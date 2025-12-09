نصيحة Urban Meyer’s NFL لماركوس فريمان بعد ازدراء CFP لنوتردام

تم استبعاد نوتردام من تذكرة المباراة الفاصلة لكرة القدم في الكلية، ويريد أسطورة التدريب أوربان ماير من ماركوس فريمان أن يحارب النار بالنار.

ماير، الذي لم يحقق أي نجاح كمدرب في اتحاد كرة القدم الأميركي ولكنه حقق نجاحًا كبيرًا كمدرب رئيسي لفريق فلوريدا جاتورز وأوهايو ستيت باكيز، فاز بثلاث بطولات وطنية، وربما ليس من المستغرب أن ناشد فريمان الاستمرار في المسار.

“أود أن أقول، عليك البقاء في الكلية بنسبة 100 في المئة.” لديك عناصر يمكن التحكم بها في الكلية كمدرب رئيسي. “في اتحاد كرة القدم الأميركي، هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن السيطرة عليها والتي لا تملكها، سواء كان المدير العام أو المالك … في الكلية، أنت هو،” قال ماير يوم الاثنين لكولين كورد.

قد يكون ماير متحيزًا بعض الشيء، لأن وقته كمدرب لاتحاد كرة القدم الأميركي كان سيئًا للغاية.

تولى مسؤولية جاكسونفيل جاغوارز في عام 2021 وتم طرده في منتصف الموسم برقم قياسي 2-11.

يُزعم أنه اعتدى على لاعب الركل، جوش لامبو، أثناء تصويره أيضًا في حانة بينما رقصت امرأة، ليست زوجته، على حجره عندما كان ينبغي أن يكون مع الفريق.

يُنظر إلى فترة ولايته إلى حد كبير على أنها كارثة ولم يدرب على أي مستوى منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه لا يزال معروفًا كواحد من أفضل المدربين الجامعيين على الإطلاق حيث سجل 187-32 مهنة.

“بالإضافة إلى ذلك، ستخسر في اتحاد كرة القدم الأميركي. لقد تم تصميمه – ولست متأكدًا من ماركوس الذي أعرفه – فهو لا يستطيع تحمل الخسارة مثلما لا أستطيع تحمل الخسارة. قال ماير: “ستفوز في نوتردام”، مضيفًا أيضًا أن المقاتلين الأيرلنديين سيكونون مفضلين في معظم المباريات التي يلعبونها.

يقال إن فريمان “يحظى باحترام كبير” من قبل منظمة العمالقة وهم يلاحقون مدربهم التالي لإطعامهم بنواة قوية من المواهب الشابة.

فريمان، الذي يقود فريق نوتردام المرصع بالنجوم والذي بالكاد غاب عن التصفيات بعد أن تركته لجنة الاختيار خارج المجموعة.

خسر The Fighting Irish أمام ميامي وتكساس إيه آند إم المصنفين بأربع نقاط مجتمعة ليبدأ الموسم 0-2 قبل أن يحقق 10 انتصارات متتالية ليحظى بفرصة التنافس على البطولة الوطنية.

إجراء التصفيات على نوتردام كان رقم 12 جيمس ماديسون ورقم 11 تولين، وكذلك رقم 10 ميامي ورقم 9 ألاباما. تبدأ التصفيات في 19 ديسمبر.

خسرت نوتردام أمام ولاية أوهايو في مباراة البطولة الوطنية الموسم الماضي.