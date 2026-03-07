نوع التربة المثالي الذي يساعد نبات البوثوس الداخلي على الازدهار

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

على الرغم من أن عمليات البحث عبر الإنترنت قد تكون أو لا تكون مؤشرًا على شعبيتها، إلا أنه يمكن بسهولة اعتبار نباتات البوتوس (Epipremnum aureum) واحدة من أكثر النباتات المنزلية بحثًا. قليل من البستانيين الداخليين قد ينكرون أنها كلاسيكية منخفضة الصيانة فيما يتعلق بأنواع النباتات المنزلية، حيث تأخذ مكانها جنبًا إلى جنب مع نباتات ZZ ونباتات الثعبان ونباتات العنكبوت وما شابه. ربما تكون قد شاهدت نباتًا واحدًا على الأقل من نبات البوثوس الذي نما بشكل كبير جدًا على مر السنين لدرجة أن كرومه تتدفق بشكل رائع عبر جدار كامل أو تتالي أسفل رف الكتب. على الرغم من أن النبات قد يحظى بشعبية دائمة، إلا أنه لا يعرف الجميع كيفية العناية به. على الرغم من أنها ليست بهذه الصعوبة، إلا أنها تفضل التربة الغنية جيدة التصريف والحمضية قليلاً على التربة المحايدة. تعتبر تربة التأصيص المعدلة مثالية.

يعتبر نبات البوثوس من النباتات المنزلية قليلة الصيانة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمبتدئين. إذا كنت ستستخدم طاقتك في أي مكان، فيجب أن يكون ذلك على التربة التي ينمو فيها نباتك. تعد العناصر الغذائية والتهوية ومستوى الأس الهيدروجيني الصحيح والاحتفاظ بالرطوبة من المتطلبات الأساسية لهذه الكرمة، بالإضافة إلى الصرف الجيد الذي تحتاجه معظم النباتات المنزلية. نبات البوثوس موطنه الأصلي الغابات الاستوائية في جزر المجتمع في جنوب المحيط الهادئ، وهو يزدهر في خليط تأصيص يحاكي الدبال الطبيعي. طبقة تربة أرضية الغابة هذه غنية بالمواد العضوية. لحسن الحظ، لا يتعين عليك التنقل بين الجزر لتغيير تربة نباتاتك الداخلية – يمكنك القيام بذلك في المنزل مع بعض التعديلات.