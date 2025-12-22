نعم، مواقد الحث تتجه. ولكن هل هي البديل الأفضل لوحدات الغاز؟

هناك حركة متنامية في الولايات المتحدة تدعو إلى إزالة مواقد الغاز في المنازل. هناك مخاطر محتملة مع الغاز. فهي تزيد من تلوث الهواء الداخلي ولديها القدرة على تسرب الغازات القابلة للاشتعال. ما هو البديل؟ الخيار الكلاسيكي هو الموقد الكهربائي، ولكن هناك حل آخر يزداد شعبية: مواقد الحث. تتمتع هذه الأجهزة الأنيقة بالكثير من الفوائد، حتى فوق المواقد الكهربائية. إنها اتجاه للموقد يجعل المطابخ أكثر أمانًا وكفاءة، وقد تكون مجرد جهاز يمكنك إضافته إلى منزلك. يعتمد ما إذا كانت البديل الصحيح للغاز على ميزانيتك وأدوات الطهي الحالية لديك وحتى أسلاك منزلك.
تعمل مواقد الحث عن طريق تسخين الأواني والمقالي المعدنية باستخدام تيار كهرومغناطيسي يمر عبر سلك نحاسي ملفوف مخبأ تحت السطح الزجاجي. إنها تندرج ضمن فئة واسعة من المواقد الكهربائية، ولكنها أكثر أمانًا وكفاءة من المواقد اللولبية على سبيل المثال. ربما تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق التخلص من جهازك الحالي الذي يعمل بالغاز وتركيب هذا الجهاز الجديد. على الرغم من أن مواقد الحث لها فوائد كثيرة ومخاوف صحية أقل بكثير من موقد الغاز، إلا أن الإجابة ليست نعم واضحة لإجراء التبديل. تكلفة هذه المواقد وحدها قد تجعلها خيارًا غير عملي لبعض أصحاب المنازل. من المفيد أن تأخذ بعض الوقت لمقارنة طريقتي الطهي – والخيارات الأخرى أيضًا – قبل تسليم أموالك.
فوائد اختيار موقد الحث على البدائل الأخرى
هناك العديد من العلامات التجارية الموثوقة لمواقد الحث للاختيار من بينها – LG وSamsung وFrigidaire، على وجه الخصوص، غالبًا ما تأتي في المقدمة. يمكنك تشغيل هذه المواقد بشكل مشابه للمواقد الكهربائية ذات الأسطح الزجاجية، لذلك لا داعي للقلق بشأن الإعدادات أو الميزات الجديدة. ومع ذلك، فهي تتقدم بأميال على الأجهزة الأخرى في كفاءة استخدام الطاقة. يتم نقل حوالي 90% من الحرارة التي تنتجها إلى أواني الطبخ الخاصة بك، مقارنة بـ 40% للغاز و74% للكهرباء القياسية. فائدة أخرى لمواقد الحث هي أنها، على عكس الغاز، لا تنبعث منها ملوثات غير صحية في الهواء.
ميزة أخرى لموقد الحث هي ميزات السلامة الخاصة به. يتم إيقاف تشغيل العنصر تلقائيًا إذا لم يتمكن من اكتشاف وعاء أو مقلاة فوقه، مما يساعد على تقليل فرصة نشوب حريق بالمنزل. يبقى السطح أيضًا باردًا نسبيًا، لذلك لا تضطر إلى مراقبة الأطفال عن كثب في المطبخ أو القلق بشأن ذوبان لوح التقطيع البلاستيكي الذي وضعته عن طريق الخطأ على الموقد. تسخن مواقد الحث بشكل أسرع من المواقد الكهربائية؛ لن تقضي وقتًا طويلاً في انتظار غليان الماء أو حرق اللحم. وهي بشكل عام أسهل في التنظيف من مواقد الغاز أو حتى المواقد الكهربائية أيضًا. من السهل تنظيف الجزء العلوي الزجاجي الناعم بالمسح، ونظرًا لأن الزجاج يظل باردًا نسبيًا، فلن تضطر إلى فرك انسكابات الطعام المحروقة.
لماذا قد لا يكون موقد الحث هو الخيار الأفضل لمطبخك؟
تبدو فوائد مواقد الحث لا مثيل لها، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل هذا الجهاز غير مناسب لمطبخك. على الرغم من أن سعر الشراء ينخفض باستمرار، إلا أنه لا يزال يعادل ضعف تكلفة موقد كهربائي أو غاز مماثل الحجم. تعتبر مواقد الحث أكثر صديقة للبيئة من مواقد الغاز والكهرباء المستخدمة. ومع ذلك، إذا كنت تتخلص من موقد مسطح جيد تمامًا لاستبداله بجهاز الحث، فهذا مجرد إهدار. إذا كان الموقد وأدوات الطهي الموجودة لديك لا تزال صالحة للاستخدام، فإن استخدامها حتى نهاية عمرها الافتراضي وإبعادها عن مكب النفايات هو المسؤول. بمجرد وفاتهم، يمكنك استبدالهم.
ليست مواقد الحث باهظة الثمن فحسب، بل إذا لم تكن تمتلك النوع المناسب من القدور والمقالي، فربما تحتاج إلى استبدالها أيضًا. لسوء الحظ، فإن المعادن المغناطيسية فقط، مثل الفولاذ والحديد الزهر، هي التي تعمل مع مواقد الحث. إذا كنت تستخدم أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم والألمنيوم المؤكسد، فلن تعمل ببساطة. إذا كنت تمتلك موقدًا يعمل بالغاز، فسوف تدفع مبلغًا كبيرًا لتثبيت منافذ كهربائية لتشغيل موقد الحث الجديد. وبطبيعة الحال، سيكون الأمر نفسه صحيحا إذا كنت تقوم بتركيب موقد كهربائي قياسي. كما أنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة، مما قد يتطلب قاطع دائرة متخصصًا ومأخذًا للجهد العالي، وهو جانب سلبي مكلف للتحول من الغاز إلى موقد الحث.