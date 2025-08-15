ننسى الستائر القاسية – إليك طريقة جديدة ونسخة لتغطية الأبواب الزجاجية المنزلق بدلاً من ذلك

يعد صياغة ستارة Macramé سهلة نسبيًا وبأسعار معقولة ، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت ، خاصةً إذا لم تكن معتادًا على التخلص من ديكور منزلك. لن تحتاج إلى أي أدوات خاصة – فقط يديك والكثير من المواد التي تختارها ، بالإضافة إلى قضيب لإرفاق الستار وأي حبات وعناصر زخرفية تختار إضافتها إلى الستار. للبدء ، يوصى بتعلم بعض عقدة Macramé الأساسية أولاً: عقدة Lark’s Head أو Cow Hitch ، وعقد مربع ، وعقدة نصف المخللتين أو نصفهم. هناك مقاطع فيديو صديقة للمبتدئين على YouTube لتعلمها في أي وقت من الأوقات.

بمجرد أن تشعر بالراحة مع هذه العقدة الثلاثة ، ابحث عن برنامج تعليمي لصياغة الستار نفسه. حاول أن تهدف إلى تصميم أبسط إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع Macramé. على سبيل المثال ، يمكنك صنع ستائر Macramé الزخرفية مع DIY شجرة دولار بسيطة. لا تقصر نفسك على الحبل أو الحبل بلونه الطبيعي ؛ لا تتردد في اللعب مع سلسلة مصبوغة في أي لون تنجذب إليها. أضف حبات خشبية أو معدنية أو مطلية ، أو ربط بعض السلسلة على طول الستار لإلقاء نظرة شخصية.

الفكرة هنا هي صياغة ستارة ماكرامي لأبواب الزجاج المنزلق ، ولكن يمكنك تعليق الستار في أي مكان تريد. لماذا لا تستخدمه كباب خزانة بديل لتحويل مساحتك ، والحفاظ على خزانة ملابسك جديدة ومورقة؟