نظام تخزين ميسور التكلفة يحافظ على تنظيم المرآب الخاص بك

يعرف كل مالك منزل تقريبًا هذا السيناريو: يبدأ المرآب الخاص بك كمكان نظيف لركن سيارتك، ولكنه سرعان ما يصبح مكانًا فوضويًا يعج بإضافات الحياة. بين جزازات العشب الضخمة، وصناديق الأشياء القديمة العشوائية، ومعدات التخييم، وأدوات التمارين الرياضية، يمكن أن تختفي مساحة أرضية المرآب الخاص بك بين عشية وضحاها. إن الحفاظ على كل هذه الأشياء مرتبة يبدو وكأنه معركة مستمرة حتى لو كنت تقوم بترتيب المرآب الخاص بك بانتظام. لكن السر الحقيقي لامتلاك مرآب منظم وظيفيًا لا يكمن في إيجاد مساحة أرضية أكبر، بل في التفكير عموديًا واستخدام مساحة الحائط الخاصة بك مع نظام المسار.

تساعدك أنظمة تخزين السكك الحديدية الأفقية هذه على رفع كل شيء بدءًا من سلالم التمديد الثقيلة إلى الأدوات اليدوية الصغيرة من على الأرض (بغض النظر عن مدى غرابة شكلها أو ضخامة حجمها) وفي مساحة مرئية منظمة حيث يمكنك الوصول إليها بسهولة. ويكمن جمال أنظمة المسارات في مرونتها، حيث يمكنك تغييرها في أي وقت تتغير فيه احتياجات التخزين لديك، في ثوانٍ معدودة.

في حين أن العديد من أصحاب المنازل يتركون هذا العقار الرائع فارغًا، إلا أن نظام المسار المثبت على الحائط يمكن أن يغير قواعد اللعبة من أجل سلامة عقلك. وأفضل ما في الأمر أنه مشروع ميسور التكلفة بشكل مدهش. تقدم العلامات التجارية مثل Rubermaid وGladiator أنظمة مسارات بسعر يصل إلى 30 دولارًا. عند هذه النقطة السعرية، ستحصل على قطعة من المسار طولها أربعة أقدام على الأقل؛ تقوم بعض العلامات التجارية أيضًا بوضع خطافين. إنها نقطة بداية رائعة وبأسعار معقولة للمساعدة في تعزيز مؤسستك. تتوفر مجموعات مسبقة الصنع بأطوال مختلفة للسكك الحديدية وأنواع الخطافات بما يصل إلى حوالي 200 دولار، ولكن يمكنك عادةً شراء المزيد من السكة والخطافات حسب الطلب حسب الحاجة. بشكل عام، من السهل توسيع نطاق مساحة التخزين لديك مع نمو مجموعة العتاد لديك.