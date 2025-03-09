نوع الدم الذي يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المؤلمة

هل تعرف نوع دمك؟ لا تقلق إذا لم تفعل. نوع الدم مهم إذا كنت تعلم أنك ستجري عملية جراحية أو تبرع بالدم أو أعضاء. ينقل دم كل شخص العناصر الغذائية والأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، لكن أنواع الدم تختلف حسب المواد التي تسمى المستضدات. هذه المستضدات على خلايا الدم الحمراء الخاصة بك وتعمل مع الجهاز المناعي الخاص بك لتصنيف ما يفعل أو لا ينتمي إلى جسمك.
نظرًا لأن نوع دمك متصل بجهاز المناعة لديك ، فإن الباحثين فضوليون حول كيفية تأثير نوع الدم على صحتك. الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم هم أقل عرضة لتطوير جلطات الدم ، لكن لديهم أيضًا خطر نزيف أعلى. درست دراسة أجريت عام 2018 في الرعاية الحرجة ما إذا كان هذا قد يؤثر على خطر شخص ما على البقاء على قيد الحياة من إصابة مؤلمة شديدة. من بين 901 من مريض الصدمة من غرفتين للطوارئ ، كان لدى الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O معدل الوفيات. حتى بعد النظر في العمر وشدة الإصابة ، كان للأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O أعلى بثلاث مرات من خطر الوفاة مقارنة بأولئك الذين يعانون من أنواع الدم الأخرى.
كيف عوامل نوع الدم في صحتك
لا يعني وجود الدم O دمك أنك أكثر عرضة للحوادث أو من المرجح أن تتحمل المخاطر التي قد تنتهي بك الأمر في ER. ومع ذلك ، لاحظت الدراسة أن النزيف الشديد هو سبب رئيسي للوفاة لدى مرضى الصدمة. النزيف الشديد يمكن أن يزيد من إصابات الدماغ.
على الرغم من أن هذه الدراسة شملت فقط حوالي 900 شخص ، فقد وجدت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O مهيئين وراثياً للنزيف. جمع التحليل التلوي لعام 2013 في الندوات في تجلط الدم والرقابة نتائج أكثر من 22 دراسة لتجد أن الأفراد الذين يعانون من نوع الدم O لديهم خطر أعلى بنسبة 33 ٪ من تعرض مضاعفات النزيف.
يحتاج دمك إلى التخثر لمنع النزيف المفرط ، ولكن الكثير من تخثر الدم يمكن أن يكون سيئًا لصحة القلب والأوعية الدموية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في تصلب الشرايين ، والتخثر ، وبيولوجيا الأوعية الدموية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أنواع الدم A و B لديهم خطر أعلى بنسبة 56 ٪ من الظروف المرتبطة بتجلط الدم مثل ارتفاع الكوليسترول ، والنوبة القلبية ، والتخثر مقارنة مع أولئك الذين يعانون من نوع الدم O. ومع ذلك ، ارتبط نوع الدم O مع خطر أعلى قليلاً من ارتفاع ضغط الدم.
قد يؤثر نوع الدم أيضًا على الحالات الصحية الأخرى
نوع الدم O+ هو نوع الدم الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة ، الموجود في حوالي 37 ٪ من السكان ، وفقًا للصليب الأحمر. نوع الدم A+ هو الثاني الأكثر شيوعًا. لاحظت مراجعة 2021 في Biomed Research International أن نوع الدم قد يلعب دورًا في خطر الظروف الصحية المختلفة ، على الرغم من أن الباحثين ما زالوا يعملون على فهم السبب.
إن وجود أو عدم وجود مستضدات معينة على خلايا الدم يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لبعض الأمراض المعدية مع توفير الحماية ضد الآخرين. على سبيل المثال ، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O أكثر عرضة للكوليرا والتهابات الجهاز الهضمي الناجم عن E. coli ، في حين أن أولئك الذين يعانون من نوع الدم A قد يكون لديهم خطر أكبر من الجدري. تم ربط نوع الدم B بزيادة الضعف لتبطين السل والسل. تميل التهابات فيروس النوروفيس إلى أن تكون أكثر حدة في الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم O ، في حين أن أولئك الذين يعانون من نوع الدم B قد يكون لديهم مستوى من الحماية.
قد يؤثر نوع الدم أيضًا على خطر وجود أنواع معينة من الخرف. يميل الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم AB ، وهو أمر نادر نسبيًا ، إلى الحصول على مستويات أعلى من البروتينات التي يمكن أن تسهم في الظروف المتعلقة بالأوعية الدموية. نظرًا لأن الحالات الأيضية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومرض السكري والسمنة مرتبطة أيضًا بالتراجع المعرفي ، يعتقد الباحثون أن نوع الدم قد يكون عاملاً مساهماً. تشير الدراسات إلى أن ضعف الإدراك ما يقرب من ضعف ما يحدث في الأشخاص الذين يعانون من نوع الدم AB مقارنة بأنواع الدم الأخرى.