نمط المنزل الكلاسيكي الذي يزداد الطلب عليه في العقارات ولماذا

إذا طلبت من ما يقرب من نصف الأمريكيين تسمية نمط منزلهم المفضل، فمن المرجح أن تكون إجابتهم هي المنزل المصمم على طراز الحرفي. أجرى موقع العقارات Trulia دراسة استقصائية شملت حوالي 2000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ووجد أن 43% يفضلون هذا النمط، وكان معظم هؤلاء من جيل الألفية الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا. وفي أتلانتا، شكلت منازل الحرفيين 14.2% من جميع القوائم، وهي أعلى نسبة في أي مدينة رئيسية على مستوى البلاد. يتم تقدير قيمة هذا النمط أيضًا بشكل أكثر ثباتًا من أي نوع منزل آخر. ما هو المنزل على الطراز الحرفي؟ سعيد لأنك سألت!
المنازل المصممة على طراز الحرفيين هي منازل متواضعة، مكونة من طابق واحد إلى طابق ونصف والتي غالبًا ما تندرج ضمن واحد من أربعة أنواع: طابق واحد، ونمط البراري، وإحياء المهمة، وشخصيات قصص الابطال الخارقين الأمريكية. بدأت تظهر في جميع أنحاء البلاد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كرد فعل على الإنتاج الضخم خلال الثورة الصناعية. اعتمدت المنازل الشعبية خلال تلك الفترة بشكل كبير على التقنيات الجديدة وكانت أكثر زخرفة ودقة في المظهر. يميل أسلوب الحرفي إلى البساطة والحرفية. يحدد الاهتمام بالتفاصيل هذا النمط ويمكن رؤيته بسهولة في خصائص مثل الخزانات المدمجة والأسقف المنخفضة والأعمال الخشبية المنحوتة يدويًا والعوارض المكشوفة. تعد الشرفات الأمامية الواسعة ذات الأعمدة المصنوعة من الطوب أو الحجر أو الخشب أيضًا من السمات المميزة لهذا النمط. إن انتعاش شعبيتها يشبه تطورها. مع مواجهة مشتري المنازل لاقتصاد غير مؤكد، وسوق عمل، وأحداث عالمية متقلبة، توفر المنازل ذات الطراز الحرفي الراحة والاستماع إلى وقت أبسط وأكثر توجهاً نحو المجتمع.
يحب مشترو المنازل السحر التاريخي وجودة المنازل ذات الطراز الحرفي
يبدو أن تركيز The Craftsman على الحرف اليدوية يعكس هوس جيل الألفية بالأعمال اليدوية، وهو ما قد يكون السبب وراء شعبية هذا الأسلوب بين هذا الجيل. في حين أن الأجيال السابقة كانت تحفز على العمل بنفسك لأسباب مالية، فإن هذا الجيل من أصحاب المنازل الشباب تحفزهم عوامل عاطفية مثل الشعور بالإنجاز في تحويل مساحتهم. هناك تحول ثقافي نحو شراء كميات أقل ولكن الاستثمار في الجودة. في حين أن العديد من أنماط المنزل الحديثة يمكن أن تبدو وكأنها قطع الكعكة، وعلى الرغم من أن أنماط الحرفي تشترك في أوجه التشابه، فإن أنماط المنزل هذه توفر سحرًا وشخصية فريدة من نوعها. إنه أحد أنماط المنزل العديدة التي تعتبر قديمة ويجب علينا إعادتها لسحرها.
إذا كنت تفكر في شراء منزل Craftsman لطيف، فاعلم أنه على الرغم من وجود العديد من الإيجابيات للعيش في هذا النوع من المنازل، إلا أن هناك أيضًا بعض السلبيات. يبلغ عمر العديد من هذه المنازل أكثر من 100 عام، الأمر الذي يأتي مع مجموعة التحديات الخاصة به. قد تضعف الأساسات بمرور الوقت، لذا ستحتاج إلى التأكد من إصلاح أي شقوق أو تسريبات. أيضًا، قد تحتاج الأنظمة الميكانيكية مثل الأسلاك الكهربائية والسباكة إلى التحديث. يمثل المقبض والأسلاك القديمة خطرًا محتملاً للحريق بسبب الأسلاك المكشوفة، كما أن المعادن المستخدمة في السباكة القديمة يمكن أن تجعل المياه غير آمنة للشرب. يمكن أن يساعد الفحص الجيد في تحديد أي مشاكل محتملة. ستحتاج بشكل خاص إلى الحذر من العلامات الحمراء إذا كان الحرفي الذي تفكر في شرائه عبارة عن منزل مقلوب.