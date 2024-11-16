نظام تخزين الأدوات الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي يتفوق على ألواح التعليق والبدائل الأخرى

المنزل هو المكان الذي توجد فيه أدواتك. إن وجود مكان مخصص لتخزينها يضمن استمرارها لسنوات قادمة، كما يساعدك أيضًا في الحفاظ على مساحة العمل الخاصة بك منظمة وقابلة للاستخدام. هناك حلول تخزين لأولئك الذين يستثمرون في النظام البيئي لأدوات Ryobi – صناديق تخزين الأدوات ذات التصنيف العالي التي يمكنك الحصول عليها من كوستكو – والعديد من الخيارات الأخرى المتوفرة، ولكن مستخدمي YouTube والباني April Wilkerson ابتكروا نظامًا جديدًا لتعليق أدوات DIY يمكنك بحاجة للتحقق.

من خلال الجمع ببراعة بين المفهومين الفرنسيين المشهورين للجدران ذات الفتحات والمرابط، توصلت ويلكرسون إلى نظام قابل للتعديل لتعليق مسدسات المسامير والملحقات التي أطلقت عليها اسم “Slat 45″، والذي سمي على اسم درجة القطع وقطعها المتشابكة. يستخدم المشروع الخشب الرقائقي والـPVC والمسامير وقطع القضبان المسطحة الفولاذية. ستحتاج إلى منشار طاولة، ومنشار ميتري، وأداة قطع لإجراء القطع بالطريقة التي يفعلها ويلكرسون للقطع الرئيسية قبل التبديل إلى زوج من آلات CNC لأجزاء الحظيرة.