نهائي كأس العالم في أول عرض على الإطلاق في الشوط الأول أجبر إسبانيا والأرجنتين على التكيف

منذ 96 عاماً، كانت كأس العالم ملكاً للاعبين. هذا كل شيء على وشك التغيير.

لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ستتوقف المباراة النهائية لحضور حفل موسيقي مدته 11 دقيقة بين الشوطين يضم مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا وBTS. وسينضم إليهم أيضًا الضيوف المميزون بورنا بوي، وكولد بلاي، وبوست مالون، وجوستافو دوداميل، وأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية وسيمون بوليفار السيمفوني، وكورس PS22، وطاقم يضم أكثر من 350 عازفًا.

إنه مشهد يفوق عرض نهاية الشوط الأول في مباراة السوبر بول، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من مليار مشاهد، بينما يجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوسيع نطاق حصول الأطفال على التعليم وكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

لكن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للاعبين على أرض الملعب هو كيف سيؤثر التأخير الأطول على المباراة بين الأرجنتين وأسبانيا، وكيف ستكون ظروف الملعب في الشوط الثاني؟

قانون كرة القدم ينص دائما على أن مدة الشوط الأول يجب ألا تتجاوز 15 دقيقة. ومن المتوقع أن يمتد عرض نهاية الشوط الأول إلى أكثر من 20 دقيقة. قد يبدو هذا الوقت الإضافي غير ذي أهمية للجميع باستثناء اللاعبين الـ 22 الذين يستعدون لتحديد الجائزة الأكبر في جميع الألعاب الرياضية.

يقضي نخبة الرياضيين نصف وقتهم في محاولة منع العضلات من التبريد، وانخفاض معدل ضربات القلب، واختفاء الإيقاع. تعرض المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لإصابة في ربلة الساق في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية التي فاز فيها الفريق 4-1 على باراجواي، لكن استراحة الشوط الأول لمدة 15 دقيقة كانت وقتًا كافيًا لتبرد عضلة الساق وتبدأ في الشد، مما جعله غير متاح للنصف الثاني.

إن عدم اليقين هذا يجعل مباراة الشطرنج داخل غرفتي خلع الملابس مثيرة للاهتمام تقريبًا مثل الحفلة الموسيقية التي تقام خارجهما.

هل سيحصل اللاعبون على وقت أطول على طاولة العلاج؟ هل سيبقون دافئين على دراجات التمرين أو أجهزة المشي؟ هل سيتم تمديد خطابات المدربين في نهاية الشوط الأول؟ هل ستستفيد فترة الاستراحة الأطول من خط الوسط الأكبر سناً في الأرجنتين أم أنها ستقطع إيقاع الاستحواذ الإسباني والضغط العالي؟

لا أحد يعرف لأنه لم يسبق لأحد أن شهد هذا الشوط الأول من قبل بوقت طويل.

لكن مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي قبل التحدي بدلاً من مقاومته.

سيتم بث كل مباراة من مباريات كأس العالم FIFA إما على FOX أو FOX Sports 1. إذا لم يكن لديك كابل، فيمكنك الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية من DIRECTV لبث كل شيء.

هل تفضل الاطلاع على الأحداث مباشرة وشخصيًا؟ تسوق تذاكر كأس العالم 2026 على SeatGeek وتأكد من استخدام الرمز الترويجي NYPOST10 مقابل خصم 10 دولارات على المشتريات التي تزيد عن 250 دولارًا عند الخروج إذا كنت مستخدم SeatGeek لأول مرة.

وقال: «قبل أن نبدأ هذه الرحلة في مايو، كان لدينا اجتماع مع اللاعبين. “تحدثنا عن الرطوبة، والسفر الطويل، والمناطق الزمنية، والتعافي. وقلنا: “هذا هو الحال”. … كل شيء اعتبرناه غريبًا أو غريبًا، ينقطع الماء، ويستمر الشوط الأول أطول، وربما بعد 30 عامًا من الآن يصبح أمرًا طبيعيًا. علينا أن نقبل الأشياء التي لا يمكننا تغييرها ونستمتع بها.

وقد يكون هذا الموقف العملي لا يقدر بثمن.

من أجل حماية حقل العشب الطبيعي، تم إنشاء غطاء حقل مخصص من البوليستر لحماية الملعب أثناء التدريج خفيف الوزن وأنظمة الكاميرا الدوارة المتخصصة وأطقم الإعداد المصممة بعناية تتسابق مع الزمن. كل ذلك مع وضع هدف واحد في الاعتبار: ترك الملعب تمامًا كما وجدوه.

وإذا نجحوا في ذلك، فقد يتم تذكر العرض الذي أقيم بين الشوطين باعتباره احتفالاً رائداً يضم فنانين من القارات الست التي يجمعها الامتداد العالمي لكرة القدم. إنها التغليف المثالي للبطولة نفسها.

ومع ذلك، إذا بدأ الشوط الثاني بأرجل متعبة أو شد عضلي أو تمريرات غير متقنة بسبب التأخير الطويل غير المعتاد، فسوف يتساءل النقاد عما إذا كان سعي FIFA إلى عرض تلفزيوني جاء على حساب المباراة نفسها.