نصيحة روبرت بلانت التي أدت إلى اعتقال أحد نجوم الروك

في سبتمبر 1976، كانت فرقة The Runaways النسائية الرائدة في لوس أنجلوس في أول جولة أوروبية لها، وهي جولة عاصفة استمرت شهرًا وبدأت وكادت تنتهي مبكرًا في إنجلترا. كانت الفرقة المكونة من جوان جيت على الجيتار الإيقاعي والغناء، والمغنية شيري كوري، وليتا فورد على الجيتار الرئيسي، وعازف الدرامز ساندي ويست، وجاكي فوكس على البيس، جميعهم من المراهقين الذين كانوا متحمسين للخروج من البلاد وأرادوا شيئًا يذكرهم برحلتهم. . لكن الهدايا التذكارية الفريدة التي بدأوا في جمعها أوصلتهم إلى سجن بريطاني وأدت إلى اعتقال جوان جيت للمرة الأولى والوحيدة.

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بدأ كل شيء عندما قدم جيت والهاربون الآخرون أول عرض كبير لهم في ملهى ستاروود الليلي في لوس أنجلوس في شهر يناير من ذلك العام. وكان من بين الحشود التي شاهدت متمردي موسيقى الروك أند رول الشباب روبرت بلانت وجيمي بيج، قبل أن تنفصل فرقتهم ليد زيبلين بسبب وفاة عازف الدرامز جون بونهام. حتى أن بلانت كان يرتدي قميص Runaways، وتسكعت الفتيات معه بعد العرض. في مرحلة ما، سأله جيت والآخرون عما يجب أن يذهبوا إليه على الطريق، وكانت إجابته – مفاتيح غرفة الفندق – في النهاية نصيحة سيئة للغاية.