نما دور تايلر كوليك في نيكس مع دفع تعويضات أخرى لكأس الدوري الاميركي للمحترفين عبر الإنترنت

تورونتو – لا يتم إنشاء أموال جائزة كأس الدوري الاميركي للمحترفين بالتساوي.

بالنسبة لكارل أنتوني تاونز، هذا جزء صغير من راتبه البالغ 53 مليون دولار. بالنسبة لتايلر كوليك، فهي مكافأة كبيرة بالإضافة إلى مبلغه البالغ 2.2 مليون دولار.

ويصل في الوقت المناسب لقضاء العطلات.

وقال كوليك قبل فوز نيكس 117-101 على رابتورز في ربع نهائي كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة مساء الثلاثاء: “بالتأكيد إنه رقم كبير. في عيد الميلاد الماضي، اشتريت سيارة لأمي بالمال الذي حصلنا عليه”. “كنا في هذه الجولة العام الماضي ولم نتقدم. لذا نأمل أن نتمكن من إنجاز ذلك. ستكون هدية صغيرة لطيفة في عيد الميلاد.”

سيارة أخرى لأمي؟

قال الحارس الاحتياطي: “كلا، والدي يريد القطعة التالية”.

لعب كوليك دورًا صغيرًا في تقدم نيكس، لكن سيكون لديه المزيد من الفرص للمساعدة في تحديد ما إذا كان بإمكانهم الفوز بلقب كأس الدوري الاميركي للمحترفين بالجائزة الكبرى البالغة 514.790 دولارًا لكل لاعب.

لقد دخل دقائق أكبر بعد إصابة لاندري شاميت (التواء في الكتف) ومايلز ماكبرايد (التواء في الكاحل)، ولم يكن لدى أي منهما تاريخ محدد للعودة.

وقال مصدر إن ماكبرايد، الذي أصيب في الفوز على ماجيك يوم الأحد، عانى من التواء عالي في الكاحل، ويخضع لمزيد من الاختبارات اعتبارًا من يوم الثلاثاء لتحديد مدى خطورته.

ولم يسافر ماكبرايد إلى تورونتو بعد مغادرته منشأة التدريب في نيويورك يوم الاثنين في حذاء المشي.

تركت الظروف كوليك واحدًا من اثنين فقط من الحراس الاحتياطيين إلى جانب جوردان كلاركسون، حيث سجل ثماني دقائق ونقطتين على مقاعد البدلاء.

وقال كوليك: «كل مباراة تشارك فيها تمثل فرصة كبيرة. “خاصة أنها مباراة في الكأس. نحن نحاول الفوز. لذلك أنا متحمس للمباراة مهما حدث.”

جائزة الإقصاء في ربع النهائي هي 51.497 دولارًا أمريكيًا، والتي استخدمها كوليك في عيد الميلاد الماضي لشراء سيارة والدته الجديدة.

يبلغ صافي الوصول إلى نصف النهائي 102.994 دولارًا أمريكيًا، والخسارة في النهائيات تحصل على 205.998 دولارًا أمريكيًا لكل لاعب.

هذه سيارة أجمل بكثير لأبي.

كان لدى ميتشل روبنسون سبب مختلف للوصول إلى فيغاس.

أراد عشاق موسيقى الريف حضور حفل Zac Brown Band في Sphere، المكان القريب من الشريط الذي يملكه جيمس دولان.

تم حجز مواعيد الفرقة في فيجاس يومي 12 و13 ديسمبر، عندما يكون نيكس في المدينة إذا تقدموا.

تم بيع العرض بالكامل ولكن من المحتمل أن يكون لروبنسون علاقة.

قال روبنسون: “لقد أقاموا أيضًا حفلًا موسيقيًا في الريف، لذا يمكنني الذهاب إليه”.