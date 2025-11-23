نعتقد أن أسوأ أغنية في الثمانينيات هي أغنية التهنئة الذاتية، ويوافق موقع Reddit على ذلك

في حين أن “عقد الانحطاط” أنتج بالتأكيد الكثير من الموسيقى الرائعة، مثل مجموعة من ألبومات موسيقى الروك الكلاسيكية المعتمدة من المعجبين، فقد أنتجت الثمانينيات أيضًا الكثير من الأشياء المتعجرفة والمبتذلة والجوفاء التي لم تتقدم في السن بشكل جيد. في عام 2021، طلب Grunge من القراء تسمية أسوأ أغنية في الثمانينيات، وقال 23٪ “Kokomo”، وهي عودة رائعة لفرقة Beach Boys من عام 1988. وهذا يجعلنا نخجل من التفكير في كيف أن التقليد البطيء لأعمال حياة جيمي بافيت كان هو الأكثر نجاحًا، ولكن مرت بضع سنوات أخرى، ويبدو أن عودة مؤسفة أخرى من بقايا الستينيات القديمة وغير ذات الصلة أسوأ. بغض النظر عن مدى رغبتنا في أن تترك أغنية Starship رقم 1 لعام 1985 “لقد بنينا هذه المدينة” رؤوسنا وموجات الأثير، فإنها لن تفعل ذلك أبدًا.

يمكن لنقاد الموسيقى الأكثر شهرة على الإنترنت أن يدعمونا في هذا الأمر. لقد ذهبنا إلى Reddit وبعض المصادر الأخرى لمعرفة ما يقوله الناس حول هذه الأغنية البغيضة: “أوه، إنها حقًا أغنية فظيعة. ليس لها أي معنى من الناحية الغنائية، ولكن مما يمكنني تجميعه معًا، فهي تحاول بشكل غير ساخر تقديم بيان نقدي حول البيع التجاري لموسيقى الروك أند رول طوال الوقت مع كونها عملية بيع رائعة للفرقة التي تغنيها،” كتب A_friend_call_Five على Reddit في إحدى مناقشات الموقع العديدة حول الرهيبة موسيقى الثمانينات. “وصوتها هو في الواقع مثال لجبن الثمانينيات.”

وإليك كيف – ولماذا – اكتسبت أغنية “لقد بنينا هذه المدينة” سمعتها باعتبارها أسوأ أغنية في الثمانينيات.