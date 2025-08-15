ننسى الستائر القاسية – إليك طريقة جديدة ونسخة لتغطية الأبواب الزجاجية المنزلق بدلاً من ذلك

لا أحد يريد أن يشعر منزلهم وكأنه داخل مكتب الشركة. الستائر ، كما قد تكون عملية ، غالبًا ما تؤدي إلى مظهر قاسي ومؤرخ يذكرنا بهذه الأنواع من أماكن العمل. لحسن الحظ ، هناك الكثير من البدائل الحديثة للستائر التي عفا عليها الزمن ، وتغطي النوافذ والأبواب الزجاجية المنزلق مع نتيجة جذابة أكثر بكثير. يتمثل أحد الخيارات الشائعة في تعليق ستائر Macramé ، مع توقيعها الجمالية الأنيقة التي تجعل من المنازل الأكثر راحة.
يتم تصميم ستائر Macramé من الحبل أو السلسلة أو الحبل المعقدة في أنماط هندسية مع جاذبية ترابية ونهاية محكم. يمكنك شراء ستائر Macramé بأي طول أو عرض وأسلوب ، أو تجربة يدك في مشروع DIY لجعل هذا السحر المصنوع يدويًا. يجد أصحاب المنازل أيضًا طرقًا إبداعية لا حصر لها لدمج ماكرامي في منازلهم خارج الستائر.
كيفية DIY ستارة Macramé
يعد صياغة ستارة Macramé سهلة نسبيًا وبأسعار معقولة ، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت ، خاصةً إذا لم تكن معتادًا على التخلص من ديكور منزلك. لن تحتاج إلى أي أدوات خاصة – فقط يديك والكثير من المواد التي تختارها ، بالإضافة إلى قضيب لإرفاق الستار وأي حبات وعناصر زخرفية تختار إضافتها إلى الستار. للبدء ، يوصى بتعلم بعض عقدة Macramé الأساسية أولاً: عقدة Lark’s Head أو Cow Hitch ، وعقد مربع ، وعقدة نصف المخللتين أو نصفهم. هناك مقاطع فيديو صديقة للمبتدئين على YouTube لتعلمها في أي وقت من الأوقات.
بمجرد أن تشعر بالراحة مع هذه العقدة الثلاثة ، ابحث عن برنامج تعليمي لصياغة الستار نفسه. حاول أن تهدف إلى تصميم أبسط إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع Macramé. على سبيل المثال ، يمكنك صنع ستائر Macramé الزخرفية مع DIY شجرة دولار بسيطة. لا تقصر نفسك على الحبل أو الحبل بلونه الطبيعي ؛ لا تتردد في اللعب مع سلسلة مصبوغة في أي لون تنجذب إليها. أضف حبات خشبية أو معدنية أو مطلية ، أو ربط بعض السلسلة على طول الستار لإلقاء نظرة شخصية.
الفكرة هنا هي صياغة ستارة ماكرامي لأبواب الزجاج المنزلق ، ولكن يمكنك تعليق الستار في أي مكان تريد. لماذا لا تستخدمه كباب خزانة بديل لتحويل مساحتك ، والحفاظ على خزانة ملابسك جديدة ومورقة؟
حيث لشراء ستائر الماكرامي للأبواب الزجاجية المنزلق
إذا لم تكن مفيدًا لمشاريع DIY أو ليس لديك الكثير من الوقت على يديك لصياغة ديكور منزلك ، فيمكنك العثور على ستائر Macramé عبر الإنترنت وفي متاجر الطوب وقذائف الهاون ، بما في ذلك Walmart ، مع خيارات تتراوح من 20 دولارًا إلى 100 دولار. لشيء مميز إضافي ، يقوم بائعي Etsy المختلفة بستائر Macramé المصنوعة يدويًا بألوان وأنماط مختلفة.
غالبًا ما تتطلب الأبواب الزجاجية المنزلق خصوصية لائقة ، لذلك قد ترغب في طبقة ستائر متعددة أو استكمال ماكرامي مع أغطية النوافذ الأخرى لمزيد من الخصوصية. فكر في الجمع بين ستارة Macramé الخاصة بك مع فيلم خصوصية ساذج أو معاملة ما شابه للنافذة حتى تتمكن من ضمان التطبيق العملي دون التضحية بجاذبية بوهو. بدلاً من ذلك ، اختر أغطية النوافذ الإبداعية الأخرى التي لا ستائر أو ظلال ، والتي يمكنك تجربة يدك في Diying.