نوع الأسمدة التي يجب عليك تجنب استخدامها في حرارة عالية بأي ثمن

خلال فصل الصيف المتطرف ، إنها مغالطة شائعة من جانب المبتدئين ولكن البستانيين المتحمسين للاعتقاد بأن تطبيق القليل من الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى إحياء نبات يعاني من أعراض الإجهاد الحراري. وعلى الرغم من أنك تحتاج إلى الالتحاق بالذوبان والتجعيد للأوراق الناجمة عن الحرارة ، فإن الاستحمام على الفور مع المواد الغذائية يعد فكرة سيئة ، خاصةً إذا كانت تأتي من سماد اصطناعي سريع النمو. يمكن أن يجبر أحد العناصر الغذائية في التربة النبات على زراعة أوراق الشجر الجديدة في بيئة مجهدة ، حيث كل ما يتطلع إلى القيام به هو الحفاظ على الرطوبة والطاقة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف طويل الأجل للمصنع-قد يجف أو يصاب بالأمراض أو يعاني من حرق الأسمدة. إذا كنت تعتقد أن النباتات الخاصة بك تحتاج إلى دفعة مغذية ، ومع ذلك ، يمكنك إما استخدام سماد بطيء الإصدار أو طبقة عضوية تمامًا.

من السهل اكتشاف علامات حرق الأسمدة أثناء الصيف ، في كل من المروج ونباتات الحاويات الداخلية ، من خلال تحديد بعض الأعراض الشائعة. على سبيل المثال ، إذا بدأت في رؤية قشرة بنية أو بيضاء يتم جمعها إما على طول الحافة الداخلية للحاوية أو في وسط بوتينج نفسه ، فمن المحتمل أن يكون نباتك يتخلى وتزداد الحرارة. في المروج ، يمكن اعتبار هذا العشب الميت أو بقع بنية أو نمط من الخطوط حيث تراكمت الملح المفرط من الأسمدة.