نظام تخزين الأدوات الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي يتفوق على ألواح التعليق والبدائل الأخرى

المنزل هو المكان الذي توجد فيه أدواتك. إن وجود مكان مخصص لتخزينها يضمن استمرارها لسنوات قادمة، كما يساعدك أيضًا في الحفاظ على مساحة العمل الخاصة بك منظمة وقابلة للاستخدام. هناك حلول تخزين لأولئك الذين يستثمرون في النظام البيئي لأدوات Ryobi – صناديق تخزين الأدوات ذات التصنيف العالي التي يمكنك الحصول عليها من كوستكو – والعديد من الخيارات الأخرى المتوفرة، ولكن مستخدمي YouTube والباني April Wilkerson ابتكروا نظامًا جديدًا لتعليق أدوات DIY يمكنك بحاجة للتحقق.
من خلال الجمع ببراعة بين المفهومين الفرنسيين المشهورين للجدران ذات الفتحات والمرابط، توصلت ويلكرسون إلى نظام قابل للتعديل لتعليق مسدسات المسامير والملحقات التي أطلقت عليها اسم “Slat 45″، والذي سمي على اسم درجة القطع وقطعها المتشابكة. يستخدم المشروع الخشب الرقائقي والـPVC والمسامير وقطع القضبان المسطحة الفولاذية. ستحتاج إلى منشار طاولة، ومنشار ميتري، وأداة قطع لإجراء القطع بالطريقة التي يفعلها ويلكرسون للقطع الرئيسية قبل التبديل إلى زوج من آلات CNC لأجزاء الحظيرة.
كيف يتم صنع نظام سلات 45
كما هو موضح في الفيديو أعلاه، يتكون نظام Slat 45 من جزأين رئيسيين (يشبه إلى حد كبير نظام المربط الفرنسي الذي يُعتقد أنه تم استخدامه من قبل شركات بناء السفن في القرن التاسع عشر). يوجد جدار مشقوق وشماعات ثلاثية الجوانب مع قطع متطابقة على الظهر تتناسب مع الفتحات. العملية ليست معقدة للغاية، على الرغم من أنها يمكن أن تصبح مملة. إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر لتعليق الأشياء، عليك تقليل المسافة بين قطع الحائط. يقول ويلكرسون عن القطع الأفقي بمقدار 45 درجة: “في قصاصة صغيرة، من السهل إجراء المكالمة لإجراء فواصل زمنية تبلغ بوصة واحدة، لكن الأمر يختلف كثيرًا عند عمل ورقة كاملة”. ولحسن الحظ بالنسبة لك، فإن تباعد فتحات الحائط هو مسألة تفضيل وليست قاعدة صارمة.
قامت ويلكرسون بتركيب نظام تخزين الأدوات الخاص بها عبر لوحة معيارية تم دمجها بالفعل في تصميم جدار المتجر. كبديل، قم بتثبيت اللوحة المكتملة في قوائم الحائط الخاصة بك حتى لا يتسبب وزن أدواتك في سقوطها. كان لدى بعض المشاهدين في تعليقات الفيديو مخاوف تتعلق بحدود التحميل، ولكن في وقت كتابة هذه المقالة، لم يتم نشر مقطع فيديو للمتابعة.
استخدامات أخرى لنظام سلات 45
أفضل مفاهيم DIY هي تلك التي يمكن أن تكون أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. في حين تم تصميم Slat 45 كنظام تخزين للأدوات، إلا أن هناك الكثير من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بالعثور على أشياء أخرى يمكن أن يحملها. بالاستناد إلى قائمة الطرق التي يمكن من خلالها استخدام ألواح المشابك لتنظيم المساحات، من السهل تصور استخدامها كحامل للغزل والإمدادات في غرفة الحرف اليدوية، أو كعرض للمجلات، أو رف للتوابل والأواني في المطبخ. لإنشاء معرض فني في المنزل بمعارض دوارة، قم بتعديل الجزء الخلفي من إطارات الصور بحيث تنزلق داخل الفتحات وخارجها. لإنشاء لعبة ألغاز، قم بلصق قطع اللغز على الوجوه المسطحة لما يمكن أن يكون ظهر شماعات الأدوات. يمكن أيضًا ترقية القطع المعلقة باستخدام المغناطيس أو خطافات العيينة أو الفيلكرو أو المسامير.