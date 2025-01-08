نظرة من الداخل على مكان تواجد سانت جون عند منتصف الطريق للموسم

سينسيناتي – كان الفوز على كزافييه بنتيجة 82-72 ليلة الثلاثاء بمثابة نقطة منتصف موسم سانت جون. لقد كانت سنة مثيرة للاهتمام، على أقل تقدير.

يبلغ مجموع سانت جون 13-3 بشكل عام و4-1 في لعبة Big East، وهو في وضع يسمح له بالوصول إلى القرعة الرئيسية لبطولة NCAA لأول مرة منذ عقد من الزمن.

كان هناك إنذاران، وإيقاف، وبرز نجم، وأصبحت المخاوف قبل بداية الموسم مشكلة صارخة، وتوفي المدرب الأسطوري لو كارنيسيكا عن عمر يناهز 99 عامًا.

تلقي صحيفة The Post نظرة على ألعاب Johnnies 16 في:

أفضل لاعب

لقد كان زوبي إيجيوفور أفضل لاعب في سانت جون وأكثره ثباتًا.

يعد المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 أقدام هو المرشح الأول للاعب Big East الأكثر تحسينًا.

إنه قوة ذات اتجاهين، وهو العمود الفقري لدفاع سانت جون الذي يحتل المرتبة التاسعة وثاني أكبر لاعب هجومي في البلاد بمعدل 4.4 في المباراة الواحدة.

حظي الكابتن الثلاثي بمحرك بدون توقف بأكبر لحظة في هذا الموسم حتى هذه اللحظة، وهو طائر صغير عند البوق ليمنح Red Storm أول فوز له في بروفيدنس منذ عام 2017.

لقد ضاعف إنتاجه التهديفي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، بمتوسط ​​14.7 نقطة و 7.8 كرات مرتدة و 2.1 صد و 1.1 سرقة.

لحظة للتذكر

في اليوم التالي لإهدار إيجيوفور رميتين حرتين في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني بعد خسارة مفجعة أمام بايلور والتي كلفت سانت جون المباراة في نهاية المطاف، أمطره مشجعو ريد ستورم في جزر البهاما بهتافات “زو باي، زو باي”. “، ليرفعه.

تبعه فريق Johnnies بفوزه على فرجينيا بمقدار 25 نقطة.

بعد بضعة أسابيع، تأكد إيجيوفور من أن المشجعين قادرون على الاحتفال في المباراة الأولى بعد وفاة كارنيسيكا، حيث سجل 28 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة في هزيمة عاطفية لولاية كانساس.

لحظة للنسيان

خسر سانت جون عند رمية جيريمي روتش الثلاثية في جزر البهاما، وهي تسديدة لم تكن لتحتسب لو بدأت الساعة في الوقت المحدد.

لقد كانت خسارة فادحة لفريق من أفضل 20 فريقًا والتي كانت ستكون كبيرة بالنسبة لسيرة Johnnies الذاتية.

لم أشعر بأنها هزيمة في نوفمبر.

خيبة الأمل الأكبر

هذا سهل. إطلاق النار من ثلاث نقاط. إنه يعيق هذا الفريق.

سجل سانت جون تسع رميات ثلاثية فقط في أول أربع مباريات بالدوري وتقدم 1 مقابل 21 في فوز قبيح على أرضه على باتلر يوم السبت.

كفريق واحد، يسدد فريق Johnnies نسبة 30.9 بالمائة من خارج القوس، وهو المركز 297 في البلاد.

إن سقوط أفضل مطلق النار برادي دنلاب بسبب إصابة في اليد اليسرى تطلبت إجراء عملية جراحية في ديسمبر لم يساعد، كما أن التراجع الأخير في إطلاق النار من قبل آر جيه لويس وآرون سكوت جعل من السهل الدفاع عن هذا الفريق في نصف الملعب.

لاعب الشوط الثاني للمشاهدة

كان من المفترض أن يمنح وصول كاداري ريتشموند من سيتون هول سانت جون أفضل 25 لاعبًا في البلاد.

هذا اللاعب لم يثبت نفسه بعد.

لم تكن هناك سوى لمحات من ريتشموند صانع الفارق، مثل لعبه في وقت متأخر من الخسارة في الوقت الإضافي أمام بايلور والفوز على باتلر.

لقد عانى بقوة على خط الرمية الحرة، حيث سدد 44 بالمائة، ولم يحدث أي تأثير باستمرار، حيث سجل 10.8 نقطة و 5.4 كرات مرتدة و 4.4 تمريرة حاسمة في كل مباراة.

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لكنه أيضًا كان تقليديًا بطيئًا في البداية، وقد عاد إلى الحياة ضد بتلر عندما كان فريق Johnnies في أمس الحاجة إليه.

سيحتاجه سانت جون في أفضل حالاته في فبراير، عندما يصبح الجدول الزمني أكثر صرامة.

التوقعات

يبدو هذا وكأنه فريق بطولة، ومن المحتمل أن يكون خطيرًا إذا حدث إطلاق نار.

سانت جون على بعد خمس نقاط من عدم الهزيمة.

إنه فريق دفاعي من النخبة، وفريق ارتداد هجومي رفيع المستوى ووحدة قوية بشكل خاص في مرحلة انتقالية.

تحسن فريق العام الماضي على أوجه القصور بشكل ملحوظ من نوفمبر حتى مارس.

إذا تمكنت هذه المجموعة من فعل الشيء نفسه، فسيكون لدى معجبي Johnnies الكثير للاحتفال به.

على عكس العام الماضي، لا توجد خسائر سيئة تثقل كاهلهم.

وهناك أسباب للاعتقاد بأن ريك بيتينو سوف يضغط على لاعبيه بحلول شهر مارس، كما فعل في الشتاء الماضي.