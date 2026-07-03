ننسى Pyrex و Le Creuset: أواني الطبخ القيمة والنابضة بالحياة التي يجب البحث عنها في متاجر التوفير

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هناك العديد من العلامات التجارية لأواني الطبخ القديمة التي استحوذت على قلوب هواة الجمع المعاصرين، ولكن هناك خط واحد يطير تحت الرادار. في حين أن Pyrex وLe Creuset أصبحت أسماء مألوفة، إلا أن بعض العلامات التجارية مطلوبة بشكل أكبر من قبل “ذوي المعرفة”. ربما تكون قد شاهدت بالفعل تصميمات كاثرينهولم النابضة بالحياة في منتصف القرن، حتى لو لم تدرك ذلك. يمكن التعرف على الأنماط النباتية المشرقة للعلامة التجارية على الفور وهي مثالية إذا كنت تبدأ في تنظيم مجموعة من أدوات الطهي والأطباق القديمة. أنتجت كاثرينهولم العديد من العناصر القديمة القيمة التي يمكنك توفيرها والتي يرغب هواة الجمع في الحصول عليها.

على الرغم من أن قطع منتصف القرن هي من أشهر قطعها، إلا أن كاثرينهولم بدأت بالفعل في إنتاج المشغولات الحديدية في عام 1827. وكانت هذه العلامة التجارية القديمة موجودة حتى عام 1972، وقد زادت قيمة قطعها بشكل ملحوظ منذ أن توقفت عن الإنتاج. ارتفعت شعبية المجموعة، وهي شركة نرويجية، بشكل كبير عندما بدأت العمل مع فنان المينا غريت بريتز كيتلسن. كانت سلسلتها الأكثر شهرة هي مجموعة Lotus Line، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع Arne Clausen. ومن المفارقات أنها لم تحب التصميم بنفسها، لكنه لا يزال واحدًا من أكثر المجموعات المرغوبة من كاثرينهولم.