نوع الملابس الداخلية التي يجب ألا ترتديها على متن طائرة

على الرغم من أن بعض الأشخاص يرون أن السفر الجوي كسبب لارتداء أكثر الأشياء راحة لديهم في خزانةهم ، والآخرين ، فإن الأمر كله يتعلق بالارتداء في التسعة. على الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في أي من المقاربين ، في الواقع ، فإن كلا الخيارين منطقيان اعتمادًا على المكان الذي تأتي منه ، ومن أين أنت ، وأزياء السفر الشخصية الخاصة بك ، لا يزال هناك شيء يحتاجه جميع الناس إلى أن يكونوا على دراية به. في الأخبار التي قد تكون مفاجئة في البداية بالنسبة للبعض ، عندما ترتدي ملابس أن تطير ، تحتاج إلى أخذ ملابسك الداخلية في الاعتبار. وبعبارة أخرى ، تحتاج إلى ترك الملابس الداخلية الاصطناعية والملابس الداخلية في المنزل أو تحزمها في حقيبتك المحمولة حتى تتمكن من وضعها عند الهبوط.
إذا كنت شخصًا لا يرتدي المواد التركيبية ، فأنت تقوم بالفعل بعمل جسمك. أنت لا تتجنب فقط إمكانية الإصابة بالالتهابات التي يمكن أن تحدث عندما تجلس في الملابس الداخلية لفترة طويلة من الزمن لا تسمح لجسمك بالتنفس ، ولكنك أيضًا تقصر فرصك في حدوث إصابة جسدية محتملة في حالة حدوث حالة طوارئ مرتبطة بالطائرة.
الملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الطبيعية هي الأفضل
عندما تستعد للركض على متن طائرة ، وخاصة تلك التي ستكون رحلة طويلة ، فأنت تريد التفكير في ما يحتاجه جسمك. وقال الدكتور أندريا برادين ، الدكتور أندريا برادين ، “من الممكن أن تكون أفضل الأقمشة للملابس الداخلية هي الأقمشة الطبيعية مثل القطن”. “يتعلق الأمر حقًا بتنفس هذا النسيج … من المهم أن يكون لدى Vulvar Health دوران الهواء الجيد.”
حتى إذا وصلت إلى التمدد عدة مرات ، فإن غالبية الرحلة ستتألف من جالسك في مقعدك لمشاهدة الأفلام أو القراءة لساعات. إذا كنت ترغب في تجنب عدوى الخميرة أو شيء مشابه من كل هذا الجلوس ، فقد ترغب في التوقف عن ارتداء الملابس الداخلية تمامًا. إذا كان لديك حدث تحتاج إلى حضوره فور الهبوط وتريد أن تساعدك على الشعور بالثقة ، ثم ضرب الحمام بعد هبوط الطائرة ووضعه في ذلك الوقت.
الملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية قابلة للاشتعال
إذا كنت شخصًا ليس عرضة لالتهابات الخميرة وتشعر بالراحة أكثر في الأشياء التي تعانق الجسم ، فإليك شيء آخر يجب مراعاته: النسيج الاصطناعي قابل للاشتعال للغاية. وهذا يعني ، إذا كان هناك حادثة تنطوي على النيران ، حيث يذوب هذا النسيج ، فسيصبح حارًا ولزجًا ، وربما يحرق بشرتك. في حين أن بيرنز ، بشكل عام ، شيء يريد جميع الناس تجنبه ، أكثر من أي شيء ، لا أحد يريد أن يحترق أعضائها الأعضاء التناسلية.
بالطبع ، ما تختار ارتداءه من أجل الملابس الداخلية في كل مرة تقوم فيها على متن طائرة متروك لك ؛ هذه مجرد أشياء يجب مراعاتها. هل ستؤدي كل رحلة طويلة في الملابس الداخلية الاصطناعية إلى عدوى الخميرة ، أو إذا كانت هناك مشكلة في الهواء ، فهل ستذوب ملابسك ضد بشرتك ، مما تسبب في حروق مؤلمة؟ لا. ولكن في نفس الوقت ، ارتداء ملابس “ماذا لو؟” ليست فكرة سيئة. (إليك بعض أخطاء الملابس الداخلية الأخرى التي ربما لم تكن تعرفها.)