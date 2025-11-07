نوع السخان الذي يمكن أن يجعل فواتير الطاقة الخاصة بك ترتفع بشكل كبير خلال فصل الشتاء

يمكن أن تتقلب تكاليف المرافق بشكل كبير خلال المواسم. مع اقتراب فصل الشتاء، قد تعتقد أنك في مأمن من فواتير الكهرباء المرتفعة. إنه افتراض معقول – ففي نهاية المطاف، لن تقوم بتشغيل مكيف الهواء في منزلك في المستقبل المنظور. ومع ذلك، هناك نوع واحد شائع من أجهزة التدفئة يمكن أن يؤدي إلى مفاجأة غير سارة عندما تحصل على الجولة الأولى من فواتير الخدمات الشتوية: السخان الكهربائي.
هناك العديد من الطرق المختلفة لتدفئة منزلك. كما يوحي الاسم، تعمل السخانات الكهربائية بالكهرباء، وليس بالغاز الطبيعي أو الزيت. إنها أكثر شيوعًا في الجنوب، حيث نادرًا ما تصبح درجات الحرارة باردة بما يكفي لتبرير سخانات أكثر قوة.
بالمقارنة مع الأفران التي تعمل بالوقود، فإن معظم السخانات الكهربائية أفضل لجودة الهواء في منزلك وأرخص في التركيب مقدمًا. ومع ذلك، وفقا لتقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الكهرباء لتدفئة منازلهم أن يتوقعوا زيادة فواتيرهم بنسبة 4٪ في المتوسط بين نوفمبر ومارس. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا التوقع، بما في ذلك النصائح والحيل للحفاظ على دفء منزلك مع الحد الأدنى من الزيادات في فاتورة الكهرباء.
كيفية استخدام السخانات الكهربائية في فصل الشتاء دون زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة المنزلية
إذا كانت أسرتك تعتمد على الكهرباء للتدفئة، فقد يكون ارتفاع فواتير الكهرباء أمرًا لا مفر منه هذا الموسم. وذلك لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء بالتجزئة بنحو 5 بالمائة. وإلى حد ما، يعتمد هذا إلى حد كبير على الطقس. قد يعني الشتاء الأكثر اعتدالًا انخفاض الطلب على التدفئة، وأن الأمر يتطلب كهرباء أقل للحفاظ على منزلك دافئًا. في الواقع، إذا كانت درجات الحرارة معتدلة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تدفع المنازل التي يتم تسخينها بالكهرباء “نفس المبلغ الذي دفعته في الشتاء الماضي”. يعد المكان الذي تعيش فيه عاملاً أيضًا: تختلف تكاليف الطاقة المتوقعة من قبل تقييم الأثر البيئي قليلاً حسب المنطقة.
في جميع المجالات، عادات الاستخدام الخاصة بك مهمة أيضًا. لتجنب ارتفاع تكاليف الكهرباء هذا الشتاء، فكر في خفض درجة الحرارة في منزلك أو التبديل إلى منظم الحرارة الذكي، والذي ثبت أنه يوفر الكهرباء. يمكنك أيضًا تجربة تنعيم أبوابك أو نوافذك لمنع تيارات الهواء، ونأمل في خفض تكاليف الطاقة في منزلك. هل تستخدم مشعات كهربائية أو سخانات الفضاء؟ قم بتشغيلها فقط عندما تحتاج إليها بشدة، ولا تتركها قيد التشغيل أبدًا دون مراقبة. إنه أحد الأخطاء الشائعة في سخانات الفضاء التي يمكن أن تسبب حريقًا، بالإضافة إلى زيادة فاتورة الكهرباء.