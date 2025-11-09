نعتقد أن أسوأ أغنية في السبعينيات هي هذه النغمة المثيرة للمعدة، ويوافق موقع Reddit على ذلك

أنتجت السبعينيات بعضًا من أعظم الموسيقى على الإطلاق، لكنها أيضًا مأساة مؤسفة. خذ على سبيل المثال أغنية “Disco Duck” السخيفة لريك ديس وأغنية “Afternoon Delight” المخيفة والصاخبة لفرقة Starland Vocal Band، وهي واحدة من عجائب السبعينيات التي حققت نجاحًا واحدًا ثم اختفت بعد ذلك. في حين أن هذه الأغاني جديرة بالإحباط، أو مرفوضة غنائيًا، أو تافهة من الناحية اللحنية، إلا أن هناك أغنية واحدة من السبعينيات ترتكب كل تلك الخطايا الموسيقية وأكثر: “(أنت) تنجب طفلي”. الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1974، كان بمثابة خطأ فادح في حياة بول أنكا، وهو نجم مراهق سابق اشتهر بأغنيته الناجحة “ديانا” عام 1957، وهي أغنية حب لجليسة الأطفال.
نعتقد أن أغنية “(أنت) تنجبين طفلي” هي أسوأ أغنية في يومها، ويشاركنا الكثير من مستخدمي Redditors رأينا. كتب ص 38 البرق: “ما هي الأغنية الأكثر حزنًا في السبعينيات؟ لقد رشحت أغنية “Having My Baby” لبول أنكا”. قام شخصان في موضوع Reddit بالسعي للتعرف على “أسوأ أغنية في التاريخ” بترشيح أغنية Anka. “لقد نسيت هذه الأغنية. أقول نسيت ولكن ما أعنيه حقًا هو أنني أخرجتها بالقوة من وعيي وتظاهرت بأنها لم تكن موجودة أبدًا من أجل سلامتي العقلية،” صرح جالدرون في أحد المواضيع متسائلاً: “ما هي أسوأ أغنية استمعت إليها على الإطلاق؟”
متعجرف ومتذمر ومتحيز جنسيًا نوعًا ما – إنها أغنية يصعب الدفاع عنها. وإليك كيف أصبحت أغنية “(أنت) تنجب طفلي” هي ما نعتبره، جنبًا إلى جنب مع النقاد ومستخدمي موقع Redditors، أسوأ أغنية في السبعينيات.
كان فيلم “(أنت) تنجب طفلي” للمخرج بول أنكا مثيرًا للجدل للغاية عند إصداره
“(أنت) تنجب طفلي،” دويتو مسجل مع أوديا كوتس، يدور حول رجل سعيد لأن زوجته حامل. يفسر تخصيب البويضة على أنه تعبيرها عن حبها له، كما يتضح من كيف يشير إلى الطفل الذي لم يولد بعد على أنه ملكه الوحيد، والذي يقدم له “شكرًا” راعيًا.
تم إصدار الأغنية خلال الموجة الثانية من حركة حقوق المرأة. لذلك ، لم يكن الأمر بعيدًا عن المستوى الموسيقي فحسب – فالأبواق النحاسية والغناء الميلودرامي تبدو مبتذلة ومؤرخة ومباشرة من عرض ملهى ليلي في لاس فيجاس في خمسينيات القرن الماضي – بل كانت موضوعيًا على الجانب الخطأ من التاريخ. بسبب كلماته التملكية والرفضية الموجهة نحو المرأة، اختارت مجلة السيدة أنكا جائزة الخنزير الشوفيني الذكر لهذا العام، ومنحت المنظمة الوطنية للنساء للموسيقي جائزة وهمية “احتفظ بها في مكانها”.
لقد نما هذا النفور الجماعي ولا يزال يثير غضب المستمعين. “لم يكن ينبغي السماح لبول أنكا بتأليف أغنية (أنت) تنجب طفلي”، كتب موقع Redditor Slippin_park في منشور حول الأغاني الفظيعة، حيث وصفها Sharp_Impress5351 بأنها “شمالتزي ومثير للاشمئزاز في نفس الوقت”، وأضاف omisellepasser، “إنه أمر مقزز بطريقة لم أكن أدرك أن الأغاني يمكن أن تكون كذلك.” منشور آخر على Reddit بعنوان “(أنت) إنجاب طفلي” هي حرفيًا أسوأ أغنية سمعتها على الإطلاق،” تتضمن تعليقًا دامغًا من Sagacious_Sophist، الذي كتب، “هذه الأغنية تأخذ التكرار إلى مستوى لا تنافسه إلا الأغاني المكتوبة للأطفال بعمر 15 عامًا.” كان Redditor mrsam240 أكثر إيجازًا: “الأغنية الأكثر رعبًا على الإطلاق على أقل تقدير.”
الإنترنت يكره عبارة “(أنت) تنجب طفلي”
حتى أكبر معجبي بول أنكا لا يريدون سماع أغنية “(أنت تمتلك) طفلي” بعد الآن – فهي ليست قريبة من أغانيه الأكثر شعبية على سبوتيفي – في حين أن عامة الناس لن يتعرضوا لها أيضًا. في استطلاع أسبوعي لقوائم التشغيل الإذاعية تم تشغيله مرة واحدة على محطة إذاعية واحدة في الولايات المتحدة بأكملها. ومع ذلك، فإن أغنية “(أنت) تنجب طفلي” سيئة للغاية لدرجة أنها ظلت حاضرة في أذهاننا.
في استطلاع أجرته شبكة سي إن إن عام 2006، تم التصويت لأغنية “(أنت) إنجاب طفلي” على أنها أسوأ أغنية على الإطلاق، وتم تصنيفها على مدار السبعينيات الأخرى مثل أغنية “Muskrat Love” الرومانسية للكابتن وتينيل. علق الناخب جورد ب: “لا أعرف امرأة على قيد الحياة لا تتذمر عندما تأتي على الراديو”. ثم، في استطلاع للرأي أجرته مجلة رولينج ستون عام 2011، وصف القراء نشيد أنكا بأنه ثالث أسوأ أغنية في السبعينيات.
ومن الغريب أن أنكا تنبأت بكل هذه النكسة، واستمر في المضي قدمًا على أية حال. قالت أنكا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز (عبر كتاب “The Billboard Book of Number One Hits” لفريد برونسون: “لقد اختبرنا الأغنية قبل إصدارها وعرفنا أنه سيكون هناك انتقادات”. “لم أكن أضع المرأة في موقف خاضع، في سبيل الله. الأمومة هي حقيقة من حقائق الحياة.” ومع ذلك، عندما قامت أنكا بأداء الأغنية على الهواء مباشرة، قام بتغيير كلمات الأغاني من “إنجاب طفلي” إلى الأغنية الأكثر شمولاً “إنجاب طفلنا”.