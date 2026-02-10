نمط كونترتوب الذي كانت تمتلكه الشيف جوليا تشايلد الشهيرة في مطبخها الخاص

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

سواء كنت مبتدئًا في المطبخ أو تعتبر نفسك أحد كبار الطهاة، يمكنك دائمًا اللجوء إلى جوليا تشايلد للحصول على الإلهام. جعلت الشيف الأسطورية الشهيرة الطبخ الفرنسي ممتعًا ومتاحًا للأمريكيين في الستينيات، وحتى بعد عقود من الزمن، لا يزال الطهاة المنزليون يصلون إلى وصفاتها. لقد كان لها تأثير كبير على عالم الطهي لدرجة أن مطبخها موجود في سميثسونيان. وبينما قد يمر بعض رواد المتحف ويتخيلون جميع الوجبات التي أعدتها في الداخل، قد يلاحظ مصممو الديكور الداخلي الطموحون عنصرًا آخر: أسطح العمل الخاصة بها.

تعتبر مادة سطح العمل هذه كلاسيكية، وليس فقط لأن الطفل قام بإعداد الكثير من الوجبات الرائعة على سطحه. كانت كتل الجزار موجودة منذ أن امتلك البشر الأدوات اللازمة للتقطيع والزهر والطرق والتقطيع. في الماضي، كان الجميع بدءًا من الحدادين وحتى الجزارين يستخدمون هذه المادة الخشبية المتواضعة والمتينة.

في العقود الأخيرة، انتقلت أسطح العمل وألواح التقطيع المصنوعة من كتل الجزار إلى المطابخ الحديثة، واكتسبت شعبية بفضل مظهرها المذهل ومتانتها القوية. يتم تصنيعها عادةً عن طريق لصق شرائح من الأخشاب مثل خشب القيقب أو الجوز أو البلوط. غالبًا ما تتميز الشرائط بألوان وأنماط حبيبية مختلفة، مما يؤدي إلى سطح مليء بالعمق والشخصية. بالإضافة إلى ذلك، على عكس أسطح العمل الخشبية المصنوعة من لوح واحد، فإن القطع الأصغر والأكثر سمكًا تمنح أسطح العمل مزيدًا من الثبات وطول العمر.