نمط كونترتوب الذي كانت تمتلكه الشيف جوليا تشايلد الشهيرة في مطبخها الخاص

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
سواء كنت مبتدئًا في المطبخ أو تعتبر نفسك أحد كبار الطهاة، يمكنك دائمًا اللجوء إلى جوليا تشايلد للحصول على الإلهام. جعلت الشيف الأسطورية الشهيرة الطبخ الفرنسي ممتعًا ومتاحًا للأمريكيين في الستينيات، وحتى بعد عقود من الزمن، لا يزال الطهاة المنزليون يصلون إلى وصفاتها. لقد كان لها تأثير كبير على عالم الطهي لدرجة أن مطبخها موجود في سميثسونيان. وبينما قد يمر بعض رواد المتحف ويتخيلون جميع الوجبات التي أعدتها في الداخل، قد يلاحظ مصممو الديكور الداخلي الطموحون عنصرًا آخر: أسطح العمل الخاصة بها.
تعتبر مادة سطح العمل هذه كلاسيكية، وليس فقط لأن الطفل قام بإعداد الكثير من الوجبات الرائعة على سطحه. كانت كتل الجزار موجودة منذ أن امتلك البشر الأدوات اللازمة للتقطيع والزهر والطرق والتقطيع. في الماضي، كان الجميع بدءًا من الحدادين وحتى الجزارين يستخدمون هذه المادة الخشبية المتواضعة والمتينة.
في العقود الأخيرة، انتقلت أسطح العمل وألواح التقطيع المصنوعة من كتل الجزار إلى المطابخ الحديثة، واكتسبت شعبية بفضل مظهرها المذهل ومتانتها القوية. يتم تصنيعها عادةً عن طريق لصق شرائح من الأخشاب مثل خشب القيقب أو الجوز أو البلوط. غالبًا ما تتميز الشرائط بألوان وأنماط حبيبية مختلفة، مما يؤدي إلى سطح مليء بالعمق والشخصية. بالإضافة إلى ذلك، على عكس أسطح العمل الخشبية المصنوعة من لوح واحد، فإن القطع الأصغر والأكثر سمكًا تمنح أسطح العمل مزيدًا من الثبات وطول العمر.
رعاية كونترتوب كتلة الجزار
إذا ألهمتك أسطح عمل جوليا تشايلد للبحث عن طريقة ذكية لإضفاء حياة جديدة على كونترتوب الجزار القديم (أو لاقتلاع أسطح العمل الموجودة لديك والبدء من جديد)، فيجب أن تعلم أن هناك جانبًا سلبيًا كبيرًا لأسطح عمل المطبخ هذه: فهي تتطلب بعض الجهد للمحافظة عليها نظرًا لأن المادة مسامية تمامًا. ومع ذلك، من الممكن الحفاظ على كتلة الجزار في شكلها الأصلي. قم بترطيب طاولاتك بزيت معدني آمن للطعام كل أربعة إلى ستة أسابيع لمنع السطح من التشقق أو الجفاف الشديد. أيضًا، على الرغم من أن كتلة الجزار يمكنها التعامل مع بعض درجات الحرارة المرتفعة، إلا أنها ليست مقاومة للحرارة تمامًا مثل بعض أسطح العمل الحجرية الطبيعية. إذا ظلت الأواني والمقالي الساخنة لفترة طويلة على السطح، فقد يحدث تشوه أو تلف آخر بسبب الرطوبة.
لم تتبع تشايلد نفسها أحدث الاقتراحات للرعاية، وفقًا لمقتطف من كتاب جيم شيرير وباميلا هاين لعام 2016 بعنوان “في مطبخ جوليا: تصميم مطبخ عملي وبهيج مستوحى من جوليا تشايلد”. يكشف المؤلفون فيه أنها استخدمت “منظفًا كاشطًا” غير محدد لفرك طاولاتها قبل ترطيبها بزيت الزيتون. الآن، يوصي الخبراء باستخدام زيت معدني بدلاً من زيت الطهي، لأن الأخير يمكن أن يصبح زنخًا. وبدلاً من الإصدار الحالي من المنظف الكاشط (على سبيل المثال، شيء مثل Bar Keepers Friend والصوف الفولاذي، وهو مجموعة أكثر ملاءمة لأجهزتك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ)، ينصح الخبراء بمحلول بسيط من الماء والصابون وقماش الأطباق، يليه مسح فوري لمنع تلف الرطوبة.