نظرية مسودة Sydeur Sanders NFL الغريبة التي يطفو عليها محلل ESPN

يقع مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 على بعد بضعة أسابيع فقط ، وبعد ذلك ، سيتم أخيرًا وضع النقاش حول المكان الذي سيتم اختيار Sydeur Sanders في الفراش.

ارتفع مسودة سهم كولورادو قورتربك وتراجع خلال الأشهر القليلة الماضية ، وقام أحد المحللين بتلميح مفاجأة خلال “أول خوض” في ESPN هذا الأسبوع.

قال لويس ريدديك إنه يأمل أن لا يتم اختيار ساندرز في أفضل ثلاثة اختيارات من المسودة ، وقد اقترح حتى أن معسكر QB لن يمانع إذا كان هذا هو الحال.

وقال ريديك على الهواء: “سيكون هذا الشاب على ما يرام. وأنت تعرف ماذا؟ آمل ألا يذهب في المراكز الثلاثة الأولى. آمل ألا يفعل”. “وأعتقد أن معسكره سيخبرك بنفس الشيء. هناك فرق أخرى يريدون الذهاب إليها ، بالتأكيد.”

من المقرر أن يتم تعيين Titans و Browns و Giants لاتخاذ الاختيارات الثلاثة الأولى في المسودة – بهذا الترتيب – ويمكن لجد الثلاثة استخدام المساعدة في وضع قورتربك.

لكن يبدو أن العلامات تشير إلى اثنين من هؤلاء الفرق التي تبحث في مكان آخر.

كانت التكهنات بأن جبابرة سيأخذون كام منتج ميامي في المرتبة الأولى وزميله في ساندرز كولورادو ، النجم ثنائي الاتجاه ، ترافيس هانتر ، في المركز الثاني.

يعد Penn State Pass Rusher Abdul Carter ، الذي يزور مع العمالقة هذا الأسبوع ، اختيارًا محتملًا آخر من ثلاثة.

في نهاية الأسبوع الماضي ، ألغت جبابرة تمرينًا خاصًا مخططًا له مع ساندرز.

لقد حقق مسودة سهم ساندرز نجاحًا كبيرًا مع بعض الإسقاط الذي يمكن أن يسقط على طول الطريق إلى الاختيار الحادي والعشرين ، والذي ينتمي إلى ستيلرز ، أو حتى في الجولة الثانية.

يتمتع NFL Prospect بزيارة مجدولة مع Steelers ويعتزم زيارة Raiders في مرافق Las Vegas الخاصة بهم وكذلك قبل إجراء مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي في وقت لاحق من هذا الشهر في Green Bay.

في مقابلة مع NFL Network في أواخر الشهر الماضي ، قال ساندرز إنه لم يكن ينتبه إلى أي من الضوضاء الخارجية المؤدية إلى يوم المسودة.

وقال ساندرز: “لقد فهمنا دائمًا منع الضوضاء ، حتى من ولاية جاكسون وكولورادو”. “إنه الكثير من النقاد ، إنه كثير من الكراهية. لكننا نعرف ماذا نفعل ، نحن نعرف كيفية التعامل مع ذلك بكل الطرق. لذلك نحن نظل سعداء”.