نوع السخان الذي يمكن أن يجعل فواتير الطاقة الخاصة بك ترتفع بشكل كبير خلال فصل الشتاء

يمكن أن تتقلب تكاليف المرافق بشكل كبير خلال المواسم. مع اقتراب فصل الشتاء، قد تعتقد أنك في مأمن من فواتير الكهرباء المرتفعة. إنه افتراض معقول – ففي نهاية المطاف، لن تقوم بتشغيل مكيف الهواء في منزلك في المستقبل المنظور. ومع ذلك، هناك نوع واحد شائع من أجهزة التدفئة يمكن أن يؤدي إلى مفاجأة غير سارة عندما تحصل على الجولة الأولى من فواتير الخدمات الشتوية: السخان الكهربائي.

هناك العديد من الطرق المختلفة لتدفئة منزلك. كما يوحي الاسم، تعمل السخانات الكهربائية بالكهرباء، وليس بالغاز الطبيعي أو الزيت. إنها أكثر شيوعًا في الجنوب، حيث نادرًا ما تصبح درجات الحرارة باردة بما يكفي لتبرير سخانات أكثر قوة.

بالمقارنة مع الأفران التي تعمل بالوقود، فإن معظم السخانات الكهربائية أفضل لجودة الهواء في منزلك وأرخص في التركيب مقدمًا. ومع ذلك، وفقا لتقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الكهرباء لتدفئة منازلهم أن يتوقعوا زيادة فواتيرهم بنسبة 4٪ في المتوسط ​​بين نوفمبر ومارس. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا التوقع، بما في ذلك النصائح والحيل للحفاظ على دفء منزلك مع الحد الأدنى من الزيادات في فاتورة الكهرباء.