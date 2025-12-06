نصيحة سقي الحديقة الشتوية التي تحتاجها لنباتات أكثر صحة في الربيع المقبل

مع استمرار سقوط الأوراق ووصول أول موجة صقيع حادة، يفترض العديد من البستانيين المنزليين أن الوقت قد حان لتعبئة الخرطوم للأبد. يعتقد الكثير من الناس أن النباتات تدخل في حالة من السكون التام ولا تحتاج إلى أي سقي أو أي اهتمام آخر حتى الربيع. ومع ذلك، فإن هذا الافتراض الشائع هو أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه مع الشجيرات والأشجار والنباتات دائمة الخضرة المزروعة حديثًا. حقًا، أنت بحاجة إلى الاستمرار في الري حتى تتجمد الأرض لمساعدة حديقتك على الازدهار خلال الأشهر الباردة.

إذا قمت بزراعة أي نباتات أساسية أو أشجار ظل أو نباتات معمرة في الخريف الماضي، فلن يكون لدى أنظمة جذورها الصغيرة الوقت الكافي للتثبيت الكامل في التربة. نظرًا لأن هذه هي الطريقة التي تسحب بها الماء والمواد المغذية، فإن إيقاف سقيها قبل أن تتجمد الأرض يتركها تعمل على الاحتياطيات. قد يتسبب ذلك في موتهم قبل أن تتاح لك فرصة الاستمتاع بهم في العام المقبل.

كما تهدد هذه الرقابة تلك النباتات لأن الطقس الشتوي يجفف بشكل مخادع. ليست درجات الحرارة المنخفضة فقط هي التي ستصيب نباتاتك، بل أيضًا الرياح الباردة والهواء الجاف للغاية الذي يجرد الرطوبة من السيقان وأوراق الشجر مباشرة (خاصة على النباتات دائمة الخضرة، في عملية تسمى النتح). بينما يفقد النبات الماء، تعمل التربة الباردة أو المتجمدة كقبو مغلق وتمنع الجذور من الحصول على أي رطوبة، حتى لو لم تكن التربة المحيطة جافة تمامًا. وهذا يؤدي إلى ما يسميه علماء النبات الجفاف الفسيولوجي. عندما لا يتمكن النبات من تعويض رطوبته، تجف أنسجته، مما يسبب حروق الشتاء (الاسمرار).