نوع الأسمدة التي يجب عليك تجنب استخدامها في حرارة عالية بأي ثمن

خلال فصل الصيف المتطرف ، إنها مغالطة شائعة من جانب المبتدئين ولكن البستانيين المتحمسين للاعتقاد بأن تطبيق القليل من الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى إحياء نبات يعاني من أعراض الإجهاد الحراري. وعلى الرغم من أنك تحتاج إلى الالتحاق بالذوبان والتجعيد للأوراق الناجمة عن الحرارة ، فإن الاستحمام على الفور مع المواد الغذائية يعد فكرة سيئة ، خاصةً إذا كانت تأتي من سماد اصطناعي سريع النمو. يمكن أن يجبر أحد العناصر الغذائية في التربة النبات على زراعة أوراق الشجر الجديدة في بيئة مجهدة ، حيث كل ما يتطلع إلى القيام به هو الحفاظ على الرطوبة والطاقة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف طويل الأجل للمصنع-قد يجف أو يصاب بالأمراض أو يعاني من حرق الأسمدة. إذا كنت تعتقد أن النباتات الخاصة بك تحتاج إلى دفعة مغذية ، ومع ذلك ، يمكنك إما استخدام سماد بطيء الإصدار أو طبقة عضوية تمامًا.
من السهل اكتشاف علامات حرق الأسمدة أثناء الصيف ، في كل من المروج ونباتات الحاويات الداخلية ، من خلال تحديد بعض الأعراض الشائعة. على سبيل المثال ، إذا بدأت في رؤية قشرة بنية أو بيضاء يتم جمعها إما على طول الحافة الداخلية للحاوية أو في وسط بوتينج نفسه ، فمن المحتمل أن يكون نباتك يتخلى وتزداد الحرارة. في المروج ، يمكن اعتبار هذا العشب الميت أو بقع بنية أو نمط من الخطوط حيث تراكمت الملح المفرط من الأسمدة.
ماذا يحدث عند استخدام الأسمدة السريعة في الصيف
العديد من الأسمدة الاصطناعية ثقيلة في النيتروجين. في حرارة عالية ، يسبب الحمل الزائد من النيتروجين نموًا غير مستدام وتوتر للنبات. أيضا ، يمكن أن يتركز الملح المفرط من الأسمدة سريعة الإصدار في التربة وتلف جذور نباتات الأضرار خلال فصل الصيف. تجد بعض الأملاح القابلة للذوبان أيضًا طريقة للسفر عبر الجذور والتركيز في الأوراق. كلتا هذه الدولتين مضرة للغاية حيث يمكن أن تؤدي إلى شروط مثل الذبول أو التقزم أو الاصفرار الهامشي أو الكورش في الأوراق الكاملة.
نظرًا لأن الحرارة في ذروتها خلال فصل الصيف ، فإن النتح (فقدان الرطوبة من خلال التبخر من الأوراق) في أعلى مستوياته ، ويتطلب النبات أكثر من أي وقت مضى. هذا يجعل من الصعب على الأوراق أن يتحمل المصنع مستويات تركيز الملح المرتفعة في التربة مقارنةً ، على سبيل المثال ، يوم الربيع الغائم. يمكن أن ينجم حرق الأوراق أيضًا عن الأسمدة التي تتلامس مباشرة مع الأوراق ، خاصة إذا تم تطبيقها في شكل حبيبات أو سائل.
استخدم الأسمدة البطيئة أو الأسمدة العضوية بدلاً من ذلك
على الرغم من أن الحرارة الشديدة هي واحدة من العلامات الرئيسية من الطقس ، فلا ينبغي عليك تخصيب المروج أو الحديقة على الإطلاق ، فإن الخيار الأفضل التالي هو استخدام صياغة بطيئة. يمكنك أيضًا استخدام الأسمدة العضوية (مثل وجبة البرسيم) التي ستفعل العجائب لحديقتك. لا تتلف هذه الأسمدة جذور النباتات لأنها تتدفق ببطء عن العناصر الغذائية في التربة ، المقيدة بعمل الكائنات الحية الدقيقة لتكون متاحة من الناحية الغذائية للنباتات. الأسمدة العضوية أيضًا أكثر توازناً في تكوينها ، من حيث نسبة النيتروجين والفوسفور والمعادن البوتاسيوم ، ولن تطغى على النبات مع إمدادات النيتروجين المفرطة خلال أيام الصيف المجهدة.
الأسمدة العضوية ، إلى جانب كونها سهلة على النباتات أثناء الصيف ، هي أيضًا رائعة للتربة بعدة طرق. يضيفون المواد العضوية إلى التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء والمعادن. كما أنها تعزز صحة التربة عن طريق تعزيز العمل الميكروبي. لا يتم تربيتها في التربة بسهولة ، على عكس نظرائهم الاصطناعية ، ولا يحتاجون إلى إعادة عرض مستمر أيضًا. بصرف النظر عن المغذيات الكبيرة ، ستوفر الأسمدة العضوية أيضًا إمدادات مستمرة من المغذيات الدقيقة للنباتات. بعد قولي هذا ، لا تزال بحاجة إلى اتباع التعليمات الموجودة على حزمة الأسمدة ، وتجنب التغلب على الأسمدة (حتى لو كانت عضوية) ، وتأخذ تركيبة المغذيات للتربة وحالة النباتات الخاصة بك في الاعتبار قبل المضي قدمًا.