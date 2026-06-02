نظرة أولى على الخنصر الأيسر المكسور لميتشل روبنسون بينما تدور أحداث دراما نيكس عشية نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة
نظرة أولى على الخنصر الأيسر المكسور لميتشل روبنسون بينما تدور أحداث دراما نيكس عشية نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

لم يكن لدى ميتشل روبنسون سوى ضمادة سوداء على خنصره الأيمن المصاب يوم الثلاثاء عندما وصل إلى مركز فروست بانك في سان أنطونيو للتدرب عشية المباراة الأولى من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

ولم يكن نيك الذي أمضى أطول فترة في منصبه من بين أولئك الذين كان من المقرر أن يتحدثوا إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

خضع روبنسون لعملية جراحية بعد كسر الخنصر ويأمل في اللعب، على الرغم من أنه من غير المؤكد أين سيكون مناسبًا للمباراة الأولى وما بعدها.

أفاد ستيفان بوندي من صحيفة The Post سابقًا أن روبنسون أصيب بكسر في المشط الخامس، وهو العظم الذي يربط الخنصر بالرسغ.

هناك حاجة إلى حجم روبنسون وبراعته في الارتداد ضد فريق توتنهام فيكتوري ويمبانياما، خاصة وأن كارل أنتوني تاونز يمكن أن يواجه مشاكل خطيرة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية