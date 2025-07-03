نعم ، يمكن أن يعمل اختراق معجون الأسنان لخدوش الطهي الزجاجية (ولكن هناك تحذيرات)

إذا بدأ Cooktop الزجاجي الأنيق في إظهار علامات التآكل (فكر في الخدوش الدقيقة التي تلتقط الضوء ويقودك المكسرات) ، فأنت لست وحدك. تبدو هذه المواقد الملساء حديثة وأنيقة ، لكن أسطحها المصقولة يمكن أن تشرب بسهولة من العادات اليومية مثل الأواني المنزلق عبرها أو باستخدام أدوات التنظيف الخاطئة. إصلاح واحد غير متوقع اكتسب شعبية؟ معجون أسنان. على وجه التحديد ، يمكن أن يساعد معجون أسنان أبيض عادي يحتوي على صودا الخبز في تقليل ظهور الخدوش السطحية. السر يكمن في غلافها اللطيف. اتضح أن نفس الجودة التي تساعد على تنظيف أسنانك يمكن أن تعمل أيضًا كعامل تلميع معتدل على الزجاج.

ولكن قبل أن تضغط على الكرة الأرضية والبدء في التنظيف ، ضع في اعتبارك: هذا الاختراق ليس رصاصة فضية. إنه يعمل فقط على الخدوش الضحلة السطحية – من النوع الذي يمكن أن تشعر به مع أظافر أظافر ولكن هذا لا يقطع عمق الطبقة العليا. كما أنه يحتاج إلى النوع الصحيح من معجون الأسنان (بدون هلال). تم القيام به بشكل صحيح ، هذا الاختراق غير المتوقع سيحصل على Glass Stovetop New New دون الحاجة إلى استبدال أي شيء. النظر في أنه بديل مناسب للميزانية لمزيل الخدش التجارية.