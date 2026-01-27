نهاية حظر Dave Portnoy على Super Bowl يأتي مع تحذير واحد من NFL

انتهى حظر ديف بورتنوي من اتحاد كرة القدم الأميركي.

انتهى الخلاف الطويل الأمد بين مؤسس Barstool Sports واتحاد كرة القدم الأميركي، حيث أخبر الدوري TMZ يوم الاثنين أن Portnoy من الجيد الذهاب إلى Super Bowl 2026 في 8 فبراير لمشاهدة فريق Patriots المحبوب يواجه Seahawks في ملعب Levi’s طالما أنه يشتري تذكرة.

كان Portnoy قد أخبر المنفذ قبل تعليقات NFL لـ TMZ أنه لا يعتقد أنه لا يزال محظورًا وأن “لدي نوايا بنسبة 100 بالمائة للذهاب لمشاهدة Super Bowl كمشجع والاستمتاع به”.

وقال: “أنا لا أبحث عن المشاكل. أنا فقط أتطلع إلى قيادة قوارب البط وإجراء عرض آخر”.

ينبع الخلاف بين اتحاد كرة القدم الأميركي وبورتنوي وبعد ذلك بارستول سبورتس من احتجاج في مقر الدوري في مانهاتن بعد إيقاف توم برادي لأربع مباريات بسبب فضيحة “Deflategate” في عام 2015.

انتهى الأمر بالقبض على بورتنوي وثلاثة موظفين آخرين في بارستول بسبب الاعتصام الاحتجاجي.

رفض اتحاد كرة القدم الأميركي اعتماد Barstool Sports لـ Super Bowl بعد عدة سنوات، مشيرًا إلى الاحتجاج كسبب له.

تم طرد Portnoy أيضًا من Big Game في نفس العام في عام 2017 عندما هزم باتريوتس الصقور في فوز قادم من الخلف بعد تأخره 28-3.

ولكن يبدو الآن أن هذا قد وصل إلى نهايته بطريقة ما.

“عاجل: سمعت أن الحظر الذي فرضه اتحاد كرة القدم الأميركي على Barstool Sports قد تم رفعه، يبدو الأمر وكأنه نهاية Rocky IV. لم يتم تأكيد هذا بنسبة 100٪ ولكن الحرب الباردة ربما تكون قد انتهت،” نشر Portnoy على X يوم الاثنين.

ما لم يتضح على الفور هو ما إذا كان الحظر الذي تم رفعه مخصصًا لبورتنوي فقط أم أن اتحاد كرة القدم الأميركي سيبدأ في السماح لموظفي Barstool Sports بحضور الأحداث الإعلامية للدوري.

في كلتا الحالتين، سيستمتع مؤسس Barstool Sports بمشاهدة محاولة باتريوتس للفوز بلقب Super Bowl السابع دون الحاجة إلى القلق بشأن الطرد هذا العام.