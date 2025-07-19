نوع السياج الخشبي الذي سيضيف خصوصية أنيقة إلى الفناء الخلفي الخاص بك

إن إضافة سياج إلى الممتلكات الخاصة بك له العديد من المزايا. هناك جاذبية مرئية تستند إلى العديد من خيارات النمط المتوفرة – من الفينيل الأبيض والمعادن الزخرفية إلى اعتصام الخشب والشبكة. الخصوصية مهمة بنفس القدر ، وهناك عدد كبير من الخيارات في هذا الصدد أيضًا. على سبيل المثال ، تعمل Post and Rail Fencing بشكل رائع إذا لم تكن الخصوصية مصدر قلق ، في حين أن السياج الشهير والحديثي يأخذها في الحصول على خيار للحصول على قدر كبير من الخصوصية بفضل الشرائح القابلة للتعديل. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى أقصى قدر من الخصوصية وتريد الجمال أيضًا؟ يمنح المبارزة على متن الطائرة كل ما تريده في الفناء الخلفي الخاص بك ، بما في ذلك التصميم الجذاب البصري والخصوصية النهائية.
سياجي المباراة على متن الطائرة ليس مجرد صفقة مقابل واحد. هذا النوع من المبارزة متينة للغاية في الظروف الجوية القاسية ، مثل الرياح القوية ، بسبب لوحاتها المتداخلة بإحكام. إنه جذاب بصريًا من كلا الجانبين – يمكنك أنت وجيرانك الاستمتاع بالجمالية بدلاً من التعرض ل Eyesore.
ما هو المبارزة على متن الطائرة؟
يتكون المبارزة على متن الطائرة ، والمعروفة أيضًا باسم Board و Batten ، من لوحات (عادة ما تكون الخشب) في نمط رأسي أو أفقي متداخل. تتكون القطع الفردية من اعتقالات أكبر تتناوب مع شرائح أصغر تعرف باسم Battens ، وبالتالي الاسم. نظرًا للتصميم المتناوب ، هناك تداخل طفيف بين الطبقات ، مما يسمح بالخصوصية الكاملة.
ما الذي يجعل هذا النوع من المبارزة ذكيًا هو كيف يسمح هذا التصميم بالتقلص ، والتشويه ، والتحول العام للخشب. حتى مع كل هذه الحركات ، فمن غير المرجح أن ينتهي بك الأمر إلى الفجوات بين اعتقالات السياج. في الأسوار التي لا تتداخل فيها الأجلات ، تتيح هذه الثغرات من المارة من المارة من خلال رؤية الممتلكات الخاصة بك – وليس شيئًا تريده إذا كنت تقدر الخصوصية.
الخشب ليس هو المادة الوحيدة التي يمكنك استخدامها في سياج اللوحة على متن الطائرة. على الرغم من أن الانكماش والتوسع ليسوا مشكلة في السياج الخشبي لهذا النمط ، إلا أنه يمكنك دائمًا التخلص من هذه المادة ، واختيار الفينيل ، ولا تقلق بشأن التزييف المرتبط بالطقس على الإطلاق. تعتبر اعتقالات الفينيل لسياج لوح على متن الطائرة أيضًا وسيلة رائعة للذهاب إذا كنت ترغب في قضاء وقت وجهد أقل في الصيانة.
أشياء يجب مراعاتها قبل تثبيت سياج على متن الطائرة
العامل الأول الذي يجب مراعاته هو التكلفة. تصل المبارزة على متن الطائرة بنسبة حوالي 30 ٪ من الأنواع الأخرى ، ولكنها لسبب وجيه-لا مثيل لها ، والجمالية لا تشوبها شائبة. عند وزن التكاليف ، قرر ما إذا كنت ستقوم بتثبيت السياج بنفسك أو الاتصال بالمهنيين ، حيث سيضيف الأخير من الواضح إلى نفقاتك. ومع ذلك ، يتطلب المبارزة على متن الطائرة تركيبًا مفصلاً ودقيقًا ، لذلك إذا كنت ترغب في تجنب الأخطاء عند تثبيت سياجك ، فإن تعيين محترف مرخص ومؤمن يستحق التكاليف الإضافية.
هناك شيء مهم آخر عليك القيام به قبل تثبيت سياج على متن الطائرة-أو أي سياج ، في هذا الشأن-هو الحصول على تصريح بناء. هناك احتمالات أن يجب الموافقة على السياج من قبل مسؤولي التخطيط ، الذين سيتأكدون من أنه يتوافق مع لوائح تقسيم المناطق المحلية. تختلف لوائح البناء ومتطلبات تقسيم المناطق بين الولايات القضائية ، لذلك تواصل مع قسم بناء المقاطعات أو المدن للحصول على مزيد من المعلومات. إذا كنت تعيش في مجتمع مع جمعية لأصحاب المنازل (HOA) ، فتحقق من اللوائح ، لأنك قد تحتاج إلى الموافقة عليها مع HOA أيضًا.