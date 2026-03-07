نوع التربة المثالي الذي يساعد نبات البوثوس الداخلي على الازدهار

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
على الرغم من أن عمليات البحث عبر الإنترنت قد تكون أو لا تكون مؤشرًا على شعبيتها، إلا أنه يمكن بسهولة اعتبار نباتات البوتوس (Epipremnum aureum) واحدة من أكثر النباتات المنزلية بحثًا. قليل من البستانيين الداخليين قد ينكرون أنها كلاسيكية منخفضة الصيانة فيما يتعلق بأنواع النباتات المنزلية، حيث تأخذ مكانها جنبًا إلى جنب مع نباتات ZZ ونباتات الثعبان ونباتات العنكبوت وما شابه. ربما تكون قد شاهدت نباتًا واحدًا على الأقل من نبات البوثوس الذي نما بشكل كبير جدًا على مر السنين لدرجة أن كرومه تتدفق بشكل رائع عبر جدار كامل أو تتالي أسفل رف الكتب. على الرغم من أن النبات قد يحظى بشعبية دائمة، إلا أنه لا يعرف الجميع كيفية العناية به. على الرغم من أنها ليست بهذه الصعوبة، إلا أنها تفضل التربة الغنية جيدة التصريف والحمضية قليلاً على التربة المحايدة. تعتبر تربة التأصيص المعدلة مثالية.
يعتبر نبات البوثوس من النباتات المنزلية قليلة الصيانة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمبتدئين. إذا كنت ستستخدم طاقتك في أي مكان، فيجب أن يكون ذلك على التربة التي ينمو فيها نباتك. تعد العناصر الغذائية والتهوية ومستوى الأس الهيدروجيني الصحيح والاحتفاظ بالرطوبة من المتطلبات الأساسية لهذه الكرمة، بالإضافة إلى الصرف الجيد الذي تحتاجه معظم النباتات المنزلية. نبات البوثوس موطنه الأصلي الغابات الاستوائية في جزر المجتمع في جنوب المحيط الهادئ، وهو يزدهر في خليط تأصيص يحاكي الدبال الطبيعي. طبقة تربة أرضية الغابة هذه غنية بالمواد العضوية. لحسن الحظ، لا يتعين عليك التنقل بين الجزر لتغيير تربة نباتاتك الداخلية – يمكنك القيام بذلك في المنزل مع بعض التعديلات.
قم بإنشاء مزيج من تربة البوثوس يركز على العناصر الغذائية والتهوية والرطوبة
ابدأ بقاعدة من طحالب الخث، مثل Old Potters Organic Peat Moss، أو مزيج التأصيص للأغراض العامة – شيء بسيط ومتوفر على نطاق واسع، مثل Miracle-Gro Indoor Potting Mix. كلاهما سيساعد نبات البوثوس الخاص بك على الاحتفاظ بالرطوبة. للتهوية والحفاظ على الجذور من التعفن، فكر في إضافة البيرلايت أو الفيرميكوليت أو لحاء الشجر أو رقائق قشر جوز الهند أو الرمل. يساعد البيرلايت والفيرميكوليت أيضًا على تصريف المياه. بعد ذلك، تحتاج إلى إضافة العناصر الغذائية إلى التربة، ومن الأفضل استخدام المواد العضوية – حيث تعد مصبوبات الديدان أو الفحم الحيوي من الخيارات الجيدة. بمجرد الانتهاء من إنشاء مزيج تربة البوثوس المخصص لك، ستحتاج إلى اختبار مستويات الرقم الهيدروجيني للتربة باستخدام مقياس الرقم الهيدروجيني الرقمي للتربة من Tadeto. يفضل Pothos نطاق الأس الهيدروجيني من 6 إلى 7، وهو محايد إلى حمضي قليلاً. إذا كانت التربة قلوية للغاية، يمكنك خفض الرقم الهيدروجيني عن طريق إضافة المزيد من المواد العضوية.
سوف تحصل التربة المناسبة على بداية جيدة لبداية جيدة. مع ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا نبات الكرمة المتعثر الذي كانت لديك منذ فترة. تحتاج إلى إعادة زراعة نبات البوثوس الخاص بك كل سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل أو عندما تظهر عليه علامات مشاكل التربة، مثل اصفرار الأوراق أو السيقان أو الذبول أو الجذور المتعفنة أو نمو الجذور من فتحات التصريف أو نقص النمو بشكل عام. اغتنم هذه الفرصة لاستبدال التربة القديمة بمزيج أصيص البوثوس الجديد المصمم خصيصًا. ينبغي أن يمنع المشكلات المتعلقة بالتربة في النباتات الجديدة ويعالجها في النباتات المعاد زرعها – خاصةً إذا كان نبات البوثوس الخاص بك يعاني من تعفن الجذور أو نقص التهوية.