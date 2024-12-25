نصيحة روبرت بلانت التي أدت إلى اعتقال أحد نجوم الروك

في سبتمبر 1976، كانت فرقة The Runaways النسائية الرائدة في لوس أنجلوس في أول جولة أوروبية لها، وهي جولة عاصفة استمرت شهرًا وبدأت وكادت تنتهي مبكرًا في إنجلترا. كانت الفرقة المكونة من جوان جيت على الجيتار الإيقاعي والغناء، والمغنية شيري كوري، وليتا فورد على الجيتار الرئيسي، وعازف الدرامز ساندي ويست، وجاكي فوكس على البيس، جميعهم من المراهقين الذين كانوا متحمسين للخروج من البلاد وأرادوا شيئًا يذكرهم برحلتهم. . لكن الهدايا التذكارية الفريدة التي بدأوا في جمعها أوصلتهم إلى سجن بريطاني وأدت إلى اعتقال جوان جيت للمرة الأولى والوحيدة.
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بدأ كل شيء عندما قدم جيت والهاربون الآخرون أول عرض كبير لهم في ملهى ستاروود الليلي في لوس أنجلوس في شهر يناير من ذلك العام. وكان من بين الحشود التي شاهدت متمردي موسيقى الروك أند رول الشباب روبرت بلانت وجيمي بيج، قبل أن تنفصل فرقتهم ليد زيبلين بسبب وفاة عازف الدرامز جون بونهام. حتى أن بلانت كان يرتدي قميص Runaways، وتسكعت الفتيات معه بعد العرض. في مرحلة ما، سأله جيت والآخرون عما يجب أن يذهبوا إليه على الطريق، وكانت إجابته – مفاتيح غرفة الفندق – في النهاية نصيحة سيئة للغاية.
ولع روبرت بلانت بجمع مفاتيح غرف الفندق
إن فكرة أن نجم الروك روبرت بلانت سيتسكع في عرض Runaways في ذروة شهرة Led Zeppelin وهو يقدم نصائح مراوغة ليست في الواقع غريبة. في السبعينيات، تبنى بلانت مجموعة من الموسيقى الجديدة، من موسيقى البانك إلى موسيقى الروك البروغ، حتى أنه قام بالتشويش مع عازف الجيتار في فرقة Sex Pistols ستيف جونز، ثم ساعد لاحقًا في دفع Rush إلى لم شمله بعد توقف طويل. لكن في حالة مدارج الطائرات، جاءت نصيحة بلانت المفيدة بنتائج عكسية بشكل كبير. لم يكن الأمر مقصودًا، بل قام بلانت بنفسه بجمع مفاتيح غرف الفندق.
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“كان لديه صناديق ظل لمفاتيح فندقه، مثل الهدايا التذكارية، ويسجلون جميع الأماكن التي زرتها – لأنه من الصعب نوعًا ما أن تتذكر “هل كنت هناك؟” “نعم”، تذكرت شيري كوري لاحقًا لمجلة Backfire (عبر “سمعة سيئة: السيرة الذاتية غير المصرح بها لجوان جيت”). في حين أن فكرة بلانت بدت جيدة لأعضاء الهاربين في ذلك الوقت، إلا أن جيت كان يندم على أخذ نصيحته. وقالت في مقابلة عام 2020 مع صحيفة الغارديان: “أنا ألوم روبرت بلانت، لأننا سألناه ذات مرة عن الهدايا التذكارية التي يجب أن نحصل عليها على الطريق، فقال إنه أخذ مفاتيح غرفة الفندق”. “في إنجلترا، كانت المفاتيح أشياء معدنية كبيرة ومزخرفة.” بالضبط كيف انتهى الأمر بجوان جيت، وشيري كوري، وساندي ويست (لم يتم احتجاز ليتا فورد وجاكي فوكس) في سجن إنجليزي، على مر السنين، اتخذ مكانة الأسطورة، وعلى هذا النحو، فإن الظروف هي قصة حقيقية. سطحية بعض الشيء.
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مجفف شعر مفقود – أو مبلغ كبير من النقود
اعتمادًا على من تسأل، بدأ الأمر إما بمجفف شعر مفقود تم الإبلاغ عن سرقته من قبل مدير الفندق أو ضابط شرطة سكوتلاند يارد يشتبه في المبلغ الكبير من النقود الذي بحوزة مدير الطريق الخاص بالفرقة. ومع ذلك، فقد تم التعجيل بالتفاعل مع سلطات إنفاذ القانون، وكانت النتيجة النهائية هي تفتيش أمتعة الفتيات، مما أدى إلى العثور على مجموعة مفاتيح غرف الفنادق البريطانية. “كان لدي أربعة،” تذكرت جوان جيت لصحيفة الغارديان. “في الجمارك قال لي الرجل: يا أصابعك اللزجة، أنت رهن الاعتقال، ووضعني في زنزانة السجن”.
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تم احتجاز جيت وشيري كوري وساندي ويست في السجن لمدة 19 ساعة. ولأن جيت كانت في الثامنة عشرة من عمرها، فقد تم احتجازها بشكل منفصل عن الآخرين. قال جيت: “لقد كان الأمر غبيًا” (عبر “ملكات الضوضاء: القصة الحقيقية للهاربين”). “لقد كنت مستمتعًا لمدة دقيقة، ثم بدأت أشعر بالخوف. لذلك بدأت في غناء أغنية Dead End Justice،” في الردهة.” تتضمن أغنية Runaways التي اختارتها جيت كلمات الأغاني، “أوه نعم، لقد تم القبض علي / يا إلهي، كيف احتجت.” بعد إطلاق سراح جيت والآخرين، كان عليها أن تدفع ما يعادل 70 دولارًا (حوالي 380 دولارًا اليوم). ويبدو أنها لم تحمل هذا ضد بلانت. بعد تفكك فرقة الهاربين، كان السبب جزئيًا للمخدرات و الاقتتال الداخلي، قامت جيت وفرقتها الجديدة، The Blackhearts، بجولة مع بلانت في عام 1988. ولا توجد معلومات عما إذا كانوا يحتفظون بأي مفاتيح لغرف الفندق.
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