نوع السياج الخشبي الذي سيضيف خصوصية أنيقة إلى الفناء الخلفي الخاص بك

يتكون المبارزة على متن الطائرة ، والمعروفة أيضًا باسم Board و Batten ، من لوحات (عادة ما تكون الخشب) في نمط رأسي أو أفقي متداخل. تتكون القطع الفردية من اعتقالات أكبر تتناوب مع شرائح أصغر تعرف باسم Battens ، وبالتالي الاسم. نظرًا للتصميم المتناوب ، هناك تداخل طفيف بين الطبقات ، مما يسمح بالخصوصية الكاملة.

ما الذي يجعل هذا النوع من المبارزة ذكيًا هو كيف يسمح هذا التصميم بالتقلص ، والتشويه ، والتحول العام للخشب. حتى مع كل هذه الحركات ، فمن غير المرجح أن ينتهي بك الأمر إلى الفجوات بين اعتقالات السياج. في الأسوار التي لا تتداخل فيها الأجلات ، تتيح هذه الثغرات من المارة من المارة من خلال رؤية الممتلكات الخاصة بك – وليس شيئًا تريده إذا كنت تقدر الخصوصية.

الخشب ليس هو المادة الوحيدة التي يمكنك استخدامها في سياج اللوحة على متن الطائرة. على الرغم من أن الانكماش والتوسع ليسوا مشكلة في السياج الخشبي لهذا النمط ، إلا أنه يمكنك دائمًا التخلص من هذه المادة ، واختيار الفينيل ، ولا تقلق بشأن التزييف المرتبط بالطقس على الإطلاق. تعتبر اعتقالات الفينيل لسياج لوح على متن الطائرة أيضًا وسيلة رائعة للذهاب إذا كنت ترغب في قضاء وقت وجهد أقل في الصيانة.