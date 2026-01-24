نعومي أوساكي تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة لم يكشف عنها

ملبورن، أستراليا – انسحبت نعومي أوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة قبل مباراتها المقررة في الدور الثالث ضد الأسترالي ماديسون إنجليس، منهية حملة اشتهرت بالأزياء والاحتكاك.

وأعلنت بطلة أستراليا المفتوحة مرتين ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن إصابتها، ونشرت على إنستغرام أنها اضطرت إلى الانسحاب “لمعالجة شيء يحتاج جسدي إلى الاهتمام به بعد مباراتي الأخيرة”.

ونشرت أوساكا: “كنت متحمسة للغاية للاستمرار، وكان هذا السباق يعني الكثير بالنسبة لي، لذا فإن الاضطرار إلى التوقف هنا يكسر قلبي”. “لكن لا يمكنني المخاطرة بإحداث المزيد من الضرر.”

انتشر دخول أوساكا الكبير إلى البطولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما دخلت الملعب لخوض مباراتها في الدور الأول وهي ترتدي قبعة واسعة الحواف وحجابًا وتحمل مظلة بيضاء، وهو تصميم قالت إن شركة نايكي، راعية ملابسها، سمحت لها بإنشائه.

وفي الدور الثاني، تغلبت أوساكا على سورانا كيرستيا بفوز متوتر 6-3 و4-6 و6-2 على ملعب مارغريت كورت أرينا، وانتهت المباراة بشكل حاد.

بالكاد تبادلت اللاعبتان المصافحة عبر الشبكة، ونظرت كريستيا في اتجاه أوساكا لفترة وجيزة ثم أدارت رأسها بعيدًا.

وبينما كانوا يسيرون نحو كرسي الحكم، سألت أوساكا: “لماذا كان ذلك؟”

ردت كيرستيا مباشرة على الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين، مستاءة من جهود أوساكا لتعزيز نفسها على مراحل خلال المباراة.

قالت أوساكا: “يبدو أن هناك الكثير من العبارات التي كانت غاضبة منها، ولكن أيا كان. أعتقد أن هذه كانت آخر بطولة لها في بطولة أستراليا المفتوحة، لذا، حسنًا، آسفة لأنها كانت غاضبة من ذلك”.