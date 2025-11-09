نعتقد أن أسوأ أغنية في السبعينيات هي هذه النغمة المثيرة للمعدة، ويوافق موقع Reddit على ذلك

أنتجت السبعينيات بعضًا من أعظم الموسيقى على الإطلاق، لكنها أيضًا مأساة مؤسفة. خذ على سبيل المثال أغنية “Disco Duck” السخيفة لريك ديس وأغنية “Afternoon Delight” المخيفة والصاخبة لفرقة Starland Vocal Band، وهي واحدة من عجائب السبعينيات التي حققت نجاحًا واحدًا ثم اختفت بعد ذلك. في حين أن هذه الأغاني جديرة بالإحباط، أو مرفوضة غنائيًا، أو تافهة من الناحية اللحنية، إلا أن هناك أغنية واحدة من السبعينيات ترتكب كل تلك الخطايا الموسيقية وأكثر: “(أنت) تنجب طفلي”. الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1974، كان بمثابة خطأ فادح في حياة بول أنكا، وهو نجم مراهق سابق اشتهر بأغنيته الناجحة “ديانا” عام 1957، وهي أغنية حب لجليسة الأطفال.

نعتقد أن أغنية “(أنت) تنجبين طفلي” هي أسوأ أغنية في يومها، ويشاركنا الكثير من مستخدمي Redditors رأينا. كتب ص 38 البرق: “ما هي الأغنية الأكثر حزنًا في السبعينيات؟ لقد رشحت أغنية “Having My Baby” لبول أنكا”. قام شخصان في موضوع Reddit بالسعي للتعرف على “أسوأ أغنية في التاريخ” بترشيح أغنية Anka. “لقد نسيت هذه الأغنية. أقول نسيت ولكن ما أعنيه حقًا هو أنني أخرجتها بالقوة من وعيي وتظاهرت بأنها لم تكن موجودة أبدًا من أجل سلامتي العقلية،” صرح جالدرون في أحد المواضيع متسائلاً: “ما هي أسوأ أغنية استمعت إليها على الإطلاق؟”

متعجرف ومتذمر ومتحيز جنسيًا نوعًا ما – إنها أغنية يصعب الدفاع عنها. وإليك كيف أصبحت أغنية “(أنت) تنجب طفلي” هي ما نعتبره، جنبًا إلى جنب مع النقاد ومستخدمي موقع Redditors، أسوأ أغنية في السبعينيات.