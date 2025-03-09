نوع الدم الذي يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المؤلمة

نوع الدم O+ هو نوع الدم الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة ، الموجود في حوالي 37 ٪ من السكان ، وفقًا للصليب الأحمر. نوع الدم A+ هو الثاني الأكثر شيوعًا. لاحظت مراجعة 2021 في Biomed Research International أن نوع الدم قد يلعب دورًا في خطر الظروف الصحية المختلفة ، على الرغم من أن الباحثين ما زالوا يعملون على فهم السبب.

إن وجود أو عدم وجود مستضدات معينة على خلايا الدم يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لبعض الأمراض المعدية مع توفير الحماية ضد الآخرين. على سبيل المثال ، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O أكثر عرضة للكوليرا والتهابات الجهاز الهضمي الناجم عن E. coli ، في حين أن أولئك الذين يعانون من نوع الدم A قد يكون لديهم خطر أكبر من الجدري. تم ربط نوع الدم B بزيادة الضعف لتبطين السل والسل. تميل التهابات فيروس النوروفيس إلى أن تكون أكثر حدة في الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O ، في حين أن أولئك الذين يعانون من نوع الدم B قد يكون لديهم مستوى من الحماية.

قد يؤثر نوع الدم أيضًا على خطر وجود أنواع معينة من الخرف. يميل الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم AB ، وهو أمر نادر نسبيًا ، إلى الحصول على مستويات أعلى من البروتينات التي يمكن أن تسهم في الظروف المتعلقة بالأوعية الدموية. نظرًا لأن الحالات الأيضية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومرض السكري والسمنة مرتبطة أيضًا بالتراجع المعرفي ، يعتقد الباحثون أن نوع الدم قد يكون عاملاً مساهماً. تشير الدراسات إلى أن ضعف الإدراك ما يقرب من ضعف ما يحدث في الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم AB مقارنة بأنواع الدم الأخرى.