نمط المنزل الكلاسيكي الذي يزداد الطلب عليه في العقارات ولماذا

إذا طلبت من ما يقرب من نصف الأمريكيين تسمية نمط منزلهم المفضل، فمن المرجح أن تكون إجابتهم هي المنزل المصمم على طراز الحرفي. أجرى موقع العقارات Trulia دراسة استقصائية شملت حوالي 2000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ووجد أن 43% يفضلون هذا النمط، وكان معظم هؤلاء من جيل الألفية الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا. وفي أتلانتا، شكلت منازل الحرفيين 14.2% من جميع القوائم، وهي أعلى نسبة في أي مدينة رئيسية على مستوى البلاد. يتم تقدير قيمة هذا النمط أيضًا بشكل أكثر ثباتًا من أي نوع منزل آخر. ما هو المنزل على الطراز الحرفي؟ سعيد لأنك سألت!

المنازل المصممة على طراز الحرفيين هي منازل متواضعة، مكونة من طابق واحد إلى طابق ونصف والتي غالبًا ما تندرج ضمن واحد من أربعة أنواع: طابق واحد، ونمط البراري، وإحياء المهمة، وشخصيات قصص الابطال الخارقين الأمريكية. بدأت تظهر في جميع أنحاء البلاد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كرد فعل على الإنتاج الضخم خلال الثورة الصناعية. اعتمدت المنازل الشعبية خلال تلك الفترة بشكل كبير على التقنيات الجديدة وكانت أكثر زخرفة ودقة في المظهر. يميل أسلوب الحرفي إلى البساطة والحرفية. يحدد الاهتمام بالتفاصيل هذا النمط ويمكن رؤيته بسهولة في خصائص مثل الخزانات المدمجة والأسقف المنخفضة والأعمال الخشبية المنحوتة يدويًا والعوارض المكشوفة. تعد الشرفات الأمامية الواسعة ذات الأعمدة المصنوعة من الطوب أو الحجر أو الخشب أيضًا من السمات المميزة لهذا النمط. إن انتعاش شعبيتها يشبه تطورها. مع مواجهة مشتري المنازل لاقتصاد غير مؤكد، وسوق عمل، وأحداث عالمية متقلبة، توفر المنازل ذات الطراز الحرفي الراحة والاستماع إلى وقت أبسط وأكثر توجهاً نحو المجتمع.