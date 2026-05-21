ننسى الغرور: السبب الفعلي لميندي كالينج لفقدان الوزن هو لكمة

في حديثها إلى اليوم في مايو 2022، اعترفت ميندي كالينج بأنها أدركت أنها ليست شخصًا يمكنه وضع حبها للطعام على الموقد الخلفي بشكل دائم. بدلاً من القتال ضد رغباتها وجعل نفسها بائسة في هذه العملية، عملت كالينج معهم ومارست الاعتدال. في مقابلة أجريت في مايو 2024 مع مجلة الوقاية، شاركت الممثلة الكوميدية أنها حافظت على نظامها الغذائي بسيطًا، مشيرة إلى أنه “بالنسبة لي، في هذه المرحلة من حياتي، أشعر أنني أعرف ما الذي من المفترض أن آكله – كما تعلمون، المزيد من الخضار الورقية الخضراء وتقليل اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى – وبالنسبة لي شخصيًا، أحاول أيضًا الحفاظ على منتجات الألبان عند الحد الأدنى.” على الرغم من أن الممثلة الصوتية “Inside Out” لم تحقق دائمًا أهدافها الغذائية، إلا أن رغبتها في الحفاظ على صحتها من أجل أطفالها حفزتها على الاستمرار في المحاولة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن كالينج أيضًا من العثور على المتعة في ممارسة التمارين الرياضية. خلال محادثتها مع اليوم، قالت إنها اعتقدت في البداية أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون مرهقة لمدة 45 دقيقة. ومع ذلك، أدركت في النهاية أن الحركة لا يجب أن تكون عقابًا. لذلك، اختارت كالينج أن تظل نشطة كل يوم من أيام الأسبوع من خلال المشي. فبدلاً من المبالغة في تعقيد الأمور وتتبع خطواتها اليومية، كانت تحاول الذهاب في نزهات قصيرة طوال اليوم كلما أتيحت لها الفرصة. وبهذا، يبدو أن كالينج يعرف كل شيء عن الطرق السهلة لتحويل المهمات اليومية إلى تمرين. بالنظر إلى ما يحدث لجسمك عند المشي كل يوم، فمن الآمن أن نقول إن كالينج اتخذ قرارًا رائعًا.