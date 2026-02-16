نغمات موسيقى الروك الكلاسيكية التي لا تزال تصيبنا بالقشعريرة في كل مرة نستمع إليها

هناك متعة لا تعد ولا تحصى لكونك من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية، ولكن القيثارات هي التي تحتل مركز الصدارة. لدينا عقود من المقطوعات الموسيقية المذهلة التي يجب الرجوع إليها، والآلاف من أجزاء الجيتار المثيرة للذكريات والتي لا تزال تتمتع بالقدرة على إخراجك من الحياة اليومية.
عندما يؤدي عازف الجيتار الجزء بشكل صحيح، فهذا يكفي لإعطائك قشعريرة حتى بعد الاستماع إليه مئات المرات. ولكن ما هي أغاني الروك الكلاسيكية التي تحتوي على هذه المقطوعات الموسيقية الخاصة؟ لقد أسدينا لك معروفًا باختيار خمسة مسارات ذات نغمات مذهلة ستجعل شعرك يقف حتى النهاية.
وبطبيعة الحال، فإن العديد من الكلاسيكيات لن تنجح. على سبيل المثال، تُعد أغنية “Bad Moon Rising” لفرقة Creedence Clearwater Revival نغمة مميزة نحبها جميعًا، ولكن نغماتها خفيفة ومرحة. مهما كان مدى إعجابك بالمسار، فهو ليس من النوع الذي ستشعر به جسديًا. في هذه المقالة، اخترنا مقطوعات موسيقية ستمنحك قشعريرة، مدفوعة بمقاطع موسيقية لا تُنسى تضرب المكان وتشعر كما لو أنها تأخذك إلى مكان ملحمي ومذهل. نحن على يقين من أنك ستشعر برد فعل عميق تجاه كل من جواهر موسيقى الروك الكلاسيكية المليئة بالحيوية.
ليد زيبلين – كشمير
أفضل مقطوعات Led Zeppelin هي جميعها ملاحم تتمتع بالتأكيد بالقدرة على الوصول إلى أعماقك إذا تم تشغيلها في اللحظة المناسبة تمامًا. ربما تكون العديد من كلاسيكيات الفرقة، مثل “Whole Lotta Love” أو “Stairway to Heaven”، قد ظهرت في القائمة. لكن “كشمير” تحتل مكانة خاصة في ديسكغرافيا زيبلين بفضل إيقاعها المركزي الفريد. يصل إلى القضبان الافتتاحية للمسار ويملأه بإحساس ملحمي من الشؤم. يبدو الأمر كما لو أن فيلم “كشمير” يعزف موسيقى تصويرية لوصول وشيك لمخلوق ضخم قادم في الأفق.
تم إنشاء هذه المقطوعة بواسطة عازف الجيتار الرئيسي جيمي بيج، وهي بسيطة بشكل مدهش على الورق، كما هو الحال في معظم أفضل الأمثلة من نوع موسيقى الروك الكلاسيكي. لكن الأوتار والأجزاء النحاسية التي رتبها عازف القيثارة جون بول جونز على ميلوترون، والتي تعكس الصفحة بمهارة طوال الأغنية، ترفع من مستوى الصوت وتجعله أكثر منومة مغناطيسيًا مع تقدم المسار.
تعتبر الأغنية بمثابة انتصار أوركسترا، ومن المؤكد أن أعضاء زيبلين يكنون لها تقديرًا كبيرًا. وصفها المنشد روبرت بلانت بأنها إحدى أغانيه المفضلة مع المجموعة، حيث قال لموسيقى الروك الكلاسيكية: “أتمنى أن نتذكر أغنية Kashmir أكثر من أغنية Stairway to Heaven”. يتم التقليل من أهمية الحثالة بنفس القدر، وهو أمر أساسي لقوة الحركة البطيئة للمسار.
بينك فلويد – تألقي عليك أيتها الماسة المجنونة
كانت الحياة المأساوية للعضو المؤسس لبينك فلويد سيد باريت أساسًا لبعض أعمال الفرقة الأكثر تأثيرًا بعد أن ترك باريت الفرقة في عام 1968. “Shine on You Crazy Diamond” هي ملحمة من تسعة مسارات من ألبوم فلويد الكلاسيكي “Wish You Were Here” لعام 1975، وهو ألبوم مفاهيمي يتناول خسارة باريت، الذي تمكن بعد ترك المجموعة من ممارسة مهنة منفردة قصيرة قبل أن يتراجع عن الرأي العام بسبب مرض عقلي.
الأجزاء الخمسة الأولى من “Shine on You Crazy Diamond،” التي تفتتح الألبوم، مدعومة بموسيقى متكررة من عازف الجيتار ديفيد جيلمور. ظهرت هذه الأغنية لأول مرة في الجزء الثاني وأصبحت معروفة بين المعجبين باسم “موضوع سيد”. مذهل في بساطته ومدعوم بالجيتار الرئيسي والمفاتيح الجازية، التأثير مخدر وحزين في نفس الوقت، وهو مقطع صوتي كان من الممكن كتابته لمرافقة التخلص من البقايا الأرضية في الفضاء السحيق.
لا تتفوق موسيقى الريف على الترحيب بها ولكنها تظل الأساس الذي يستكشف منه فلويد مختلف المشاهد الموسيقية والمعزوفات المنفردة، ويعود لفترة وجيزة في الجزء الخامس. تتألف هذه المقطوعة من أربع نغمات فقط، وهي العنصر الأكثر تميزًا في التحفة الفنية الطموحة للفرقة.
