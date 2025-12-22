نعم، مواقد الحث تتجه. ولكن هل هي البديل الأفضل لوحدات الغاز؟

هناك حركة متنامية في الولايات المتحدة تدعو إلى إزالة مواقد الغاز في المنازل. هناك مخاطر محتملة مع الغاز. فهي تزيد من تلوث الهواء الداخلي ولديها القدرة على تسرب الغازات القابلة للاشتعال. ما هو البديل؟ الخيار الكلاسيكي هو الموقد الكهربائي، ولكن هناك حل آخر يزداد شعبية: مواقد الحث. تتمتع هذه الأجهزة الأنيقة بالكثير من الفوائد، حتى فوق المواقد الكهربائية. إنها اتجاه للموقد يجعل المطابخ أكثر أمانًا وكفاءة، وقد تكون مجرد جهاز يمكنك إضافته إلى منزلك. يعتمد ما إذا كانت البديل الصحيح للغاز على ميزانيتك وأدوات الطهي الحالية لديك وحتى أسلاك منزلك.

تعمل مواقد الحث عن طريق تسخين الأواني والمقالي المعدنية باستخدام تيار كهرومغناطيسي يمر عبر سلك نحاسي ملفوف مخبأ تحت السطح الزجاجي. إنها تندرج ضمن فئة واسعة من المواقد الكهربائية، ولكنها أكثر أمانًا وكفاءة من المواقد اللولبية على سبيل المثال. ربما تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق التخلص من جهازك الحالي الذي يعمل بالغاز وتركيب هذا الجهاز الجديد. على الرغم من أن مواقد الحث لها فوائد كثيرة ومخاوف صحية أقل بكثير من موقد الغاز، إلا أن الإجابة ليست نعم واضحة لإجراء التبديل. تكلفة هذه المواقد وحدها قد تجعلها خيارًا غير عملي لبعض أصحاب المنازل. من المفيد أن تأخذ بعض الوقت لمقارنة طريقتي الطهي – والخيارات الأخرى أيضًا – قبل تسليم أموالك.