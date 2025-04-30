نمو أشجار الفاكهة من البذور أكثر تعقيدًا مما تعتقد. هذا هو السبب

معظم الفواكه لها بذور من نوع ما. ومع ذلك ، في حين أنه من المنطقي أن زراعة بذور الفواكه التي تنمو على الأشجار من شأنها أن تنتج أشجار الفاكهة ، إلا أنها ليست واضحة تمامًا. لأسباب مرتبطة بعلاقة الأشجار الحاملة للفاكهة ، تكون عملية زراعة أشجار الفاكهة من البذور أكثر تعقيدًا مما تعتقد.
تحتوي البذور في الفواكه على مادة وراثية من الشجرة الأم التي جاءت منها ، ولكن العديد من أشجار الفاكهة ، مثل التفاح والكمثرى ، تعتمد على التلقيح المتداخل للتنوع الجيني. يمكن أن يحدث التلقيح المتقاطع ، أو حبوب اللقاح المشتركة من أكثر من مجموعة متنوعة من نفس النبات ، عبر الطيور أو الحشرات أو الرياح أو في بعض الأحيان عن طريق الأيدي البشرية. هذا يعني أن تكوين بذور التفاح يمزج المواد الوراثية من شجرتين ، ويتم نقل هذا المزيج إلى الفاكهة الناتجة.
لذلك عندما تزرع بذرة التفاح ، فإن فاكهة الشجرة سيكون لها بعض خصائص الشجرة الأم ، ولكن أيضًا من شجرة مجاورة. هذا يعني أن تفاحة من شجرة التفاح “Granny Smith” لن تمنحك بذورًا تنتج تفاحة “Granny Smith” ، وينطبق الشيء نفسه على Partlett Pear. في حين أن بعض الحوادث السعيدة تحدث في الطبيعة وتنتج أشجارًا ذات ثمار مرغوبة (كانت تفاحة “Granny Smith” واحدة من هذه الأشجار ، التي تم اكتشافها في نيوزيلندا) ، لا تنتج العديد من أشجار التفاح البري أو الكمثرى فاكهة كبيرة أو على شكل موحد أو لذيذ بما يكفي للبيع التجاري. لذلك يستخدم مزارعي الفاكهة المهنية تقنيات مختلفة ، بما في ذلك التطعيم ، لإنتاج كميات كبيرة من نفس الفاكهة.
لماذا يتم استخدام التطعيم في كثير من الأحيان بدلاً من النمو من البذور
تزرع معظم التفاح التجاري باستخدام التطعيم – وهي ممارسة تستخدم لإنتاج أنواع محددة من الفاكهة. نظرًا لأن كل شجرة تفاح جديدة تنمو من البذور هي مزيج من شجرتين مختلفتين من الأصل ينموان على مقربة من بعضهما البعض ، فهناك العديد من الآلاف من التفاح المسماة هناك. تم اكتشاف بعضها المتنامي ، بينما تم تربيتها عن عمد لتجمع خصائص تفاحين. لم تعد بعض ثمار الإرث الأقدم نمت أو حتى تذكرها.
لكن بعض أصناف الإرث حققت عودة حقيقية في السنوات الأخيرة. تجعل صلابةهم ونكهتهم الممتازة تفاحًا من أفضل أشجار الفاكهة التي تنمو ، وهذا ممكن عن طريق التطعيم. تتمتع أشجار التفاح التي تباع للبساتين والمزارعين المنزليين فروع (تسمى السليمون) من مجموعة التفاح المطلوبة المطعمة على الجذر (غالبًا ما يكون مجموعة متنوعة قاسية مقاومة للأمراض ، مثل سرطان البحر المزهر). يتم تنفيذ هذه العملية نفسها أيضًا لأشجار الكمثرى ، والتي لها خصائص وراثية مماثلة مثل التفاح. حقيقة ممتعة: كلاهما يعرف باسم ثمار Pome.
التطعيم هي عملية واضحة إلى حد ما ، ولكن الأمر يتطلب بعض الممارسة لإتقانها. هناك العديد من طرق التطعيم المختلفة ، تتطلب كل منها أدوات ومواد محددة ، مثل سكين التطعيم وشريط التطعيم. يجب أن يتم التطعيم عمومًا في فصل الربيع قبل بدء النمو النشط وقبل أن تبدأ الإزهار في التكوين ، ولكن يمكن القيام به في الصيف باستخدام تقنيات تم تغييرها قليلاً.
أشجار الفاكهة التي يمكن زراعتها من البذور
في حين أن العملية قد تكون في بعض الأحيان صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أن بعض أشجار الفاكهة يمكن أن تزرع من البذور. يمكن أن تزرع جميع الفواكه الحجرية مثل الخوخ والنيكتارين والخوخ والمشمش بهذه الطريقة. لذلك إذا كنت مستعدًا لمتابعة بعض الخطوات ، فيمكنك زراعة شجرة خوخ من البذور. الحيلة الرئيسية للحصول على أي شجرة فواكه تنمو من البذور هي الحصول على البذور لتنبت. بالنسبة للخوخ ، أقسم بعض الناس طريقة المنشفة الورقية لإنبات بذور الخوخ بسرعة. الحيل الأخرى ، مثل فصل البذور الداخلية عن طلاء الحفرة الخارجي ، تساعد أيضًا في إنبات البذور الفاكهة.
يمكن أيضًا زراعة أشجار الليمون بسهولة نسبيًا من البذور أو في الداخل أو في الهواء الطلق (في المنطقة النمو المناسبة). ولكن كن حذرًا ، إذا كنت تزرع شجرة الليمون من البذور ، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عشر سنوات أو أكثر حتى تنتج الشجرة الفاكهة. يمكن أن تكون تجربة ممتعة ، وفي الوقت نفسه ، يمكنك شراء شجرة ليمون أكثر نضجًا من حضانة. على سبيل المثال ، يمكن زراعة شجرة الليمون الصغيرة الباردة الباردة في حاوية في الداخل.
عند الحديث عن الشتاء ، في حين أن الخوخ وبذور الفاكهة الحجرية الأخرى تحتاج إلى أن تكون طبقية باردة قبل الزراعة ، يمكن زراعة البذور من ثمار الحمضيات الاستوائية في أي وقت. ويشمل ذلك البرتقال ، الليمون ، الليمون ، والجريب فروت. تأكد من أن البرتقال الخاص بك يحتوي على بذور ، لأن العديد من البرتقال الأكل عبارة عن هجينة من اليوسفي التي لا تحتوي على بذور ، مثل برتقال السرة (بما في ذلك “كارا كارا” ، مينولاس ، وكليمنتين. لذا ، اذهب إلى أصناف معروفة تحتوي على البذور مثل “فالنسيا” أو برتقال الدم.