نهج مارثا ستيوارت المريح لتجنب الملابس المتعفنة في الغسالة

عندما يتعلق الأمر بالتدبير المنزلي، فإن ما تقوله مارثا ستيوارت ينطبق. في حين أن معظمنا لا يمكنه إلا أن يسعى جاهداً للالتزام بمعاييرها الدقيقة، إلا أن هناك بعض مجالات التدبير المنزلي حيث تخفف ستيوارت من التوقعات قليلاً. إذا كنت تعتبر نفسك من النوع B، فسوف يسعدك معرفة أن أحد هذه المجالات هو غسيل الملابس. قد تكون خائفًا من الاعتراف بأنك تركت الغسيل المبلل في الغسالة لفترة طويلة بعد انتهاء الدورة – ناهيك عن مارثا ستيوارت نفسها – لكنها تطمئننا إلى أن الأمر ليس بالأمر الكبير حقًا. وقالت في برنامج “اليوم”: “الأمر على ما يرام تمامًا”، وأضافت: “إذا استيقظت في الصباح ووضعته في المجفف، فمن المحتمل أن يكون الأمر على ما يرام”. وتقول إن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي اختبار الشم. قد تظهر رائحة كريهة على الغسيل المبلل بعد الجلوس في الغسالة طوال الليل، ولكن إذا كانت رائحة ملابسك جيدة، فيمكنك أن تثق في أنها كذلك.

إذا كنت تعلم أنك من النوع الذي “يضبط الأمر وينسى الأمر” عندما يتعلق الأمر بالغسيل، فإليك نصيحة: إن إضافة المُبيض إلى حمولتك سيمنع البكتيريا ذات الرائحة الكريهة لفترة أطول، لذا اعتد على استخدامه إذا كنت تعلم أنه قد يترك ملابسك مبللة حتى الصباح. ستساهم عوامل أخرى أيضًا في اجتياز غسيلك لاختبار الشم في اليوم التالي، بما في ذلك مستوى التربة الأولي ودرجة حرارة الماء في الدورة ونوع المنظفات المستخدمة. ومع ذلك، يمكن أن تظهر رائحة كريهة للغسيل حتى عندما تسارعين في تغيير الحمولة. إذا كان الغسيل المتعفن يمثل مشكلة مستمرة، تشاركنا ستيوارت أيضًا نصائحها للحفاظ على رائحة ملابسك منعشة.