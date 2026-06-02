نظرة أولى على الخنصر الأيسر المكسور لميتشل روبنسون بينما تدور أحداث دراما نيكس عشية نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

لم يكن لدى ميتشل روبنسون سوى ضمادة سوداء على خنصره الأيمن المصاب يوم الثلاثاء عندما وصل إلى مركز فروست بانك في سان أنطونيو للتدرب عشية المباراة الأولى من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

ولم يكن نيك الذي أمضى أطول فترة في منصبه من بين أولئك الذين كان من المقرر أن يتحدثوا إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

خضع روبنسون لعملية جراحية بعد كسر الخنصر ويأمل في اللعب، على الرغم من أنه من غير المؤكد أين سيكون مناسبًا للمباراة الأولى وما بعدها.

أفاد ستيفان بوندي من صحيفة The Post سابقًا أن روبنسون أصيب بكسر في المشط الخامس، وهو العظم الذي يربط الخنصر بالرسغ.

هناك حاجة إلى حجم روبنسون وبراعته في الارتداد ضد فريق توتنهام فيكتوري ويمبانياما، خاصة وأن كارل أنتوني تاونز يمكن أن يواجه مشاكل خطيرة.