نهج مارثا ستيوارت المريح لتجنب الملابس المتعفنة في الغسالة

عندما يتعلق الأمر بالتدبير المنزلي، فإن ما تقوله مارثا ستيوارت ينطبق. في حين أن معظمنا لا يمكنه إلا أن يسعى جاهداً للالتزام بمعاييرها الدقيقة، إلا أن هناك بعض مجالات التدبير المنزلي حيث تخفف ستيوارت من التوقعات قليلاً. إذا كنت تعتبر نفسك من النوع B، فسوف يسعدك معرفة أن أحد هذه المجالات هو غسيل الملابس. قد تكون خائفًا من الاعتراف بأنك تركت الغسيل المبلل في الغسالة لفترة طويلة بعد انتهاء الدورة – ناهيك عن مارثا ستيوارت نفسها – لكنها تطمئننا إلى أن الأمر ليس بالأمر الكبير حقًا. وقالت في برنامج “اليوم”: “الأمر على ما يرام تمامًا”، وأضافت: “إذا استيقظت في الصباح ووضعته في المجفف، فمن المحتمل أن يكون الأمر على ما يرام”. وتقول إن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي اختبار الشم. قد تظهر رائحة كريهة على الغسيل المبلل بعد الجلوس في الغسالة طوال الليل، ولكن إذا كانت رائحة ملابسك جيدة، فيمكنك أن تثق في أنها كذلك.
إذا كنت تعلم أنك من النوع الذي “يضبط الأمر وينسى الأمر” عندما يتعلق الأمر بالغسيل، فإليك نصيحة: إن إضافة المُبيض إلى حمولتك سيمنع البكتيريا ذات الرائحة الكريهة لفترة أطول، لذا اعتد على استخدامه إذا كنت تعلم أنه قد يترك ملابسك مبللة حتى الصباح. ستساهم عوامل أخرى أيضًا في اجتياز غسيلك لاختبار الشم في اليوم التالي، بما في ذلك مستوى التربة الأولي ودرجة حرارة الماء في الدورة ونوع المنظفات المستخدمة. ومع ذلك، يمكن أن تظهر رائحة كريهة للغسيل حتى عندما تسارعين في تغيير الحمولة. إذا كان الغسيل المتعفن يمثل مشكلة مستمرة، تشاركنا ستيوارت أيضًا نصائحها للحفاظ على رائحة ملابسك منعشة.
نصائح مارثا السهلة لغسيل الملابس ذات الرائحة المنعشة
نستحق جميعًا أن نحتفل بخروج مارثا ستيوارت من مأزقنا عندما يتعلق الأمر بعادات الغسيل لدينا، ولكن من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن ترك الغسيل المبلل في الغسالة طوال الليل لن يجعل ملابسك متعفنة بالضرورة، فقد يكون عاملاً مساهمًا. لتجنب الغسيل الصباحي ذو الرائحة الكريهة، حاول ضبط المنبه (أو اثنين أو ثلاثة) لتبديل الحمولة بعد وقت قصير من انتهائها، ومعرفة ما إذا كان ذلك سيعالج الرائحة الكريهة غير التقليدية. عادة أخرى لدى النوع (ب) في بعض الأحيان هي التحميل الزائد على الغسالة، مما قد يؤدي أيضًا إلى فساد الغسيل، خاصة عندما يقترن بالبقاء رطبًا طوال الليل. للحفاظ على رائحة غسيلك منعشة، قم بتقسيم الأحمال بحيث يكون لدى المنظف مساحة كبيرة للقيام بعمله.
إذا استمرت الروائح الكريهة، فقد تستفيد ملابسك أو بياضاتك من تركها في الشمس. إن الخصائص المضادة للميكروبات لأشعة الشمس تجعلها مكونًا طبيعيًا رائعًا لإزالة الروائح الكريهة من الغسيل. بالإضافة إلى أنه مجاني! وبعيدًا عن الغسيل نفسه، يمكن أن تكون الغسالة هي السبب الحقيقي للأحمال المتعفنة. يمكن أن يؤدي تراكم التربة في الغسالة إلى تحويل الغسالة إلى أرض خصبة للبكتيريا بين الدورات. إذا كنت تشك في أن هذا هو سبب رائحة الغسيل الكريهة، قم بتشغيل الغسالة على ماء ساخن مع مبيض وبدون غسيل. من المفترض أن يقتل المبيض أي بكتيريا باقية في البرميل، مما يضمن أن تكون حمولتك التالية منعشة ونظيفة، حتى لو قضت الليل في الغسالة.