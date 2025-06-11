نوح براون تم نقله عن الحقل في مينكامب في القادة الاهتمام بإصابة

يمكن أن يكون فيلق استلام القادة أرق.

تم نقل المتلقي الواسع نوح براون عن الملعب بعد انخفاضه خلال تدريبات 7 على 7 في Minicamp الأربعاء ، وفقًا لما ذكره العديد من المراسلين.

قام براون ، البالغ من العمر 29 عامًا ، بالقبض على الأرض ، وبقي أسفل ثم سار ببطء إلى الهامش قبل أن يتم نقله إلى منشأة واشنطن ، حسبما ذكرت The Athletic.

وبحسب ما ورد ألقى خوذته بعد مساعدته في الهامش ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، لكن لا توجد معلومات عن طبيعة الإصابة أو المدة التي يمكن أن يخرج فيها.

في موسمه الأول مع واشنطن العام الماضي ، حقق براون 35 حفل استقبال مقابل 453 ياردة وهبوط واحد في 11 مباراة قبل أن يعاني من إصابة في نهاية الموسم.

كان الهبوط الواحد لا يُنسى: حائز على جائزة ماري 52 ياردة ماري لسرقة انتصار مثير من 18 إلى 15 من Bears في الأسبوع 8.

تأتي أخبار إصابة براون في الوقت الذي تجد فيه واشنطن نفسها في نزاع على العقد مع استقبال النجوم تيري مكلورين ، الذي لم يحضر الأسبوعين الأخيرين من OTAs التطوعي ويتخطى الآن Minicamp وهو يبحث عن صفقة جديدة.

مكلورين ، وهو مؤيد لمرتين مرتين ، تمسك أيضًا من OTAs و Minicamp قبل أن يوقع آخر مرة في عام 2022.

يجب على القادة الآن القيام بمجموعة مستقبلة واسعة اختصار من خلال بقية Minicamp ، على الرغم من أن شدة إصابة براون لا يزال يتعين رؤيتها.

يأمل الفريق أن يعود كل من براون وماكلورين مع الفريق بحلول 23 يوليو ، عندما يبلغ المحاربين القدامى عن معسكر التدريب.

براون-الذي أمضى خمسة مواسم مع رعاة البقر (2017-22) وواحد مع تكساس (2023) قبل وصوله إلى العاصمة-كان يعتبر ثالث المتلقي للقادة هذا العام ، خلف مكلورين وديبو صموئيل ، الذين اكتسبته واشنطن عبر التجارة في مارس.