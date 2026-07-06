نصيحة قديمة تتعلق بالصحة العقلية لا يمكن للأجيال الشابة أن تتحملها

هل أنت جيل الألفية؟ ربما جزء من Gen X أو Gen Z؟ إذا كنت تريد نصيحة تتعلق بالصحة العقلية بعد اكتشاف خرافات الصحة العقلية التي يجب أن تتوقف عن تصديقها، فربما لن ترغب في سؤال أحد مواليد طفرة المواليد.
السبب بسيط: يميل جيل الطفرة السكانية إلى التمسك ببعض الأفكار التي عفا عليها الزمن حول موضوعات مثل الحصول على علاج لحالات الصحة العقلية أو الخضوع للعلاج بالكلام بعد العثور على معالج الصحة العقلية المناسب. لا يستطيع العديد من الأشخاص من الأجيال الشابة تحمل هذا النوع من التفكير، كما هو موضح في تعليقات Reddit من غير جيل الطفرة السكانية الذين يدلون بتصريحات شاملة مثل “يبدو أن جيل الطفرة السكانية لا يتعاطفون أو يفهمون الناس”.
ولعل أكبر شعار لجيل طفرة المواليد والذي لا معنى له بالنسبة للأجيال الشابة هو استعدادهم لقبول (بدلاً من مقاومة) وصمة العار حول طلب المساعدة الخارجية لمشاكل مثل الاكتئاب، والقلق، أو مجرد عدم القدرة على التنبؤ بالحياة. وجد استطلاع هاريس لعام 2025 أن 84% من الناس يعتقدون أن هناك وصمة عار مرتبطة بعبارة “المرض العقلي”، مع اعتراف 35% أنهم سيرون شخصًا ما في ضوء مختلف إذا كان الشخص يعاني من مرض عقلي.
العار وسوء الفهم
إن جيل الطفرة السكانية ليسوا معجبين بالعلاج أكثر من كونهم معجبين برؤية الصحة العقلية في ضوء إيجابي أيضًا. في مقابلة مع مجلة نيوزويك، أوضحت المعالجة جوي بيركهايمر السبب. وأشارت إلى “لقد نشأوا في وقت كانت فيه وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية أقوى، ويمكن اعتبار طلب المساعدة علامة على الفشل أو الضعف”. “إن جيل الطفرة السكانية لا يتهرب من العلاج لأنهم أكثر صرامة من الأجيال الشابة” ، هذا ما قاله خبير الأجيال بريان دريسكول لمجلة نيوزويك. “إنهم يتهربون من العلاج لأنهم شعروا بالخجل منه.”
قد تكون هناك عقبة أخرى على طريق الصحة العقلية بالنسبة لجيل طفرة المواليد تتمثل في فكرة أن الشعور بالتوتر أو القلق هو بطريقة أو بأخرى مجرد جانب متوقع من التقدم في السن. أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في International Psychogeriatrics أن نصف المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الاستطلاع قالوا إنهم شعروا أن اضطرابات المزاج كانت تجارب طبيعية للشيخوخة وليست حافزًا لطلب المشورة الطبية.
وبعيدًا عن الوصمة وتطبيع ظروف الصحة العقلية، قد يشعر العديد من جيل الطفرة بصدق أنهم ببساطة لا يحتاجون إلى أي نوع من المساعدة في مجال الصحة العقلية. أشار استطلاع أجرته شركة YouGov إلى أن 71% من جيل الطفرة السكانية يعتقدون أن صحتهم العقلية قوية. في المقابل، قال 44% فقط من الجيل Z نفس الشيء عن أنفسهم. قد يلعب انعدام الثقة أيضًا دورًا في هذا الاعتقاد لدى جيل الطفرة: فقد كشفت مراجعة أجريت عام 2022 في مجلة علم الشيخوخة التطبيقي أن عدم الثقة في المهنيين الطبيين (أحيانًا بناءً على لقاءات سابقة سيئة) كان محركًا لتجنب علاج الصحة العقلية لدى كبار السن.
العلاج والعلاجات للشفاء ودعم الجيل الأكبر سنا
ومن عجيب المفارقات أن جيل الطفرة السكانية يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير إذا تخلوا عن معتقداتهم الراسخة حول الصحة العقلية بشكل عام. وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في مجلة الوقاية من الأمراض المزمنة، من المرجح أن يكون العديد من جيل الطفرة السكانية من مقدمي الرعاية. وفي المقابل، قد يساهم هذا الدور الإضافي في تفاقم حالتهم النفسية مع مرور الوقت. وكما قال خبير الصحة العقلية الدكتور دونالد أ. مالون لـ Psych Central، “نحن نعلم على وجه اليقين أن جيل طفرة المواليد لديهم معدل انتشار أعلى للاكتئاب مقارنة بالجيل الذي سبقهم”.
بمعنى آخر، قد يتمكن الأشخاص من الأجيال الشابة الذين يشعرون بالإحباط من وجهات النظر التقليدية المتعلقة بالصحة العقلية لجيل طفرة المواليد من مساعدة كبارهم في التغلب على معتقداتهم القديمة، بالإضافة إلى الأساطير الصحية الأخرى التي يتمنى الأطباء لو توقفوا عن تصديقها.
ربما تكون إيمي ديكنسون، كاتبة عمود النصائح في The Mercury News، قد قالت ذلك بشكل أفضل عندما أجابت على سؤال من جيل الألفية الغاضب الذي يتعامل مع الآباء من جيل الطفرة السكانية. كتب ديكنسون: “أعتقد أنه من المفيد والرحيم لجيلك أن تمنح والديك الفضل في تربيتك لتكون على اتصال كامل بمشاعرك الخاصة”. “آمل أن تتمكن من تشجيع والديك على فعل الشيء نفسه.”
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.