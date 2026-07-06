نصيحة قديمة تتعلق بالصحة العقلية لا يمكن للأجيال الشابة أن تتحملها

هل أنت جيل الألفية؟ ربما جزء من Gen X أو Gen Z؟ إذا كنت تريد نصيحة تتعلق بالصحة العقلية بعد اكتشاف خرافات الصحة العقلية التي يجب أن تتوقف عن تصديقها، فربما لن ترغب في سؤال أحد مواليد طفرة المواليد.

السبب بسيط: يميل جيل الطفرة السكانية إلى التمسك ببعض الأفكار التي عفا عليها الزمن حول موضوعات مثل الحصول على علاج لحالات الصحة العقلية أو الخضوع للعلاج بالكلام بعد العثور على معالج الصحة العقلية المناسب. لا يستطيع العديد من الأشخاص من الأجيال الشابة تحمل هذا النوع من التفكير، كما هو موضح في تعليقات Reddit من غير جيل الطفرة السكانية الذين يدلون بتصريحات شاملة مثل “يبدو أن جيل الطفرة السكانية لا يتعاطفون أو يفهمون الناس”.

ولعل أكبر شعار لجيل طفرة المواليد والذي لا معنى له بالنسبة للأجيال الشابة هو استعدادهم لقبول (بدلاً من مقاومة) وصمة العار حول طلب المساعدة الخارجية لمشاكل مثل الاكتئاب، والقلق، أو مجرد عدم القدرة على التنبؤ بالحياة. وجد استطلاع هاريس لعام 2025 أن 84% من الناس يعتقدون أن هناك وصمة عار مرتبطة بعبارة “المرض العقلي”، مع اعتراف 35% أنهم سيرون شخصًا ما في ضوء مختلف إذا كان الشخص يعاني من مرض عقلي.