نوع المغنيسيوم الذي يمكن أن يساعدك على انخفاض ضغط الدم

يمكن أن تكون مكملات المغنيسيوم ساحقة بعض الشيء. هناك العديد من الأنواع ، ويبدو أن كل واحدة تعد بشيء مختلف. تعد بعض مكملات المغنيسيوم نومًا أفضل ، بينما يركز البعض الآخر على صحة الدماغ. مضادات الحموضة الشائعة مثل Maalox و Mylanta تحتوي بالفعل على المغنيسيوم أيضًا. وإذا كنت قد وصلت إلى حليب المغنيسيا من أي وقت مضى لتنقل الأشياء في الحمام ، فقد أخذت ملينًا قائمًا على المغنيسيوم.

نوع واحد ربما رأيته في الفيتامينات متعددة هو أكسيد المغنيسيوم. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهيدروكسيد المغنيسيوم ، وهو نوع المغنيسيوم الموجود في تلك مضادات الحموضة والمسهلات. يعمل أكسيد المغنيسيوم بطريقة مماثلة عن طريق سحب الماء إلى أمعائك لتخفيف الإمساك.

ومن المثير للاهتمام ، أن المغنيسيوم يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في إدارة ضغط الدم. يشجع المغنيسيوم الأوعية الدموية على الاسترخاء ويقلل من إطلاق إشارات الأعصاب المتعلقة بالإجهاد. على الرغم من أن أشكال المغنيسيوم الأخرى قد تكون أكثر فاعلية لخفض ضغط الدم ، إلا أن أكسيد المغنيسيوم قد لا يزال يوفر بعض الفوائد في المساعدة في الحفاظ على أرقامك قيد الفحص.