نعتقد أن أسوأ أغنية في الثمانينيات هي أغنية التهنئة الذاتية، ويوافق موقع Reddit على ذلك

في حين أن “عقد الانحطاط” أنتج بالتأكيد الكثير من الموسيقى الرائعة، مثل مجموعة من ألبومات موسيقى الروك الكلاسيكية المعتمدة من المعجبين، فقد أنتجت الثمانينيات أيضًا الكثير من الأشياء المتعجرفة والمبتذلة والجوفاء التي لم تتقدم في السن بشكل جيد. في عام 2021، طلب Grunge من القراء تسمية أسوأ أغنية في الثمانينيات، وقال 23٪ “Kokomo”، وهي عودة رائعة لفرقة Beach Boys من عام 1988. وهذا يجعلنا نخجل من التفكير في كيف أن التقليد البطيء لأعمال حياة جيمي بافيت كان هو الأكثر نجاحًا، ولكن مرت بضع سنوات أخرى، ويبدو أن عودة مؤسفة أخرى من بقايا الستينيات القديمة وغير ذات الصلة أسوأ. بغض النظر عن مدى رغبتنا في أن تترك أغنية Starship رقم 1 لعام 1985 “لقد بنينا هذه المدينة” رؤوسنا وموجات الأثير، فإنها لن تفعل ذلك أبدًا.
يمكن لنقاد الموسيقى الأكثر شهرة على الإنترنت أن يدعمونا في هذا الأمر. لقد ذهبنا إلى Reddit وبعض المصادر الأخرى لمعرفة ما يقوله الناس حول هذه الأغنية البغيضة: “أوه، إنها حقًا أغنية فظيعة. ليس لها أي معنى من الناحية الغنائية، ولكن مما يمكنني تجميعه معًا، فهي تحاول بشكل غير ساخر تقديم بيان نقدي حول البيع التجاري لموسيقى الروك أند رول طوال الوقت مع كونها عملية بيع رائعة للفرقة التي تغنيها،” كتب A_friend_call_Five على Reddit في إحدى مناقشات الموقع العديدة حول الرهيبة موسيقى الثمانينات. “وصوتها هو في الواقع مثال لجبن الثمانينيات.”
وإليك كيف – ولماذا – اكتسبت أغنية “لقد بنينا هذه المدينة” سمعتها باعتبارها أسوأ أغنية في الثمانينيات.
“لقد بنينا هذه المدينة” هي أغنية سيئة من الثمانينيات عن موسيقى الروك الجيدة في الستينيات
من الصعب تصديق أن نفس الفرقة التي أنتجت “White Rabbit” و”Somebody to Love” وغيرها من الإدخالات المخدرة في الموسيقى التصويرية لحركة الثقافة المضادة التي تركزت في سان فرانسيسكو في الستينيات هي المسؤولة أيضًا عن الهراء السمعي مثل “We Building This City”. في السبعينيات من القرن الماضي، أصبحت فرقة Jefferson Airplane هي فرقة Jefferson Starship، وهي فرقة لموسيقى الروك، ثم وصلت إلى شكلها النهائي باسم Starship، وهي فرقة إذاعية لموسيقى الروك الناعمة تعتمد على التوليف.
الأمر المثير للاشمئزاز بشكل خاص في “We Build This City” هو أن Starship يبدو أنها حصلت على الفضل في تغيير العالم من خلال موسيقاها، حيث تقدم الفرقة (أو مؤلفو الأغاني الخارجيون الذين قاموا بتأليف الأغنية بالفعل) أغنية “على الرحب والسعة” غير المكتسبة. من خلال احتضان الصوت التجاري الميكانيكي السلس لراديو الثمانينيات (الذي تم انتقاده في كلمات الأغاني)، تُظهر Starship أن الشيء الوحيد الذي تغير هو Starship، وإلى الأسوأ. لا يبدو فيلم “لقد بنينا هذه المدينة” مثل الأغنية الاستفزازية والسياسية التي ظهرت في الستينيات.
هذه مشكلة كبيرة. “مجرد أتعس تهنئة ذاتية من نوع Boomer crap-rock” ، اتهم أحد Redditor المجهول. وعلق ملصق آخر قائلاً: “وتشكو الكلمات من تدمير موسيقى الروك للشركات للمشهد الموسيقي في منطقة الخليج، لكن الأغنية بأكملها ربما تكون أكثر أغنية روك في الثمانينيات على الإطلاق”. وقال Redditor Pherllerp في مناقشة أخرى: “تمثل هذه الأغنية أيضًا سقوطًا حقيقيًا لطاقم Starship الذين كانوا نموذجًا لمخدر الستينيات الخالص”.
Reddit يكره أغنية Starship، وكذلك فعل مغني Starship
هناك الكثير من الأمور التي تكرهها في رواية “لقد بنينا هذه المدينة”. الموسيقى بلا روح، والأوتار مبسطة، والمغنيان جريس سليك وميكي توماس يصرخان في انسجام تام حول كونهما “غارقة في الركبة في الضجيج” أو كيف “يعزف ماركوني على المامبو”. وفي منتصف الأغنية مباشرةً، يوجد تقرير حركة المرور لمحطة الراديو. بدأت الكرة المدمرة لهدم هذه “المدينة” في التحليق في عام 2003، عندما وصف Blender وVH1 أغنية Starship بأنها أسوأ أغنية، ليس فقط في الثمانينيات، ولكن في كل العصور. فازت في استطلاع رولينج ستون لعام 2011 لتحديد أسوأ الأغاني في الثمانينيات، واحتلت المركز الأول في استطلاع مماثل تم إجراؤه على Reddit في عام 2021. بخلاف ذلك، غالبًا ما يتم طرح اللحن عندما يكون الموضوع هو موسيقى الثمانينيات السيئة، أو مجرد موسيقى سيئة بشكل عام. قال Redditor Slobeck: “إنها أسوأ أغنية روك أند رول على الإطلاق، وليست فقط في الثمانينيات”. “حماقة لا تطاق على الإطلاق، متسامحة.” وافق واب-سابي_أومامي.
لا يقتصر الأمر على أولئك الذين أجبروا على الاستماع إلى أغنية “We Build This City” الذين يكرهون الأغنية – وكذلك فعل الموسيقي الذي غنى فيها غناءً مشاركًا. قالت غريس سليك لمجلة فانيتي فير عام 2012: “كنت أحاول التعويض عن ذلك بأن أكون رصينة، وهو ما كنت عليه خلال الثمانينيات. لذلك كنت أحاول أن أعوض الفرقة بأن أكون فتاة جيدة. هنا، سنغني هذه الأغنية، “لقد بنينا هذه المدينة على موسيقى الروك آند رول”. أوه، أنت تخدعني، هذه أسوأ أغنية على الإطلاق.”