نمو أشجار الفاكهة من البذور أكثر تعقيدًا مما تعتقد. هذا هو السبب

معظم الفواكه لها بذور من نوع ما. ومع ذلك ، في حين أنه من المنطقي أن زراعة بذور الفواكه التي تنمو على الأشجار من شأنها أن تنتج أشجار الفاكهة ، إلا أنها ليست واضحة تمامًا. لأسباب مرتبطة بعلاقة الأشجار الحاملة للفاكهة ، تكون عملية زراعة أشجار الفاكهة من البذور أكثر تعقيدًا مما تعتقد.

تحتوي البذور في الفواكه على مادة وراثية من الشجرة الأم التي جاءت منها ، ولكن العديد من أشجار الفاكهة ، مثل التفاح والكمثرى ، تعتمد على التلقيح المتداخل للتنوع الجيني. يمكن أن يحدث التلقيح المتقاطع ، أو حبوب اللقاح المشتركة من أكثر من مجموعة متنوعة من نفس النبات ، عبر الطيور أو الحشرات أو الرياح أو في بعض الأحيان عن طريق الأيدي البشرية. هذا يعني أن تكوين بذور التفاح يمزج المواد الوراثية من شجرتين ، ويتم نقل هذا المزيج إلى الفاكهة الناتجة.

لذلك عندما تزرع بذرة التفاح ، فإن فاكهة الشجرة سيكون لها بعض خصائص الشجرة الأم ، ولكن أيضًا من شجرة مجاورة. هذا يعني أن تفاحة من شجرة التفاح “Granny Smith” لن تمنحك بذورًا تنتج تفاحة “Granny Smith” ، وينطبق الشيء نفسه على Partlett Pear. في حين أن بعض الحوادث السعيدة تحدث في الطبيعة وتنتج أشجارًا ذات ثمار مرغوبة (كانت تفاحة “Granny Smith” واحدة من هذه الأشجار ، التي تم اكتشافها في نيوزيلندا) ، لا تنتج العديد من أشجار التفاح البري أو الكمثرى فاكهة كبيرة أو على شكل موحد أو لذيذ بما يكفي للبيع التجاري. لذلك يستخدم مزارعي الفاكهة المهنية تقنيات مختلفة ، بما في ذلك التطعيم ، لإنتاج كميات كبيرة من نفس الفاكهة.