي الزوجين، اللذين كانا يشاهدان منزلًا على الطراز الحرفي، بتغطية الأعمال الخشبية الأصلية الداكنة والأسقف ذات التجاويف الخشبية بالطلاء الأبيض. من المؤكد أن هذا التحول لا يناسب الجميع، حيث أن الكثير من جاذبية المنزل المصمم على الطراز الحرفي هو استخدام المواد الطبيعية المكشوفة في جميع أنحاء الداخل.
إن تغطية الخشب المكشوف بالطلاء الأبيض يزيل بعضًا من سحر طراز المنزل الشائع هذا. على الرغم من أن الزوجين اللذين ظهرا في حلقة “My Lottery Dream Home” لم يختلفا مع نصيحة برومستاد، فمن المؤكد أنها ستثير إحباط بعض المشاهدين. من ناحية أخرى، قد يرى أولئك الذين يفضلون الحداثة والمساحات المفتوحة والمشرقة قيمة إخفاء الأعمال الخشبية الداكنة خلف طبقات قليلة من الطلاء الأبيض.
لماذا أوصى ديفيد برومستاد بالرسم على الأعمال الخشبية في منزل على طراز الحرفيين
إذا كنت في حيرة من أمرك بسبب نصيحة ديفيد برومستاد، فإن منطقه وراء التوصية قد يساعدك على فهم مصدره. أوضح نجم HGTV سبب قيامه بتغطية الخشب المكشوف في مقطع على موقع يوتيوب لحلقة “My Lottery Dream Home” المذكورة أعلاه. “أود أن أرسمه بلون أبيض جميل،” شارك مع الزوجين اللذين كانا يشاهدان المنزل. “ما يفعله هو أنه يضيء ويرفع جمالية المنزل بالكامل من خلال عدم الابتعاد عن الجمال الأصلي الذي يقدمه.”
من المرجح أن يكون لهذا الاختيار في التصميم صدى لدى أولئك الذين يفضلون جعل المنزل المصمم على الطراز الحرفي القديم أكثر إشراقًا وأكثر راقية. ومع ذلك، إذا لم تكن من محبي إخفاء العناصر الكلاسيكية – مثل الأعمال الخشبية الداخلية العارية الموضحة في المقطع – فقد لا تكون هذه النصيحة مناسبة لك.
ومع ذلك، يجب أن تعلم أنه من الممكن تمامًا جعل المنزل ذو الطراز الحرفي القديم يبدو أكثر حداثة دون التخلص من هذا السحر والشخصية. على سبيل المثال، قد ترغب في التفكير في طلاء الجدران باللون الأبيض النقي أو الأبيض الفاتح. وهذا سيجعل المنزل يبدو متجدد الهواء ومفتوحًا وحديثًا دون إخفاء أي أعمال خشبية مذهلة. من المفيد أيضًا استبدال الأجهزة القديمة، مثل مقابض الأدراج والخزائن، بقطع أكثر حداثة. تعد ترقية خزائن المطبخ القديمة بشيء أكثر خالدة فكرة رائعة أيضًا.