نفد حظ فريق Beat-up 49ers بعد عام من تحدي الصعاب

سياتل – لقد كانوا يفعلون ذلك بالدخان والمرايا طوال معظم هذا الموسم، حيث ظلوا على قيد الحياة وتقدموا في مواجهة الصعاب الطويلة مع تصاعد سلسلة من الإصابات وقائمة في تغير مستمر.

وصلت النهاية أخيرًا لنسخة 2025 من لعبة 49ers ليلة السبت بخسارة لاذعة 41-6 أمام Seahawks المصنف رقم 1 في مباراة فاصلة على مستوى NFC داخل Lumen Field المليء بـ 68.579 معجبًا.

أخيرًا، استسلم فريق 49ers، المصنف رقم 6، لمشاكلهم المختصرة ويعودون الآن إلى منازلهم لقضاء فترة راحة من الشفاء – جسديًا وعاطفيًا.

سيبقى فريق Seahawks (15-3) في المنزل وسيستضيف الفائز في مباراة فاصلة يوم الأحد بين الدببة المصنفة رقم 2 ورامز المصنفة رقم 5 في شيكاغو في بطولة NFC يوم الأحد المقبل.

