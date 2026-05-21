ننسى الغرور: السبب الفعلي لميندي كالينج لفقدان الوزن هو لكمة

لا ترى ميندي كالينج فقدان الوزن بنفس الطريقة التي تنظر بها إلى نفسها عندما كانت أصغر سناً. خلال مقابلة أجريت في مايو 2026 مع مجلة Bustle، اعترفت شبة “The Office” بأن دافعها الأساسي لفقدان الوزن في سنواتها السابقة كان “غرورها”. ومع ذلك، عندما كبرت، شعرت بأنها مدفوعة للعمل على نفسها حتى تتمكن من إضافة المزيد من السنوات إلى حياتها والبقاء بجانب أطفالها الصغار. وأوضح كالينج: “الآن أريد أن أفقد الوزن أو فقدت الوزن لأنني أريد تجنب أشياء مثل مرض السكري”. “لقد كنت أعاني من هذا المرض على جانبي عائلتي، وأعتقد أن محاولة تجنب هذه الأنواع من الأشياء ستساعد في إطالة عمري، وهذا هو هدفي”. مع هذا التغيير في العقلية، لم تعد الممثلة الكوميدية تستيقظ وهي تفكر في مدى جمال مظهرها، وبدلاً من ذلك تركز فقط على مدى شعورها بالصحة.
ليس من المستغرب أن وجود دافع قوي لتحقيق هدف اللياقة البدنية يمكن أن يجعل الرحلة أفضل كثيرًا. قالت صوفيا ريدين جراي، مديرة الصحة السلوكية في مركز ديوك للحمية واللياقة البدنية، في محادثة مع AARP، إن الجميع تقريبًا يعلم أن فقدان الوزن يعتمد على السعرات الحرارية الداخلة والسعرات الحرارية الخارجة في هذه المرحلة. ووفقا لها، فإن الناس لا يفشلون في تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم بسبب نقص المعرفة ولكن بسبب العوامل النفسية التي يمكن التغلب عليها بجرعة صحية من التحفيز. علاوة على ذلك، قال عالم النفس السريري غاري د. فوستر إن الناس أكثر عرضة لتحقيق أهدافهم المتعلقة بإنقاص الوزن إذا قاموا بتثبيت رحلتهم على إحدى قيمهم الأساسية و/أو دوافعهم المحددة جيدًا. ويبدو أن كالينج فعل ذلك بالضبط.
لقد تغير منظور ميندي كالينج بشأن فقدان الوزن بأكثر من طريقة
في حديثها إلى اليوم في مايو 2022، اعترفت ميندي كالينج بأنها أدركت أنها ليست شخصًا يمكنه وضع حبها للطعام على الموقد الخلفي بشكل دائم. بدلاً من القتال ضد رغباتها وجعل نفسها بائسة في هذه العملية، عملت كالينج معهم ومارست الاعتدال. في مقابلة أجريت في مايو 2024 مع مجلة الوقاية، شاركت الممثلة الكوميدية أنها حافظت على نظامها الغذائي بسيطًا، مشيرة إلى أنه “بالنسبة لي، في هذه المرحلة من حياتي، أشعر أنني أعرف ما الذي من المفترض أن آكله – كما تعلمون، المزيد من الخضار الورقية الخضراء وتقليل اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى – وبالنسبة لي شخصيًا، أحاول أيضًا الحفاظ على منتجات الألبان عند الحد الأدنى.” على الرغم من أن الممثلة الصوتية “Inside Out” لم تحقق دائمًا أهدافها الغذائية، إلا أن رغبتها في الحفاظ على صحتها من أجل أطفالها حفزتها على الاستمرار في المحاولة.
بالإضافة إلى ذلك، تمكن كالينج أيضًا من العثور على المتعة في ممارسة التمارين الرياضية. خلال محادثتها مع اليوم، قالت إنها اعتقدت في البداية أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون مرهقة لمدة 45 دقيقة. ومع ذلك، أدركت في النهاية أن الحركة لا يجب أن تكون عقابًا. لذلك، اختارت كالينج أن تظل نشطة كل يوم من أيام الأسبوع من خلال المشي. فبدلاً من المبالغة في تعقيد الأمور وتتبع خطواتها اليومية، كانت تحاول الذهاب في نزهات قصيرة طوال اليوم كلما أتيحت لها الفرصة. وبهذا، يبدو أن كالينج يعرف كل شيء عن الطرق السهلة لتحويل المهمات اليومية إلى تمرين. بالنظر إلى ما يحدث لجسمك عند المشي كل يوم، فمن الآمن أن نقول إن كالينج اتخذ قرارًا رائعًا.