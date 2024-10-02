نوع الحوض الفاخر الذي يجب مراعاته لإضفاء عامل الإبهار على مطبخك

هل تريد معرفة وصفة المطبخ الذي يستحق النشر في المجلات؟ انتبه إلى كل التفاصيل الصغيرة — حتى حوض المطبخ الذي غالبًا ما يتم إغفاله. من السهل جدًا تسوية التركيبات المخصصة للبناء في المطابخ (دون الإساءة إلى أحواض الفولاذ المقاوم للصدأ). ولكن إذا كانت الأناقة والفخامة هي أهدافك التصميمية النهائية، فسوف يسعدك معرفة أن هناك الكثير من الأفكار الجميلة لأحواض المطبخ لتحويل مساحتك. الرخام هو واحد منهم، وهو الخيار الأكثر فخامة، إذا سألتنا.
ضع هذا الحجر الثمين في منطقة حوض المطبخ وسيضفي البهجة على الغرفة على الفور بينما يؤدي بالطبع الغرض المقصود منه. وبغض النظر عن المظهر الجيد، فإن الرخام لا يتأثر بالحرارة المعتدلة، لذلك يمكن للأواني والمقالي الساخنة أن تنتقل مباشرة من الموقد إلى الحوض. كما أنه من السهل تنظيفه باستخدام إسفنجة غير كاشطة وصابون أطباق خفيف (على الرغم من أن الصيانة هي قصة أخرى سنتناولها لاحقًا). مع أخذ كل الأمور في الاعتبار، يمكن أن يستمر هذا النوع من الأحواض مدى الحياة إذا قمت بحماية الرخام والعناية به بشكل صحيح لتجنب التلف. فيما يلي بعض الاقتراحات لجعل عملية غسل الأطباق أمرًا أشبه بالحلم، بالإضافة إلى كيفية جعل الحوض الرخامي بالحبر يتناسب مع ذوقك.
ارفع مطبخك على الفور بحوض رخامي
هل تعلم أن عائلة الرخام متنوعة تمامًا، وكل منها يتميز بنمط عروق فريد من نوعه؟ يقع رخام كارارا في أعلى القائمة، وتعد خطوطه الرمادية الناعمة وقاعدته البيضاء الكلاسيكية خيارًا شائعًا. يتناسب هذا الرخام مع معظم أنماط المطبخ، سواء كانت تقليدية أو منزلية أو معاصرة، ولكن يمكن أن يكلفك عادةً حوالي 2000 دولار إلى أكثر من 4000 دولار. للحصول على المظهر المميز بتكلفة أقل، يمكنك اختيار هذا الحوض الناري المحاكي من FaucetsFaucets مقابل 600 دولار تقريبًا. وإذا كنت تبحث عن شيء حديث جدًا، فإن حوض Marquina الرخامي سيكون أفضل رهان لك. يُظهر هذا علامات بيضاء على خلفية سوداء متباينة – تمامًا مثل خيار TerraMarbleDesing الدرامي بقيمة 1700 دولار على Etsy.
لنفترض أن لديك مساحة إضافية للمناورة في ميزانية مطبخك. في هذه الحالة، يمكنك الحصول على حوض رخامي متكامل يمتزج بسلاسة مع أسطح العمل. وهذا يعني أن كلاً من الحوض وسطح العمل سيكونان مصنوعين من نفس الرخام، مما يحول منطقة الغسيل إلى ميزة تصميم مذهلة. ومع ذلك، إذا لم يكن هذا خيارًا، فيمكنك دائمًا تعزيز العامل الفاخر باستخدام صنبور ذهبي أو نحاسي.
كما هو الحال مع أي مادة، هناك سلبيات لاستخدام الرخام لحوض المطبخ الخاص بك. نظرًا لأنه مسامي، ستحتاج إلى إغلاق السطح بانتظام لجعله أكثر مقاومة للبقع (خاصة إذا كنت تطبخ غالبًا باستخدام الكاري والكركم). بخلاف ذلك، فهي لا تتمتع بتعبير أكثر من قطعة مطبخ منحوتة من الرخام.