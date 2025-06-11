نوع الملابس الداخلية التي يجب ألا ترتديها على متن طائرة

على الرغم من أن بعض الأشخاص يرون أن السفر الجوي كسبب لارتداء أكثر الأشياء راحة لديهم في خزانةهم ، والآخرين ، فإن الأمر كله يتعلق بالارتداء في التسعة. على الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في أي من المقاربين ، في الواقع ، فإن كلا الخيارين منطقيان اعتمادًا على المكان الذي تأتي منه ، ومن أين أنت ، وأزياء السفر الشخصية الخاصة بك ، لا يزال هناك شيء يحتاجه جميع الناس إلى أن يكونوا على دراية به. في الأخبار التي قد تكون مفاجئة في البداية بالنسبة للبعض ، عندما ترتدي ملابس أن تطير ، تحتاج إلى أخذ ملابسك الداخلية في الاعتبار. وبعبارة أخرى ، تحتاج إلى ترك الملابس الداخلية الاصطناعية والملابس الداخلية في المنزل أو تحزمها في حقيبتك المحمولة حتى تتمكن من وضعها عند الهبوط.

إذا كنت شخصًا لا يرتدي المواد التركيبية ، فأنت تقوم بالفعل بعمل جسمك. أنت لا تتجنب فقط إمكانية الإصابة بالالتهابات التي يمكن أن تحدث عندما تجلس في الملابس الداخلية لفترة طويلة من الزمن لا تسمح لجسمك بالتنفس ، ولكنك أيضًا تقصر فرصك في حدوث إصابة جسدية محتملة في حالة حدوث حالة طوارئ مرتبطة بالطائرة.