الأبواب-راكبون على العاصفة
القليل من فرق الروك الكلاسيكية تجعلك تشعر وكأنك دخلت للتو داخل فيلم طريق مثل The Doors can، وفي أفضل مساراتها، تميل المقطوعات الموسيقية إلى خلق هذا الجو السينمائي. يبدأ فيلم “Riders on the Storm” بعاصفة رعدية، وطوال فترة عرضه، فإنه يعطي انطباعًا واضحًا بأنك تائه على طريق سريع في ليلة مليئة بالأرواح الشريرة. ولكن في حين أن الصورة الغنائية لجيم موريسون عن “القاتل على الطريق” تحافظ على الإحساس بالخطر، فإن الكثير من فعالية الأغنية يتم الحفاظ عليها من خلال النغمة المركزية، وهي بنية هادئة وبسيطة ومعدية يعزفها عازف لوحة المفاتيح راي مانزاريك، مصحوبة بجيتار كهربائي متقلب.
إن هذا الريف عبارة عن تعديل لأغنية رعاة البقر الكلاسيكية لفون مونرو عام 1949 “(Ghost) Riders in the Sky”، والتي تم ترشيحها من خلال منظور موسيقى الجاز الذي يمنحها إحساسًا ليليًا، بينما تعطي الديناميكية بين لوحة المفاتيح والجيتار انطباعًا بالحركة وعدم القدرة على التنبؤ. زاحف ومليء بالحقد، المسار يستحضر تلك اللحظات الغريبة والغريبة عندما تشعر أن هناك شخصًا يقف خلفك.
ديفيد باوي – الأبطال
في أواخر السبعينيات، أثناء إقامته في برلين، بدأ أيقونة موسيقى الروك ديفيد باوي العمل مع عازف الجيتار الأسطوري روبرت فريب. سابقًا لفرقة King Crimson، تدعم مقطوعات فريب الرائعة والمعزوفات المنفردة الكثير من أجواء أغنية Bowie المنفردة الرائعة “Heroes” عام 1977. يعد عمل فريب جزءًا لا يتجزأ من عملية التوازن الدقيقة التي تم تحقيقها على المسار. أغنية حب مشبعة بالكآبة والتفاؤل – مثل نغمة فريب المركزية – “الأبطال” هي صوت لحظة عابرة. ومع ذلك فإن تلك اللحظة لها معنى كبير في حياة العاشقين الموصوفين في الأغنية. وفقًا للأسطورة، كان مصدر إلهام فيلم “Heroes” هو مشهد المنتج توني فيسكونتي وهو يقبل عشيقته بالقرب من جدار برلين، وهي علاقة عرف بوي أنها لا يمكن أن تستمر.
من المحتمل أن فريب لم يكن على علم بذلك عندما ألقى ثلاث لقطات في استوديوهات هانزا في برلين، متجنبًا دواسات المؤثرات لصالح ردود الفعل الأولية من الشاشات، مما أضاف هديرًا قاسيًا وغير متوقع إلى أدائه. قرر فيسكونتي الجمع بين اللقطات الثلاثة، مما أدى إلى تفاعل بين توقيتات عازف الجيتار المتنوعة لخلق إحساس غريب وأخروي.
يذكرنا “الأبطال” بأن الحب قابل للتغيير وهو عمل من أعمال المقاومة ضد الحقائق القاسية للعالم الخارجي. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مقطوعات فريب المثيرة للوخز في العمود الفقري، والتي تكون أكثر فاعلية في نهاية كل بيت. لقد تمكنوا من أن يكونوا ملحميين وهشين في نفس الوقت، وهو النقيض المثالي لأداء بوي الصوتي العاطفي واليائس بشكل متزايد.
بروس سبرينغستين – ولد ليركض
كان من الصعب تسجيل تحفة بروس سبرينغستين “Born to Run”، حيث ربما تم خلط الآلاف من المقاطع في مسجل مكون من 16 مسارًا في الاستوديو على مدار مئات الساعات من وقت الاستوديو. نتج عن ذلك “جدار الصوت” الذي يشبه Phil Spector والذي يعد سمة مميزة للأغنية، ولكن على الرغم من المجموعة الواسعة من الآلات الموسيقية على المسار، فإن نغمة الجيتار الشهيرة الموجودة في أشرطة الافتتاح وبعد الجوقة تزأر من خلال المزيج.
يعزفها سبرينجستين بنفسه، وتتميز بتأثير الاهتزاز الذي يضفي على خط الجيتار شعورًا بالارتعاش – حقًا، إنه يكفي لإعطائك الرعشات أسفل مؤخرة رقبتك. بدأت الأغنية مع ظهور Springsteen بعبارة العنوان قبل رسم أساسيات اللحن على الجيتار وأخيراً إنهاء التأليف على البيانو. لقد استغرق جزء الجيتار أغنية Springsteen 11 المثالية لإتقانها في الاستوديو، ومن المؤكد أن أجيال من معجبي The Boss ستوافق على أن الأمر يستحق الجهد الإضافي، بعد أن دخل التاريخ كواحد من أكثر مقطوعات الروك الكلاسيكية إثارة للذكريات.