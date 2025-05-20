نوع المغنيسيوم الذي يمكن أن يساعدك على انخفاض ضغط الدم

يمكن أن تكون مكملات المغنيسيوم ساحقة بعض الشيء. هناك العديد من الأنواع ، ويبدو أن كل واحدة تعد بشيء مختلف. تعد بعض مكملات المغنيسيوم نومًا أفضل ، بينما يركز البعض الآخر على صحة الدماغ. مضادات الحموضة الشائعة مثل Maalox و Mylanta تحتوي بالفعل على المغنيسيوم أيضًا. وإذا كنت قد وصلت إلى حليب المغنيسيا من أي وقت مضى لتنقل الأشياء في الحمام ، فقد أخذت ملينًا قائمًا على المغنيسيوم.
نوع واحد ربما رأيته في الفيتامينات متعددة هو أكسيد المغنيسيوم. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهيدروكسيد المغنيسيوم ، وهو نوع المغنيسيوم الموجود في تلك مضادات الحموضة والمسهلات. يعمل أكسيد المغنيسيوم بطريقة مماثلة عن طريق سحب الماء إلى أمعائك لتخفيف الإمساك.
ومن المثير للاهتمام ، أن المغنيسيوم يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في إدارة ضغط الدم. يشجع المغنيسيوم الأوعية الدموية على الاسترخاء ويقلل من إطلاق إشارات الأعصاب المتعلقة بالإجهاد. على الرغم من أن أشكال المغنيسيوم الأخرى قد تكون أكثر فاعلية لخفض ضغط الدم ، إلا أن أكسيد المغنيسيوم قد لا يزال يوفر بعض الفوائد في المساعدة في الحفاظ على أرقامك قيد الفحص.
قد يساعد أكسيد المغنيسيوم الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم
ستحصل على حوالي 100 ملليغرام من أكسيد المغنيسيوم في الفيتامينات المتعددة ، لكن هذا لا يكفي لتقليل ضغط الدم. أجريت دراسة أجريت عام 2018 في المواد الغذائية 48 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم 300 ملليغرام من مكمل أكسيد المغنيسيوم يوميًا لمدة شهر. في نهاية الشهر ، انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 9 نقاط في المتوسط ، وانخفض ضغط الدم الانبساطي بحوالي 6 نقاط. ووجدت الدراسة أيضًا أن أكسيد المغنيسيوم قلل من عبء العمل في القلب. ومع ذلك ، كانت هذه الدراسة صغيرة نسبيا ، ولم تكن هناك مجموعة مراقبة تعطى وهمي. كما أنه لم يلاحظ أي من الآثار الجانبية لأكسيد المغنيسيوم. (اقرأ لماذا يعتبر المغنيسيوم ضروريًا للشيخوخة الصحية.)
وجدت دراسة قديمة نشرت في ارتفاع ضغط الدم بعض الأدلة على تأثير أكسيد المغنيسيوم على ضغط الدم. في هذه الدراسة ، استغرق 60 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم حوالي 500 ملليغرام من أكسيد المغنيسيوم يوميًا أو وهميًا لمدة ثمانية أسابيع. عندما أخذوا المغنيسيوم ، تم تقليل ضغط دمهم ، وخاصة بين الأشخاص الذين كان ضغط الدم أعلى. كما زاد استكمال المغنيسيوم من كمية المغنيسيوم في دمه والبول.
عندما لا يخفض المغنيسيوم ضغط الدم
قد يعتمد تأثير مكملات المغنيسيوم على ضغط الدم على ما إذا كنت قد تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم وما إذا كنت تتناول الأدوية لذلك ، وفقًا لمراجعة 2021 في المواد الغذائية. لا يبدو أن المغنيسيوم يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين ليس لديهم ارتفاع ضغط الدم ، أو في أولئك الذين يتم التحكم في ضغط الدم بالفعل مع الأدوية. من المهم أن نلاحظ أن تناول الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة وخطيرة. تنصح المعاهد الوطنية للصحة بعدم أخذ أكثر من 350 ملليغرام من المغنيسيوم في اليوم من المكملات الغذائية.
وجدت الدراسات السابقة التي أجريت على التسعينيات أن أكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم يمكن أن يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذين لم يكونوا على الأدوية. ومع ذلك ، استغرق المشاركون 600 ملليغرام من هذه الأشكال يوميًا – وهو مبلغ قد يسبب آثارًا جانبية مثل الإسهال. أشكال أخرى من المغنيسيوم ، والجرعات السفلية من أكسيد المغنيسيوم ، لم تكن فعالة.
يتناول بعض الأشخاص أدوية مثل حاصرات بيتا أو مدرات البول ، لكنهم ما زالوا يكافحون للسيطرة على ضغط الدم. في هذه الحالات ، قد يساعد المغنيسيوم. أشكال مثل أكسيد المغنيسيوم والخلع والكلوريد والبيدوليت والأسبارتات قد أظهرت أنها تقلل من ضغط الدم عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع الأدوية الخافضة للضغط. والجدير بالذكر أن كلوريد المغنيسيوم والأسبارتات المغنيسيوم كانا فعالين بجرعات أقل من 300 ملليغرام يوميًا.